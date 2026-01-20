Nacional vs Progreso y Peñarol vs Boston River: se confirmaron día, hora y canchas de las semifinales de la Copa de la Liga AUF

La Copa de la Liga AUF ya tiene definidos los detalles de las semifinales que jugará esta semana Nacional vs Progreso y Peñarol vs Boston River en busca de los dos lugares para la definición del nuevo torneo de verano.
Nacional vs Progreso
La primera semifinal entre tricolores y gauchos se jugará este jueves 22 de enero a la hora 20:30.
El encuentro se disputará en el Estadio Centenario.
Peñarol vs Boston River
Por su parte, la semifinal entre el carbonero y el sastre será el viernes 23 de enero a las 20:30 horas.
Este partido se jugará en el Parque Viera, la cancha de Wanderers en el Prado.
La Copa de la Liga AUF, un torneo amistoso que reunió a los 16 equipos que disputarán la Liga Uruguaya de este año, continuará con las semifinales, teniendo en cuenta que doce equipos ya fueron eliminados y los últimos cuatro disputarán el título.
