Dólar
Compra 37,20 Venta 39,70

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
21°C
muy nuboso
Miércoles:
Mín  24°
Máx  26°

Siguenos en:

/ Nacional / PRONÓSTICO

Clima en Uruguay hoy: lo que hay que saber según Inumet para este martes 10 de febrero

En la capital y el área metropolitana se prevé una mínima de 17 °C y una máxima de 30 °C, según Inumet

10 de febrero 2026 - 6:50hs
Inumet prevé una jornada calurosa en todo el país

Inumet prevé una jornada calurosa en todo el país

Leonardo Carreño

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) pronosticó para este martes 10 de febrero una jornada calurosa en todo el país, con máximas que llegarán a los 37 °C en el norte y presencia de nieblas en las primeras horas.

Montevideo y Área Metropolitana

En la capital y el área metropolitana se prevé una mínima de 17 °C y una máxima de 30 °C.

Durante la mañana estará algo nuboso, con períodos de mayor nubosidad, y se registrarán neblinas y bancos de niebla. El viento soplará del noreste al noroeste entre 10 y 30 km/h, con rachas de hasta 40 km/h.

Más noticias
Playa de Punta del Este
CLIMA

Clima en Uruguay hoy: lo que hay que saber según Inumet para este domingo 8 de febrero

El cielo estará nuboso y algo nuboso
PRONÓSTICO

Clima en Uruguay hoy: lo que hay que saber según Inumet para este viernes 6 de febrero

En la tarde y noche el cielo continuará algo nuboso. El viento rotará del noroeste al sector este, con intensidades de 10 a 30 km/h y rachas que podrán alcanzar entre 40 y 50 km/h.

Este

Para el este del país se anuncian 18 °C de mínima y 33 °C de máxima.

La mañana se presentará algo nubosa y nubosa, con presencia de nieblas y neblinas. El viento será del sector norte entre 10 y 30 km/h, con rachas de hasta 40 km/h en zonas costeras.

Hacia la tarde y noche continuará algo nuboso, con períodos de mayor nubosidad y baja probabilidad de tormentas aisladas. Se prevén altas temperaturas. El viento se mantendrá del sector norte entre 10 y 30 km/h, con rachas de 40 a 50 km/h y períodos del sureste en áreas costeras.

Oeste

En el oeste, Inumet indicó una mínima de 15 °C y una máxima de 36 °C.

La mañana será clara y algo nubosa, con períodos de nubosidad. El viento soplará del oeste entre 10 y 30 km/h, con períodos de variables de 0 a 10 km/h.

Por la tarde y noche el cielo estará algo nuboso y persistirán las altas temperaturas. El viento rotará del oeste al este entre 10 y 40 km/h, con períodos de calma o variables de 0 a 10 km/h.

Norte

Para el norte del país se esperan 17 °C de mínima y 37 °C de máxima, siendo la zona más calurosa de la jornada.

Durante la mañana el cielo estará claro y algo nuboso, con períodos de mayor nubosidad, además de neblinas y bancos de niebla. El viento será del sector este entre 10 y 30 km/h, con períodos de variables de 0 a 10 km/h.

En la tarde y noche estará algo nuboso y nuboso, con altas temperaturas. El viento soplará del sector norte entre 10 y 30 km/h, con rachas de hasta 40 km/h y períodos de variables de 0 a 10 km/h.

Temas:

Clima Inumet Uruguay Montevideo Montevideo

Seguí leyendo

Las más leídas

Justicia decretó concurso de acreedores de la empresa gastronómica Produits de France, que mantiene deuda con inversores
RESOLUCIÓN

Justicia decretó concurso de acreedores de la empresa gastronómica Produits de France, que mantiene deuda con inversores

Cambios en los fallos del Desfile de Llamadas
CARNAVAL 2026

Un "error administrativo" cambió el fallo del Desfile de Llamadas: una comparsa nueva clasificó y otra repetirá la Prueba de Admisión

Sebastián Britos y Diego Aguirre en Peñarol
PEÑAROL

Peñarol puso la oferta sobre la mesa: el nombre que desvela a Diego Aguirre y al consejo directivo

Video: así funciona la nueva montaña rusa del Parque Rodó, que entró en su etapa final previo a inauguración
ATRACCIONES

Video: así funciona la nueva montaña rusa del Parque Rodó, que entró en su etapa final previo a inauguración

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos