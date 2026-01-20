Dólar
Nacional vs Progreso y Peñarol vs Boston River: se confirmaron día, hora y canchas de las semifinales de la Copa de la Liga AUF

Se confirmaron los detalles de las semifinales que jugará esta semana Nacional vs Progreso y Peñarol vs Boston River

20 de enero 2026 - 9:32hs
Estadio Centenario
Joaquín Ormando

La Copa de la Liga AUF ya tiene definidos los detalles de las semifinales que jugará esta semana Nacional vs Progreso y Peñarol vs Boston River en busca de los dos lugares para la definición del nuevo torneo de verano.

Nacional vs Progreso

La primera semifinal entre tricolores y gauchos se jugará este jueves 22 de enero a la hora 20:30.

El encuentro se disputará en el Estadio Centenario.

Peñarol vs Boston River

Por su parte, la semifinal entre el carbonero y el sastre será el viernes 23 de enero a las 20:30 horas.

Brandon Álvarez 
COPA DE LA LIGA AUF

Peñarol 1-0 Racing por la Copa de la Liga AUF: con gol de Brandon Álvarez y tras aguantar con 10 jugadores, los juveniles aurinegros se metieron en semis

Peñarol
PEÑAROL

"Palo y palo": la alegría de Mario Saralegui con los juveniles de Peñarol que le ganaron a Racing por la Copa de la Liga AUF

Este partido se jugará en el Parque Viera, la cancha de Wanderers en el Prado.

La Copa de la Liga AUF, un torneo amistoso que reunió a los 16 equipos que disputarán la Liga Uruguaya de este año, continuará con las semifinales, teniendo en cuenta que doce equipos ya fueron eliminados y los últimos cuatro disputarán el título.

Temas:

Nacional Peñarol Progreso Boston River

