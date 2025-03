Aldo Cauteruccio, "el chef de la selección", debuta como conductor de un programa de juegos en Canal 12: "Sé que me gusta divertirme y eso contagia"

Primero dijo que no. Cuando a Aldo Cauteruccio lo llamaron desde Canal 12 para ofrecerle conducir el programa de juegos The Floor, el chef y comunicador se asustó . Si bien el vínculo con Teledoce ya tiene un buen tiempo, desde que en 2021 se convirtió en uno de los tres jurados y conductores de Fuego Sagrado , esto era otra cosa.

Entonces dijo que no, pero que lo iba a pensar. Habló con tres personas del canal. Una le dijo “estás en el momento ideal”. Para Cauteruccio eso está vinculado a que desde Teledoce ya lo conocen bien por el tiempo en Fuego Sagrado. “A veces hay cosas que en la tele no se ven, pero las vivís internamente mientras se van dando los procesos. Eso hace que te conozcan más, quizás en otra faceta. Nos divertimos mucho fuera de cámara, y eso hace que seas más espontáneo, que te rías mucho, que hagas cosas para que todo el mundo se divierta”, explica en diálogo con El Observador. “Ahí es donde te vas conociendo en realidad, porque lo que sale en la tele es un 10% del todo lo que queda de 20 días de grabación, de 12 horas cada uno”.

Embed - Muy pronto llega The Floor Uruguay a La Tele

El “chef de la Selección”, que se hizo conocido como parte del plantel extendido de aquel equipo devenido en fenómeno cultural que fue el equipo uruguayo en el Mundial de Sudáfrica 2010, que ocupa ese rol desde 2004 y todavía lo mantiene entre tantos otros proyectos, saldrá entonces de la cocina.

Aunque en esta charla, la cocina está presente. También la televisión, la necesidad del movimiento constante, y hasta el vínculo de los uruguayos con su gastronomía.

¿Por qué te asustó la propuesta de The Floor?

Nunca me imaginé que me iban a llamar para un programa de entretenimiento. Pensé que podíamos hacer otras cosas referentes a la cocina y algún otro tema relacionado, pero cuando me llamaron y me propusieron la conducción en solitario de un programa de preguntas y respuestas, me puse muy ansioso. Dije que lo iba a pensar y a ver el programa, y con eso se me pasó, y no me arrepiento de haber tomado la decisión, porque me estoy divirtiendo mucho, y tengo mucha ayuda de todos lados. A medida que van pasando las grabaciones me encuentro más cómodo y te pasa que querés volver a grabar la primera (risas).

¿Cómo te llevas con el riesgo en la vida?

Bien, siempre tomo riesgos. Si bien tengo mi trabajo de hace 20 años en la selección y con la cocina, siempre estoy buscando nuevos caminos y nuevos horizontes. Me cuesta mucho estar quieto, siempre busco y estoy pensando qué hacer y qué generar. Tanto a nivel laboral, como en la parte social y hasta a nivel familiar. De hecho hoy cambiamos los cuartos de lugar (risas). Siempre estoy haciendo algo, si no es con la Selección, es con otros emprendimientos personales, con la Fundación Corazoncitos, con el Canal, siempre estoy haciendo alguna otra actividad. Me motiva y si son bien diferentes, mejor.

Movimiento constante.

Sí, porque la cocina es bastante rutinaria. Si bien tiene adrenalina, tiene subidas, bajadas, momentos hermosos y otros que no son tan lindos, es lo que hacés siempre. Lo demás me permite dejar de mirar siempre a la tabla de cocina. Estás como que siempre ahí trabajando, que no es lo único que hacemos, obviamente, tenemos toda una parte de gestión, hay mucho de estar sentado en el escritorio también, pero básicamente es eso.

Aldo Cauteruccio Foto: Leonardo Carreño

Ya hace unos cuantos años que tenés esta faceta de comunicador, ¿te sorprendió encontrarte en ese lugar?

Cuando llegó la propuesta de Fuego Sagrado, yo ya había hecho un par de cosas antes. Hice Picala en Canal 4, había hecho algo para Vera+, ciclos que eran de cocina y de entrevistas. Antes había hecho alguna otra cosa, un amigo me dijo “el futuro de la televisión es en internet” y armó una página que dijo que era un canal de televisión. Te estoy hablando de 2004, 2005, un visionario. Todos nos reíamos hasta que ganamos un premio en el Ministerio de Educación y Cultura, lo invertimos todo en el proyecto y conseguimos un sponsor. O sea que ya había hecho cosas, pero lo que si me sorprendió fue la propuesta de Fuego Sagrado, porque nunca me imaginé que en Uruguay íbamos a hacer un concurso de asadores. Me lo imaginaba y era demasiado complicado. De hecho lo es, parece fácil pero lo es. Nunca me lo propuse así de decir “voy a hacer televisión”, en realidad es un ambiente en el que me siento muy cómodo y cuando me veo me río de mí mismo, entonces no pasa nada. Conozco personas que no les gusta verse, yo me río de mis chistes. Es horrible, pero es la realidad (risas).

¿Te gusta entretener al resto, que los demás pasen bien?

Me gusta divertirme. Soy un tipo al que le gusta estar siempre con amigos, divirtiéndose y no estar quieto en un lugar. Si voy a un asado no soy el que estoy quieto, mirando y esperando que todo pase. Estoy ahí, en la parte picante, cocinando y estoy en el grupo, hablando una cosa, haciendo otra. Tenemos un grupo de amigos que siempre decimos, bueno, ¿qué negocio hacemos hoy? Porque siempre tiramos un negocio arriba de la mesa. Se trata de jugar a cosas, inventar y divertirnos. Mi naturaleza es la de estar en contacto siempre con gente, no me gusta aburrirme, entonces siempre estoy planificando qué hacer, desde una broma o un chiste, hasta una reunión. No me puedo catalogar como alguien divertido, pero sé que me gusta divertirme y eso contagia.

Aldo Cauteruccio Foto: Leonardo Carreño

Y la cocina me imagino que también te divierte y te permite crear y moverte.

La cocina es maravillosa. La cocina es una puerta hermosa, es un gran vínculo con la gente. Y aparte, no tiene techo. A mí la cocina me ha abierto el mundo, me ha abierto sueños, me ha ayudado a construir una familia, me ha hecho viajar por todos lados, me ha abierto una puerta en la parte social con diferentes organizaciones, desde la Fundación Corazoncitos, hasta la Escuela Roosevelt. Cuando vos le pones un plato de comida a alguien y está bueno y le ves la cara, genera felicidad. A veces estás todo el día trabajando, parás un momento y decís, “¿para qué hago esto?” Pero de repente ves la cara de la gente y listo. A nosotros nos pasa en el día a día, que puede hacer muchísimo calor, puede hacer muchísimo frío, puede pasar de todo, pero si termina y tenés un buen plato de comida adelante, todo cambia. En una reunión cuando aparece el asado, todo cambia. Tenemos esa esa magia y esa posibilidad de generarlo. Y no tiene techo lo que podés lograr con eso. No solamente generar esa satisfacción sino abrirte al mundo, a otras culturas. Hace poco estuve en Lima, y lo que es la gastronomía para ellos, lo que significa, el orgullo con el que te hablan es tremendo. Y tienen un turismo basado en eso, gran parte de la economía del país está basada en la cocina. Bueno, si Colón vino hasta acá buscando las especias, imagínate.

¿Cómo nos llevamos en Uruguay con nuestra cocina?

Creo que todos los programas gastronómicos que han aparecido, tanto uruguayos como de afuera, han sido una gran apertura de cabeza. Al uruguayo le cuesta mucho incorporar productos, y de hecho cuando en Fuego Sagrado empezamos a hacer vegetales y postres al fuego, la gente nos decía “pero eso no es asado, eso no es cocinar, el asado es carne y sal”. A mí me han dicho, ¿qué le pones a la carne, al asado? El asado es solo con sal. Bueno, de eso se trata, de abrirnos, de poder empezar a conocer nuevos productos. El otro día lo hablaba con un amigo y hablábamos de la palta, y me decía “yo cuando era chico no sabía ni lo que era, no existía en Uruguay” y hoy en día es una vedette, y es la vedette de la gastronomía a nivel deportivo. Es tremendo alimento y nosotros empezamos a descubrirlo de forma más extensa hace unos años, ahora vas a todos lados y hay, aparte que ahora se consigue a la tercera parte de lo que se conseguía hace dos años, un año y medio. Yo creo que tenemos que seguir abriendo, creo que falta que la gente se anime más a probar. Obviamente que viajar te lo hace más fácil, la gente que tiene la posibilidad de viajar se arriesga más y conoce otras cosas, pero también lo que nos pasa es que los buenos productos son caros, entonces terminamos más o menos siempre en lo mismo.

Aldo Cauteruccio Foto: Leonardo Carreño

¿Disfrutás de este rol más de divulgador?

Sí, porque te abre un abanico de posibilidades. Vos pones un restaurante con platos que no son de acá y seguramente hace unos años la gente no arriesgaba tanto ahí y tu mercado bajaba mucho. Ahora, si vendías pizza, empanadas y chivitos es una locura lo que se consume en ese sentido, y lo digo como alguien que le encanta la pizza y el chivito. Pero no quedarse solo en eso. Somos un país costero de espaldas al mar. Prendemos un fuego y lo único que nos imaginamos arriba es una vaca. Pero tenemos una variedad de productos nuestros, locales, que la gente ni siquiera conoce. Hay peces que están acá en la costa y la gente nunca les vio la cara. Las redes ayudan mucho a tener información, ayuda viajar, pero nos falta todavía, hay que trabajar un poco más. Tengo la posibilidad de viajar mucho y comparar nuestros productos con lo que hay en el mundo y tenemos muy buena calidad. Nos falta que sean más accesibles, y también generar un turismo gastronómico con esos productos. Te puedo afirmar que no somos el mejor, pero si uno de los mejores países productores de carne. Y no hacemos que la gente venga a comer la carne acá.

¿Qué ingrediente o qué productos no pueden faltar en tu cocina?

Sal, pimienta, aceite de oliva. Creo que con esos tres productos ya levantaste cualquier cosa. La sal en sus variedades, las pimientas recién molidas, de la variedad que quieras, y un buen aceite de oliva.

¿Y qué es lo que más disfrutás preparar?

Yo creo que el fuego es lo que reúne todo. Después lo que pongas arriba es relativo, pero creo que todo el folclore que nosotros tenemos alrededor del fuego... Vos vas por un barrio un domingo al mediodía, sentís el humito y decís “qué asado se va a comer”, no sabés ni lo que tiene arriba la de la parrilla, pero lo decís. Para nosotros ese olor está en el ADN, vos prendés un fuego y cambia hasta el humor, tenés a todos alrededor y no es lo mismo venir a cenar, que es mucho más formal, sino que prendés un fueguito y va por otro lado. Sabés que vas a ir a comer, a tomar, a charlar, que va a pasar de todo. Hay mucho ahí. Con la Selección me permite eso, salir de la cocina y estar en un ambiente donde está todo el mundo distendido y capaz que ni se charla de fútbol. Escuchás anécdotas, historias, experiencias. En casa me pasa lo mismo, con mis amigos, o cuando voy a la casa de alguien. Siempre hay gente reunida alrededor del fuego, y cuando se terminó la comida la gente se lo queda mirando. Y está ahí. Creo que eso es mucho.