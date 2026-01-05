Dólar
Compra 37,75 Venta 40,25

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Polideportivo / POLO

Este lunes habrá una importante exhibición de polo de alto hándicap a beneficio en Punta Polo

Este lunes, organizado por The Polo Agency El Milagro Polo Club y se llevará a cabo en las canchas de Punta Polo una exhibición de polo de alto hándicap.

5 de enero 2026 - 12:56hs
Abierto Uruguayo de Polo

Abierto Uruguayo de Polo

Foto: Instagram @AUPpolo

Durante la jornada de este lunes se realizará una subasta de arte a beneficio de la Asociación Civil Maestra Juana Guerra, de la ciudad de Maldonado. La institución, dedicada al cuidado y la contención de personas con discapacidad, necesita recaudar fondos para concretar un proyecto de remodelación de su centro diurno aprobado por la Intendencia de Maldonado y en ese contexto, se disputará un encuentro benéfico de polo.

El partido exhibición contará con la presencia de destacados profesionales de nivel internacional y estará auspiciado por SLS, proyecto inmobiliario de la desarrolladora Ginevra, y Visa como teams sponsor.

Un partido diferente

Sin dudas se tratará de un encuentro diferente de polo por la importancia de los jugadores.

Así quedaron conformados los equipos:

Diego Aguirre y Matías Arezo
PEÑAROL

Más allá del deseo el jugador de quedarse, la razón por la que Matías Arezo no comenzará la pretemporada con Peñarol este martes

El Gran Premio Ramírez vuelve a correrse
TURF

Gran Premio Ramírez 2026: día, horarios de las 20 carreras, precio de las entradas, dónde comprarlas y los detalles de la principal jornada del turf uruguayo

Visa Blue

1- Nachi Viana (7 de hándicap)
2- Beltran Lahule 8
3- Gonzalo Ferrari 8
4- Chulo Guerrero 7

Visa Gold

1- Lucas Criado 8
2- Simón Zavaleta 6
3- Ignacio Negri 7
5- Jero del Carril 8

El evento comenzará a la hora 18 en las canchas de Punta Polo.

Luego de la subasta, prevista para las 19.30, la jornada culminará con un Sunset After Polo con invitados especiales.

Temas:

Polo Punta del Este

Seguí leyendo

Las más leídas

Darwin Núñez celebra un nuevo gol para Al-Hilal en Arabia Saudita
ARABIA SAUDITA

Así fue el gol de Darwin Núñez para el triunfo de Al-Hilal que por primera vez pasó en la tabla a Al-Nassr de Cristiano Ronaldo y quedó líder en Arabia Saudita

Diego Aguirre y Matías Arezo
PEÑAROL

Más allá del deseo el jugador de quedarse, la razón por la que Matías Arezo no comenzará la pretemporada con Peñarol este martes

Martín Cauteruccio
FÚTBOL

El inesperado goleador uruguayo a lo largo de todo el mundo que superó a jugadores de renombre en 2025

Diego Capdevila, tercer golero, con el trofeo
NACIONAL

El tercer arquero de Nacional que quedó libre tras ser campeón de la Liga AUF Uruguaya 2025 y con un solo amistoso en el club; mirá los goleros tricolores en 2026

EO Clips

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos