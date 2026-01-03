Dólar
Compra 37,75 Venta 40,25

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Fútbol / PEÑAROL

Las primeras reacciones en Peñarol al pase de Maximiliano Silvera a Nacional: un dirigente lo trató de "Judas" y Emanuel Gularte le dedicó un mensaje

El dirigente de Peñarol dijo que existe una "alta probabilidad (95%)" de que Silvera haya sido "el caballo de Troya en la final" contra Nacional.

3 de enero 2026 - 10:08hs
Emanuel Gularte y Maximiliano Silvera festejan un gol con Peñarol en 2025

Emanuel Gularte y Maximiliano Silvera festejan un gol con Peñarol en 2025

Foto: Leonardo Carreño

Las reacciones del lado mirasol no se hicieron esperar. Emanuel Gularte, excompañero de Silvera en Peñarol, publicó una historia de Instagram a los pocos minutos de que Nacional confirmara el fichaje del delantero en redes sociales. "Jugar en Peñarol no tiene precio, tiene valor. Esto es Peñarol", escribió el defensor en su cuenta personal.

Semanas atrás, Gularte fue consultado en el programa La Mañana del Fútbol de El Espectador Deportes sobre la posibilidad de que Silvera se fuera al clásico rival, y respondió: "Sería una desilusión tremenda y una decepción. No comparto ni el destino ni la forma". De todos modos, reconoció que "el tema de la renovación lo tenía mal y un poco preocupado".

WhatsApp Image 2026-01-03 at 09.46.30
La historia de Instagram de Emanuel Gularte

La historia de Instagram de Emanuel Gularte

Otro jugador que reaccionó al pase de Silvera fue Washington Aguerre, nuevo fichaje carbonero y excompañero del delantero en 2024. En un video de Instagram, dijo que no saludará a Silvera si se enfrentan en un clásico. También le preguntaron a quién tenía pendiente atajarle un penal y tras pensarlo unos segundos, señaló: “Ahora no sé, pero espero este año atajarle un penal justo a Maxi Silvera”.

Leonardo Fernández y Diego Aguirre
PEÑAROL

Los desafíos que tiene Peñarol para 2026: altas, bajas, la reconstrucción estratégica que planea Diego Aguirre para el equipo y los grandes objetivos

Maximiliano Silvera en su primer día como jugador de Nacional
NACIONAL

Nacional comenzó la temporada 2026 en Los Céspedes, con Maximiliano Silvera en el plantel

Por otra parte, el dirigente carbonero Marcelo Rojas dijo en su cuenta de X que existe una "alta probabilidad (95%)" de que Silvera haya sido "el caballo de Troya en la final" contra Nacional.

"De ser Judas con tus compañeros, con el DT que tanto de sostuvo, con los hinchas que también te aguantaron. De no llegar a ese rebote a propósito", remarcó Rojas, quien recordó que "a dos días de la final" el vicepresidente de Nacional, Flavio Perchman, anunció que tenía "abrochado" al delantero.

Horas después, Rojas fue consultado sobre sus declaraciones en el programa Grandes de verdad de Carve Deportiva, y remarcó que el pase de Silvera a Nacional le hizo "mucho ruido". "La mayoría del pueblo de Peñarol piensa que lo tuvo que hablar antes" de la final, expresó, y agregó que de ser así "es muy difícil que no lo tenga en la cabeza cuando vaya a jugar".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/teamopenarol/status/2007073065650585764?s=20&partner=&hide_thread=false

Temas:

Peñarol Maximiliano Silvera Nacional Emanuel Gularte

Seguí leyendo

Las más leídas

Leonardo Fernández y Diego Aguirre
PEÑAROL

Los desafíos que tiene Peñarol para 2026: altas, bajas, la reconstrucción estratégica que planea Diego Aguirre para el equipo y los grandes objetivos

Maximiliano Silvera fue presentado en Nacional
NACIONAL

Nacional rompe las redes: la presentación de película para recibir a Maximiliano Silvera, exfigura de Peñarol

Emanuel Gularte y Maximiliano Silvera festejan un gol con Peñarol en 2025
PEÑAROL

Las primeras reacciones en Peñarol al pase de Maximiliano Silvera a Nacional: un dirigente lo trató de "Judas" y Emanuel Gularte le dedicó un mensaje

Juan Carlos De Lima y Julio César Cortes fueron algunos de los que fallecieron en 2025
LA PARTE TRISTE DEL AÑO

El último adiós: 29 personalidades del deporte uruguayo y 10 leyendas mundiales que se volvieron eternas en 2025

EO Clips

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos