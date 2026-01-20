Nacional vs Progreso y Peñarol vs Boston River: se confirmaron día, hora y canchas de las semifinales de la Copa de la Liga AUF

La Copa de la Liga AUF ya tiene definidos los detalles de las semifinales que jugará esta semana Nacional vs Progreso y Peñarol vs Boston River en busca de los dos lugares para la definición del nuevo torneo de verano.

Accedé ahora y sin límites a toda la información.

La primera semifinal entre tricolores y gauchos se jugará este jueves 22 de enero a la hora 20:30.

El encuentro se disputará en el Estadio Centenario .

Por su parte, la semifinal entre el carbonero y el sastre será el viernes 23 de enero a las 20:30 horas.

PEÑAROL "Palo y palo": la alegría de Mario Saralegui con los juveniles de Peñarol que le ganaron a Racing por la Copa de la Liga AUF

COPA DE LA LIGA AUF Peñarol 1-0 Racing por la Copa de la Liga AUF: con gol de Brandon Álvarez y tras aguantar con 10 jugadores, los juveniles aurinegros se metieron en semis

Este partido se jugará en el Parque Viera, la cancha de Wanderers en el Prado.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/LigaAUF/status/2013587536858263830&partner=&hide_thread=false



Así se jugarán las semifinales de la . #FábricaDeTalentos pic.twitter.com/L6pR3qmSfv — Liga AUF Uruguaya (@LigaAUF) January 20, 2026

La Copa de la Liga AUF, un torneo amistoso que reunió a los 16 equipos que disputarán la Liga Uruguaya de este año, continuará con las semifinales, teniendo en cuenta que doce equipos ya fueron eliminados y los últimos cuatro disputarán el título.