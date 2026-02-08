Dólar
Clima en Uruguay hoy: lo que hay que saber según Inumet para este domingo 8 de febrero

La temperatura en Montevideo y Área Metropolitana se ubicará entre los 15°C y los 28°C, según Inumet

8 de febrero 2026 - 8:34hs
Playa de Punta del Este

Playa de Punta del Este

FocoUy: Federico Gutierrez

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) pronostica para este domingo 8 de febrero condiciones favorables en todo el país, con cielos mayormente despejados, altas temperaturas durante la tarde y presencia de neblinas matinales en algunas zonas.

Montevideo y Área Metropolitana

Durante toda la jornada el cielo estará claro y algo nuboso. El termómetro se ubicará entre los 15°C y los 28°C.

El viento soplará a una velocidad de 10-30 km/h por la mañana, con rachas de hasta 40 km/h en zonas costeras. En la tarde, el viento alcanzará rachas de hasta 50 km/h.

Este

Para el este del país, se pronostican cielos claros y algo nubosos durante la mañana, con presencia de nieblas y neblinas. Las temperaturas oscilarán entre los 10°C y los 32°C. En la tarde y noche, el cielo se mantendrá claro y algo nuboso, con períodos nubosos y altas temperaturas.

Los vientos rondarán los 20-40 km/h, con rachas de hasta 50 km/h en zonas costeras.

Oeste

El oeste del país verá cielos claros y algo nubosos durante la mañana. Las temperaturas rondarán entre los 15°C y los 34°C. A medida que avance la tarde, el cielo se mantendrá claro y algo nuboso, con altas temperaturas.

Los vientos tendrán una intensidad de entre 10 y 40 km/h, con rachas de hasta 50 km/h en zonas costeras.

Norte

En el Norte del país, la mañana se presentará con cielos claros y algo nubosos. Las temperaturas estarán entre los 10°C y los 34°C. Hacia la tarde y noche, se prevé un cielo claro y algo nuboso.

Los vientos serán del este al noreste, con ráfagas de hasta 40 km/h.

Temas:

Uruguay Montevideo Clima Inumet

