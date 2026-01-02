Dólar
Compra 37,65 Venta 40,15

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Fútbol / FÚTBOL

Washington Aguerre ya palpita un clásico Peñarol vs Nacional contra Maxi Silvera y dijo lo que espera y le haría en caso de enfrentarlo; mirá el video

Aguerre también señaló que espera en algún momento poder tatuarse el trofeo de la Libertadores tras ganarla con Peñarol

2 de enero 2026 - 8:22hs

Washington Aguerre ya palpita un clásico Peñarol vs Nacional contra Maxi Silvera

Washington Aguerre, quien fue confirmado como nuevo golero de Peñarol para 2026 en su regreso al club tras un 2025 en el DIM de Colombia, ya palpita un clásico ante Nacional y con Maximiliano Silvera defendiendo a los tricolores.

Así lo manifestó en un ping pong que le hicieron mientras se hacía un tatuaje, en momentos en los que se habla del traspaso del delantero desde los carboneros a los albos, algo que por el momento no se ha oficializado.

Washington Aguerre ya palpita un clásico Peñarol vs Nacional contra Maxi Silvera
Washington Aguerre ya palpita un clásico Peñarol vs Nacional contra Maxi Silvera

Washington Aguerre ya palpita un clásico Peñarol vs Nacional contra Maxi Silvera

En la entrevista, Aguerre fue consultado por qué le haría a Silvera, su excompañero en los aurinegros, en un clásico.

“Seguro que saludarlo no, eso es un hecho. Después, lo otro vamos a ver qué va a pasar en el clásico”, comentó el golero, quien es recordado por no haber saludado a Ruben Bentancourt cuando lo enfrentó en un clásico luego de que pasara a los albos tras jugar en los carboneros.

Washington Aguerre en Peñarol
PEÑAROL

Peñarol quiere que los dos partidos de suspensión que arrastra Washington Aguerre, los cumpla en la Copa de la Liga: se define el lunes 5 y mirá cuántos votos se necesitan

Diego Aguirre en Peñarol
MERCADO DE PASES

Peñarol cierra el año con una sorpresa en el mercado de pases: aseguró a un golero suplente para Washington Aguerre y reemplazo de Martín Campaña

También le preguntaron a quién tenía pendiente atajarle un penal y tras pensarlo unos segundos, señaló: “Ahora no sé, pero espero este año atajarle un penal justo a Maxi Silvera”.

20250831 Maximiliano Silvera festeja su gol para Peñarol ante Racing por el Torneo Clausura
Maximiliano Silvera festeja su gol para Peñarol ante Racing por el Torneo Clausura

Maximiliano Silvera festeja su gol para Peñarol ante Racing por el Torneo Clausura

Aguerre también fue consultado por “una verdad incómoda” de Nacional y dijo que “es más fácil llegar a la sexta que a la cuarta”, en referencia a los títulos de Copa Libertadores.

Además, también señaló que espera en un momento poder tatuarse el trofeo de la Libertadores tras ganarla con Peñarol.

Temas:

Washington Aguerre Maximiliano Silvera Peñarol Nacional

Seguí leyendo

Las más leídas

Francisco Paco Casal se reúne con la AUF en el Estadio Centenario por los derechos de televisación del fútbol uruguayo el 4 de junio de 2025
DEECHOS DEL FÚTBOL URUGUAYO

AUF notificó error en la adjudicación de los derechos de producción audiovisual que involucra a Tenfield y DirecTV/Torneos

Fotos de Darwin Núñez en su balance de 2025
URUGUAYOS

"Siempre estarás en mi corazón": el sentido balance de Darwin Núñez de un 2025 "insuperable" por la llegada de su "deseada" hija y el título con Liverpool

Así presentó Peñarol a Franco Escobar
PEÑAROL

Peñarol confirmó el fichaje del argentino Franco Escobar, primer refuerzo de Diego Aguirre, y del golero Sebastián Britos

Mariano Peralta Bauer en Cerro
FÚTBOL

"Esta liga es mejor que la uruguaya": el argentino ex Cerro, Mariano Peralta Bauer, comparó el campeonato de AUF con el de Indonesia y explicó su opinión

EO Clips

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos