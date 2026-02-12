El equipo de Peñarol para enfrentar a Central Español y todas las bajas que tendrá Diego Aguirre

El entrenador de Peñarol , Diego Aguirre, ya tiene definido el equipo que jugará este domingo contra Central Español, a la hora 20.30 en el estadio Domingo Burgueño Miguel del Campus de Maldonado, por la segunda fecha del Torneo Apertura.

Accedé ahora y sin límites a toda la información.

Peñarol viene de ganarle 3-1 a Montevideo City Torque , pero el entrenador comenzó la temporada 2026 de igual forma a como cerró el año 2025: con muchos jugadores lesionados.

Ante City Torque no pudo jugar Nahuel Herrera quien estuvo afuera de todos los partidos de pretemporada volviendo para el clásico de la Supercopa Uruguaya donde solo aguantó 45 minutos en cancha.

El jugador tiene una lesión muscular , no está desgarrado pero en Peñarol apuntan su recuperación para el clásico de la cuarta fecha que se jugará el domingo 1° de marzo .

AUF Presidente de Mesa Ejecutiva de la AUF sobre el ingreso de un padre con un niño con discapacidad a partido de Peñarol: "Podríamos haber organizado algo mejor"

PEÑAROL Peñarol: Ignacio Ruglio dijo que el médico español que atiende a Abel Hernández "se equivocó" en la información del tiempo de recuperación, y dio una nueva fecha

De esta forma no estará el domingo ante Central ni el sábado de la semana próxima contra Deportivo Maldonado en el Campeón del Siglo.

Franco Escobar, minutos dosificados

20260121 Franco Escobar Peñarol Colo Colo Serie Río de la Plata. Foto: Gastón Britos/Focouy Franco Escobar Foto: Gastón Britos/Focouy

Diego Aguirre valora la contratación del lateral argentino Franco Escobar como la de un jugador que le va a dar mucha jerarquía al equipo.

Pero sabe que en el segundo semestre de 2025 estuvo inactivo en Houston Dynamo. Por eso está dosificando sus minutos.

No jugó contra River Plate en pretemporada, sí lo hizo contra Colo Colo pero un tiempo de 45'.

Contra Nacional jugó los 90' pero salió para el alargue. Contra City Torque solo jugó el primer tiempo.

Ahora descansará contra Central Español.

El jugador sufrió una contractura en el sóleo pero los estudios que le practicaron descartaron desgarro.

Diego Laxalt, otro que descansa este fin de semana

diego laxalt final supercopa uruguaya peñarol nacional 20260201 Diego Laxalt Foto: Gastón Britos/FocoUy

Al igual que Escobar, Diego Laxalt jugó 45 minutos ante City Torque y terminó con una leve contractura.

Por esa razón, Aguirre le dará descanso en esta fecha ante Central Español.

El entrenador, y el preparador físico Fernando Piñatares, buscan siempre en los dos primeros meses de las temporadas, nivelar las cargas de entrenamiento y nivelar el esfuerzo físico de los jugadores en cancha de modo tal de que todos lleguen en su mejor condición, física y futbolística, en abril, cuando comience la Copa Libertadores.

Seguramente ante Deportivo Maldonado, Escobar y Laxalt vuelvan a jugar 45 minutos.

Eduardo Darias sigue una evolución planificada

20250115 Eduardo Darias Peñarol entrenamiento práctica pretemporada. Foto: @OficialCAP Eduardo Darias Foto: @OficialCAP

En pretemporada, Aguirre lo vio tan bien que no pidió reforzar el mediocampo.

Sin embargo, Eduardo Darias está haciendo un proceso lógico de vuelta a las competencias tras pasar por una operación de rotura de ligamentos.

El volante sumó algunos minutos ante River Plate en pretemporada pero no estuvo ante Colo Colo.

Jugó 49 minutos en el clásico. Entró a los 60' y salió en el alargue cuando sintió alguna carga.

Eso no le impidió estar a la orden ante City Torque con el que entró a los 58'.

Ahora descansará ante Central Español y seguramente también contra Deportivo Maldonado de modo tal de llegar en óptimas condiciones al clásico.

Cabe recordar que también sigue en sanidad Maximiliano Olivera y Abel Hernández, lesionado en la rodilla en el amistoso con River Plate y hay tres jugadores recuperándose de lesiones de la temporada pasada: Tomás Olase, Gemán Barbas y Javier Cabrera.

Un jugador suspendido y otro rehabilitado

Washington Aguerre cumplirá ante Central su tercer y último partido de suspensión por la sanción que arrastraba de su pasaje por Deportivo Independiente Medellín.

Leandro Umpiérrez fue rehabilitado el lunes tras ser expulsado contra Nacional y recibir dos partidos de suspensión. Al cumplir ante Torque el 50% de la pena y por no tener antecedentes, ya está habilitado a volver.

El equipo de Peñarol para enfrentar a Central Español

20260121 Diego Aguirre Peñarol Colo Colo Serie Río de la Plata. Foto: Gastón Britos/Focouy Diego Aguirre Foto: Gastón Britos/Focouy

Con esas siete bajas bajas, Aguirre deberá meter mano en un equipo que el sábado debutó con Sebastián Britos, Franco Escobar, Emanuel Gularte, Lucas Ferreira, Diego Laxalt; Stiven Mulethaler, Eric Remedi, Jesús Trindade, Gastón Togni; Leonardo Fernández y Matías Arezo.

Por Escobar jugará Kevin Rodríguez que en este arranque de pretemporada arrancó encima de Matías González en la consideración del DT.

Por izquierda lo hará Lucas Hernández, lesionado en meniscos en las finales del año pasado ante Nacional.

En toda la pretemporada hizo un trabajo especial de recuperación y ante City Torque entró por primera vez en la convocatoria aunque no jugó.

Por sus antecedentes, seguramente aguante en cancha un tiempo tras su inactividad. Y ahí Aguirre podrá mover a Rodríguez a la izquierda y meter a González en la derecha.

Gularte y Ferreira seguirán en la zaga con el juvenil Rodrigo Álvez como otra posible alternativa, además de González que es zaguero por naturaleza. Andrés Madruga, con la llegada de Mauricio Lemos, seguramente vuelve a salir a préstamo. El sábado fue convocado pero no quedó en el banco.

En el medio se mantendrán Jesús Trindade y Eric Remedi con Julio Daguer como recambio.

En ofensiva, Aguirre deberá decidir si mantiene a Muhlethaler, de correcto partido ante City Torque, si vuelve Leandro Umpiérrez (que puede dar una mano en el doble 5) o si le da la titularidad al colombiano Luis Angulo. Es la única duda que le queda al DT y la misma será despejada este viernes.

Leo Fernández y Gastón Togni, con Matías Arezo, permanecerán como titulares.

Así, el equipo formará con Britos, Rodríguez, Gularte, Ferreira, Hernández; Trindade, Remedi; Umpiérrez (o Angulo o Muhlethaler), Fernández, Togni; Arezo.

En el banco de suplentes estarán Leandro Díaz, González, Álvez o Madruga, Daguer, Franco González, los dos que queden afuera del extremo derecho y Facundo Batista. Los juveniles que se pueden sumar para completar el banco son Ignacio Alegre (lateral) y Luciano González (delantero).