Se retira un gigante de la NBA: Chris Paul, ganador de dos medallas de oro en los Juegos Olímpicos con Estados Unidos

El base de la NBA Chris Paul anunció este viernes que se retira de la competición instantes después de que su último equipo, Toronto Raptors, comunicara que había decidido rescindir su contrato.

En un mensaje en su cuenta de Instagram, Paul, de 40 años, y que empezó su carrera en la NBA en 2005 con los entonces New Orleans Hornets, sentenció: "¡Eso es todo! Después de más de 21 años, me estoy alejando del baloncesto".

"Mientras escribo esto, es difícil saber realmente qué sentir, pero por una vez -a la mayoría de la gente le sorprendería- ¡no tengo la respuesta, jaja!", añadió el jugador.

Chris Paul reconoció que aunque se acaba su etapa como jugador de la NBA, el baloncesto siempre estará grabado en su ADN.

"He estado en la NBA durante más de la mitad de mi vida, abarcando tres décadas. ¡Es una locura incluso decirlo! Jugar al baloncesto para ganarme la vida ha sido una bendición increíble que también vino con mucha responsabilidad", explicó.

"Lo asumí todo: lo bueno y lo malo. Como alguien que aprende toda la vida, el liderazgo es difícil y no es para los débiles. A algunos les gustas y a muchos no. Pero el objetivo siempre fue el objetivo, y mis intenciones siempre fueron sinceras (¡Caramba, me encanta competir!)", señaló.

La retirada de Paul se produce después de que los Raptors rescindiesen su contrato antes de que el base, conocido popularmente con el apodo de CP3, se llegara a vestir con la camiseta del equipo canadiense.

Los Raptors se hicieron con Paul el pasado 4 de febrero como parte de un acuerdo a tres bandas con Los Angeles Clippers, el equipo con el que inició la temporada, y los Brooklyn Nets. Entonces ya se supo que era prácticamente imposible que Paul jugase un solo partido con los Raptors.

Paul ya anunció el pasado 22 de noviembre que esta sería su última temporada en la NBA.

Tras pasar seis años con los New Orleans (2005-2011), disputó seis temporadas en los Clippers entre 2011 y 2017 antes de iniciar un periplo que le llevó a Houston Rockets, Oklahoma City Thunder, Phoenix Suns, Golden State Warriors y San Antonio Spurs antes de volver en 2025 a los Clippers.

A pesar de ser considerado uno de los mejores bases de la historia de la NBA, Paul nunca ha conseguido ganar el campeonato de la liga profesional norteamericana.

No obstante, con la selección de Estados Unidos obtuvo la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Beijing 2008 y también de Londres 2012.

