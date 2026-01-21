A qué hora juega hoy Peñarol vs Colo Colo por la Serie Río de la Plata, cancha, entradas y dónde verlo por TV

Peñarol enfrenta este miércoles a Colo Colo por la Serie Río de la Plata , uno de los partidos de pretemporada de los carboneros en el que se espera que el entrenador Diego Aguirre coloque a sus mejores jugadores para prepararse para la Supercopa Uruguaya ante Nacional.

El partido se juega este miércoles a las 21:00 horas .

El partido se jugará en el Estadio Centenario .

El partido ya tiene más de 25.000 entradas vendidas y con la Tribuna Ámsterdam agotada.

Precio de Localidades:

Tribuna Ámsterdam: $150 / AGOTADA

Tribuna Olímpica: $300

Tribuna América: Socios $500, Generales $600

Canje gratis para socios de Peñarol en Tribuna Ámsterdam y Tribuna Olímpica. Parcialidad de Peñarol- Tribuna Ámsterdam, Tribuna Olímpica y Tribuna América puerta 3. Política de menores: hasta 10 años ingresan gratis. Venta de entradas a través de Tickantel.

¿Por dónde ver Peñarol vs Colo Colo?

El partido se podrá ver por Disney + Premium, ESPN y VTV.