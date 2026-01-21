Dólar
SERIE RÍO DE LA PLATA

A qué hora juega hoy Peñarol vs Colo Colo por la Serie Río de la Plata, cancha, entradas y dónde verlo por TV

Peñarol enfrenta a Colo Colo por la Serie Río de la Plata; mirá hora, cancha, venta de entradas y dónde verlo por TV

21 de enero 2026 - 9:28hs
Diego Aguirre

Diego Aguirre

Foto: Gastón Britos/Focouy

Peñarol enfrenta este miércoles a Colo Colo por la Serie Río de la Plata, uno de los partidos de pretemporada de los carboneros en el que se espera que el entrenador Diego Aguirre coloque a sus mejores jugadores para prepararse para la Supercopa Uruguaya ante Nacional.

¿A qué hora juega hoy Peñarol vs Colo Colo por la Serie Río de la Plata?

El partido se juega este miércoles a las 21:00 horas.

¿Dónde juegan Peñarol vs Colo Colo por la Serie Río de la Plata?

El partido se jugará en el Estadio Centenario.

Entradas para Peñarol vs Colo Colo por la Serie Río de la Plata

El partido ya tiene más de 25.000 entradas vendidas y con la Tribuna Ámsterdam agotada.

Abel Hernández
PEÑAROL

Abel Hernández padeció un esguince de rodilla grado 2 y se perderá el arranque de los partidos oficiales con Peñarol

Mathías De Ritis
PEÑAROL

Mathías De Ritis, al que Diego Aguirre nunca le dio oportunidad en Peñarol, es nuevo jugador de San Lorenzo

Precio de Localidades:

Tribuna Ámsterdam: $150 / AGOTADA

Tribuna Olímpica: $300

Tribuna América: Socios $500, Generales $600

Canje gratis para socios de Peñarol en Tribuna Ámsterdam y Tribuna Olímpica. Parcialidad de Peñarol- Tribuna Ámsterdam, Tribuna Olímpica y Tribuna América puerta 3. Política de menores: hasta 10 años ingresan gratis. Venta de entradas a través de Tickantel.

¿Por dónde ver Peñarol vs Colo Colo?

El partido se podrá ver por Disney + Premium, ESPN y VTV.

Temas:

Peñarol Colo Colo Diego Aguirre

