A qué hora juega hoy Peñarol vs Colo Colo por la Serie Río de la Plata, cancha, entradas y dónde verlo por TV

Peñarol enfrenta este miércoles a Colo Colo por la Serie Río de la Plata, uno de los partidos de pretemporada de los carboneros en el que se espera que el entrenador Diego Aguirre coloque a sus mejores jugadores para prepararse para la Supercopa Uruguaya ante Nacional.
¿A qué hora juega hoy Peñarol vs Colo Colo por la Serie Río de la Plata?
El partido se juega este miércoles a las 21:00 horas.
¿Dónde juegan Peñarol vs Colo Colo por la Serie Río de la Plata?
El partido se jugará en el Estadio Centenario.
Entradas para Peñarol vs Colo Colo por la Serie Río de la Plata
El partido ya tiene más de 25.000 entradas vendidas y con la Tribuna Ámsterdam agotada.
Precio de Localidades:
Tribuna Ámsterdam: $150 / AGOTADA
Tribuna Olímpica: $300
Tribuna América: Socios $500, Generales $600
Canje gratis para socios de Peñarol en Tribuna Ámsterdam y Tribuna Olímpica. Parcialidad de Peñarol- Tribuna Ámsterdam, Tribuna Olímpica y Tribuna América puerta 3. Política de menores: hasta 10 años ingresan gratis. Venta de entradas a través de Tickantel.
¿Por dónde ver Peñarol vs Colo Colo?
El partido se podrá ver por Disney + Premium, ESPN y VTV.