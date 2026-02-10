Clima en Uruguay hoy: lo que hay que saber según Inumet para este martes 10 de febrero

El Instituto Uruguayo de Meteorología ( Inumet ) pronosticó para este martes 10 de febrero una jornada calurosa en todo el país, con máximas que llegarán a los 37 °C en el norte y presencia de nieblas en las primeras horas.

En la capital y el área metropolitana se prevé una mínima de 17 °C y una máxima de 30 °C .

Durante la mañana estará algo nuboso, con períodos de mayor nubosidad, y se registrarán neblinas y bancos de niebla. El viento soplará del noreste al noroeste entre 10 y 30 km/h, con rachas de hasta 40 km/h.

PRONÓSTICO Clima en Uruguay hoy: lo que hay que saber según Inumet para este viernes 6 de febrero

CLIMA Clima en Uruguay hoy: lo que hay que saber según Inumet para este domingo 8 de febrero

En la tarde y noche el cielo continuará algo nuboso. El viento rotará del noroeste al sector este, con intensidades de 10 a 30 km/h y rachas que podrán alcanzar entre 40 y 50 km/h.

Este

Para el este del país se anuncian 18 °C de mínima y 33 °C de máxima.

La mañana se presentará algo nubosa y nubosa, con presencia de nieblas y neblinas. El viento será del sector norte entre 10 y 30 km/h, con rachas de hasta 40 km/h en zonas costeras.

Hacia la tarde y noche continuará algo nuboso, con períodos de mayor nubosidad y baja probabilidad de tormentas aisladas. Se prevén altas temperaturas. El viento se mantendrá del sector norte entre 10 y 30 km/h, con rachas de 40 a 50 km/h y períodos del sureste en áreas costeras.

Oeste

En el oeste, Inumet indicó una mínima de 15 °C y una máxima de 36 °C.

La mañana será clara y algo nubosa, con períodos de nubosidad. El viento soplará del oeste entre 10 y 30 km/h, con períodos de variables de 0 a 10 km/h.

Por la tarde y noche el cielo estará algo nuboso y persistirán las altas temperaturas. El viento rotará del oeste al este entre 10 y 40 km/h, con períodos de calma o variables de 0 a 10 km/h.

Norte

Para el norte del país se esperan 17 °C de mínima y 37 °C de máxima, siendo la zona más calurosa de la jornada.

Durante la mañana el cielo estará claro y algo nuboso, con períodos de mayor nubosidad, además de neblinas y bancos de niebla. El viento será del sector este entre 10 y 30 km/h, con períodos de variables de 0 a 10 km/h.

En la tarde y noche estará algo nuboso y nuboso, con altas temperaturas. El viento soplará del sector norte entre 10 y 30 km/h, con rachas de hasta 40 km/h y períodos de variables de 0 a 10 km/h.