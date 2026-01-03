Nacional comenzó la temporada 2026 en Los Céspedes, con Maximiliano Silvera en el plantel

Este sábado por la mañana Nacional comenzó su temporada 2026 , con el primer entrenamiento de su plantel principal, en el que destaca la figura de Maximiliano Silvera , la nueva contratación tricolor que llegó desde Peñarol .

Tras varias semanas de rumores, luego de que Nacional venciera en la final de la Liga AUF Uruguaya a Peñarol, Silvera fue anunciado como nuevo fichaje del albo en las redes sociales del club este viernes , con un video en el que el delantero aparece como una de las "figuritas del campeón".

El jugador llegó libre al tricolor luego de no renovar su contrato con Peñarol. Como informó Referí el pasado 11 de diciembre, el futbolista se despidió de los aurinegros con un fuerte comunicado en el que denunció que le prometieron renovar contrato en enero de 2024, o aumentar el salario, y la "promesa se perpetuó" .

El atacante utilizará la camiseta número 11 , la misma que utilizó en Peñarol y que en Nacional heredará del venezolano Rómulo Otero , que no continuará en el tricolor .

Fuentes de Nacional indicaron a Referí que el primer entrenamiento del año comenzó a las 8:30. Se realizarán distintas mediciones a los futbolistas, y luego el entrenador Jadson Viera dará su primera charla. A las 12:20 Silvera y Tomás Verón Lupi, otra de las nuevas contrataciones del tricolor, darán una conferencia de prensa en Los Céspedes.

La pretemporada oficial comenzará este lunes, con el preparador físico Guillermo Souto a la cabeza. La prioridad para Viera será la preparación "física y futbolística" del plantel, por lo que Nacional no jugará partidos amistosos hasta, al menos, el 17 de enero.

Nacional tiene pactado un partido para el 13 de enero, contra Deportivo Maldonado por los octavos de final de la Copa de la Liga AUF, el nuevo torneo oficial de verano de la asociación. Debido a que este encuentro se disputará antes de la fecha prevista por el cuerpo técnico para comenzar los partidos, el tricolor jugará este partido con una mayoría de futbolistas juveniles.

El primer partido luego de esa fecha será un amistoso con Universidad de Concepción de Chile, correspondiente a la Serie Río de la Plata. Se disputará el viernes 20 a las 22:00, en el Gran Parque Central. Hasta ahora no hay más amistosos confirmados.