Washington Aguerre ya palpita un clásico Peñarol vs Nacional contra Maxi Silvera y dijo lo que espera y le haría en caso de enfrentarlo; mirá el video
Aguerre también señaló que espera en algún momento poder tatuarse el trofeo de la Libertadores tras ganarla con Peñarol
2 de enero 2026 - 8:22hs
Washington Aguerre ya palpita un clásico Peñarol vs Nacional contra Maxi Silvera
Washington Aguerre, quien fue confirmado como nuevo golero de Peñarol para 2026 en su regreso al club tras un 2025 en el DIM de Colombia, ya palpita un clásico ante Nacional y con Maximiliano Silvera defendiendo a los tricolores.
Así lo manifestó en un ping pong que le hicieron mientras se hacía un tatuaje, en momentos en los que se habla del traspaso del delantero desde los carboneros a los albos, algo que por el momento no se ha oficializado.
En la entrevista, Aguerre fue consultado por qué le haría a Silvera, su excompañero en los aurinegros, en un clásico.
“Seguro que saludarlo no, eso es un hecho. Después, lo otro vamos a ver qué va a pasar en el clásico”, comentó el golero, quien es recordado por no haber saludado a Ruben Bentancourt cuando lo enfrentó en un clásico luego de que pasara a los albos tras jugar en los carboneros.