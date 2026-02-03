Apareció una serpiente venenosa en una playa de Montevideo: ocurrió mientras había bañistas en la costa

Un operativo preventivo permitió retirar este martes a una serpiente venenosa que fue detectada en la playa de Punta Yeguas , sin que se registraran incidentes ni personas lesionadas.

El procedimiento se activó luego de que el Centro Coordinador de Emergencias Departamentales solicitara apoyo tras confirmarse la presencia de una crucera (Bothrops alternatus) , una especie venenosa autóctona cuyo hábitat natural incluye zonas costeras y rurales del país.

El episodio ocurrió mientras había bañistas en la playa , lo que motivó la activación del protocolo de seguridad para evitar riesgos. Durante el operativo, las personas presentes y el guardavidas del lugar permanecieron en alerta y colaboraron con la vigilancia del área hasta que se concretó el retiro del animal.

BOMBEROS Encontraron el cuerpo de un hombre sobre un transformador de UTE en Piedras Blancas

CHINA Yamandú Orsi aseguró que las relaciones entre China y Uruguay representan "un proceso que no se detiene"

Según se informó, el procedimiento se desarrolló sin incidentes , y permitió asegurar tanto la integridad de las personas como la del ejemplar.

Intervención especializada

De acuerdo con la organización Alternatus Uruguay, el operativo contó con la colaboración de Stellamaris y Miguel, personas capacitadas en el manejo de serpientes venenosas, quienes intervinieron junto a los equipos que actúan en este tipo de situaciones.

El retiro se realizó de forma segura y controlada, evitando la manipulación por parte de terceros y reduciendo el riesgo de mordeduras.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AlternatusUy/status/2018707293219488002&partner=&hide_thread=false Ayer recibimos el pedido de ayuda de personal del CECOED Montevideo por la presencia de una crucera (Bothrops alternatus) en la playa de Punta Yeguas. Afortunadamente contamos con la colaboración de Stellamaris y Miguel que hicieron su primer rescate. pic.twitter.com/sRjhU25RI8 — Alternatus Uruguay (@AlternatusUy) February 3, 2026

Recomendaciones ante estos casos

Desde los equipos intervinientes recordaron que Punta Yeguas forma parte del hábitat natural de esta especie, pero que el retiro preventivo se lleva adelante para garantizar la seguridad de quienes concurren a la playa.

Asimismo, reiteraron la importancia de no intentar manipular serpientes u otros animales silvestres y dar aviso inmediato a las autoridades ante la detección de ejemplares venenosos en espacios públicos.