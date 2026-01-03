Las primeras reacciones en Peñarol al pase de Maximiliano Silvera a Nacional: un dirigente lo trató de "Judas" y Emanuel Gularte le dedicó un mensaje

El pase de Maximiliano Silvera de Peñarol a Nacional tuvo su repercusión en la institución carbonera. El delantero agitó la interna luego de despedirse del club el pasado 11 de diciembre con una carta en la que denunció que el club no le cumplió la promesa de renovar su contrato , y tras semanas de rumores este viernes fue confirmado como nuevo fichaje tricolor, poco más de un mes después de que Peñarol perdiera la final del campeonato con Nacional.

Las reacciones del lado mirasol no se hicieron esperar. Emanuel Gularte , excompañero de Silvera en Peñarol, publicó una historia de Instagram a los pocos minutos de que Nacional confirmara el fichaje del delantero en redes sociales. "Jugar en Peñarol no tiene precio, tiene valor. Esto es Peñarol", escribió el defensor en su cuenta personal.

Semanas atrás, Gularte fue consultado en el programa La Mañana del Fútbol de El Espectador Deportes sobre la posibilidad de que Silvera se fuera al clásico rival, y respondió: "Sería una desilusión tremenda y una decepción. No comparto ni el destino ni la forma". De todos modos, reconoció que "el tema de la renovación lo tenía mal y un poco preocupado".

Otro jugador que reaccionó al pase de Silvera fue Washington Aguerre , nuevo fichaje carbonero y excompañero del delantero en 2024. En un video de Instagram, dijo que no saludará a Silvera si se enfrentan en un clásico. También le preguntaron a quién tenía pendiente atajarle un penal y tras pensarlo unos segundos, señaló: “Ahora no sé, pero espero este año atajarle un penal justo a Maxi Silvera”.

Por otra parte, el dirigente carbonero Marcelo Rojas dijo en su cuenta de X que existe una "alta probabilidad (95%)" de que Silvera haya sido "el caballo de Troya en la final" contra Nacional.

"De ser Judas con tus compañeros, con el DT que tanto de sostuvo, con los hinchas que también te aguantaron. De no llegar a ese rebote a propósito", remarcó Rojas, quien recordó que "a dos días de la final" el vicepresidente de Nacional, Flavio Perchman, anunció que tenía "abrochado" al delantero.

Horas después, Rojas fue consultado sobre sus declaraciones en el programa Grandes de verdad de Carve Deportiva, y remarcó que el pase de Silvera a Nacional le hizo "mucho ruido". "La mayoría del pueblo de Peñarol piensa que lo tuvo que hablar antes" de la final, expresó, y agregó que de ser así "es muy difícil que no lo tenga en la cabeza cuando vaya a jugar".