Durante la jornada de este lunes se realizará una subasta de arte a beneficio de la Asociación Civil Maestra Juana Guerra, de la ciudad de Maldonado. La institución, dedicada al cuidado y la contención de personas con discapacidad, necesita recaudar fondos para concretar un proyecto de remodelación de su centro diurno aprobado por la Intendencia de Maldonado y en ese contexto, se disputará un encuentro benéfico de polo.
Este lunes habrá una importante exhibición de polo de alto hándicap a beneficio en Punta Polo
Este lunes, organizado por The Polo Agency El Milagro Polo Club y se llevará a cabo en las canchas de Punta Polo una exhibición de polo de alto hándicap.