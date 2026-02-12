El equipo de Peñarol para enfrentar a Central Español y todas las bajas que tendrá Diego Aguirre
Peñarol tiene siete bajas, además de tres jugadores que siguen su recuperación tras ser operados el año pasado, para enfrentar este domingo a Central Español: mirá el equipo que paró Diego Aguirre
12 de febrero 2026 - 18:31hs
Eric Remedi
El entrenador de Peñarol, Diego Aguirre, ya tiene definido el equipo que jugará este domingo contra Central Español, a la hora 20.30 en el estadio Domingo Burgueño Miguel del Campus de Maldonado, por la segunda fecha del Torneo Apertura.
El entrenador, y el preparador físico Fernando Piñatares, buscan siempre en los dos primeros meses de las temporadas, nivelar las cargas de entrenamiento y nivelar el esfuerzo físico de los jugadores en cancha de modo tal de que todos lleguen en su mejor condición, física y futbolística, en abril, cuando comience la Copa Libertadores.
Seguramente ante Deportivo Maldonado, Escobar y Laxalt vuelvan a jugar 45 minutos.
Cabe recordar que también sigue en sanidad Maximiliano Olivera y Abel Hernández, lesionado en la rodilla en el amistoso con River Plate y hay tres jugadores recuperándose de lesiones de la temporada pasada: Tomás Olase, Gemán Barbas y Javier Cabrera.
Un jugador suspendido y otro rehabilitado
Washington Aguerre cumplirá ante Central su tercer y último partido de suspensión por la sanción que arrastraba de su pasaje por Deportivo Independiente Medellín.
Leandro Umpiérrez fue rehabilitado el lunes tras ser expulsado contra Nacional y recibir dos partidos de suspensión. Al cumplir ante Torque el 50% de la pena y por no tener antecedentes, ya está habilitado a volver.
El equipo de Peñarol para enfrentar a Central Español
Con esas siete bajas bajas, Aguirre deberá meter mano en un equipo que el sábado debutó con Sebastián Britos, Franco Escobar, Emanuel Gularte, Lucas Ferreira, Diego Laxalt; Stiven Mulethaler, Eric Remedi, Jesús Trindade, Gastón Togni; Leonardo Fernández y Matías Arezo.
Por Escobar jugará Kevin Rodríguez que en este arranque de pretemporada arrancó encima de Matías González en la consideración del DT.
Por izquierda lo hará Lucas Hernández, lesionado en meniscos en las finales del año pasado ante Nacional.
En toda la pretemporada hizo un trabajo especial de recuperación y ante City Torque entró por primera vez en la convocatoria aunque no jugó.
Por sus antecedentes, seguramente aguante en cancha un tiempo tras su inactividad. Y ahí Aguirre podrá mover a Rodríguez a la izquierda y meter a González en la derecha.
Gularte y Ferreira seguirán en la zaga con el juvenil Rodrigo Álvez como otra posible alternativa, además de González que es zaguero por naturaleza. Andrés Madruga, con la llegada de Mauricio Lemos, seguramente vuelve a salir a préstamo. El sábado fue convocado pero no quedó en el banco.
En el medio se mantendrán Jesús Trindade y Eric Remedi con Julio Daguer como recambio.
En ofensiva, Aguirre deberá decidir si mantiene a Muhlethaler, de correcto partido ante City Torque, si vuelve Leandro Umpiérrez (que puede dar una mano en el doble 5) o si le da la titularidad al colombiano Luis Angulo. Es la única duda que le queda al DT y la misma será despejada este viernes.
Leo Fernández y Gastón Togni, con Matías Arezo, permanecerán como titulares.
Así, el equipo formará con Britos, Rodríguez, Gularte, Ferreira, Hernández; Trindade, Remedi; Umpiérrez (o Angulo o Muhlethaler), Fernández, Togni; Arezo.
En el banco de suplentes estarán Leandro Díaz, González, Álvez o Madruga, Daguer, Franco González, los dos que queden afuera del extremo derecho y Facundo Batista. Los juveniles que se pueden sumar para completar el banco son Ignacio Alegre (lateral) y Luciano González (delantero).