Dos frentes fríos y marcado descenso de temperaturas: meteorólogos anuncian desmejoras y posibles precipitaciones

Luego de varios días de calor, las temperaturas empezarán a caer

Luego de un inicio de semana con altas temperaturas , con cifras que en Montevideo alcanzarán los 32 °C , meteorólogos hablaron con El Observador y anunciaron un descenso en las temperaturas a partir del miércoles por el ingreso de un frente frío que afectará al país .

Accedé ahora y sin límites a toda la información.

Para este lunes, el Instituto Uruguayo de Meteorología ( Inumet ) pronosticó máximas de entre 31 y 35 °C.

De cara al martes, prevén que las máximas irán de los 30 °C a 37 °C. A partir de dicha fecha, la situación climática cambiará .

PRONÓSTICO Clima en Uruguay hoy: lo que hay que saber según Inumet para este lunes 9 de febrero

CLIMA Clima en Uruguay hoy: lo que hay que saber según Inumet para este domingo 8 de febrero

En conversación con este medio, el meteorólogo Mario Bidegain explicó que, tras estos días de calor, el miércoles las máximas empezarán a caer por el ingreso de un "frente frío" en todo el país .

"Esto trae no solo un descenso de temperaturas, sino también la posibilidad de algunas precipitaciones", aseguró.

Para el miércoles, el experto espera máximas en Montevideo que rondarán los 28 °C. Para el jueves y el viernes, las temperaturas alcanzarán los 24 a 25 °C.

"Las mínimas van a estar sobre los 20 grados, habrá poca amplitud térmica", aseguró el meteorólogo.

Los acumulados de precipitaciones, explicó, serán escasos en el sur, mientras que en el litoral este rondarán los 20 a 30 milímetros.

El fin de semana el clima se mantendrá "lindo", desmejorando de nuevo de cara al próximo lunes con el ingreso de un "nuevo frente frío".

Según Bidegain, durante el nuevo fenómeno climático, las lluvias podrían estar afectando el sur del país y "también fundamentalmente el litoral oeste".

Esta situación climática se mantendría "hasta por lo menos el 20 de febrero". Las máximas rondarán en la capital los 24 °C.

El meteorólogo Nubel Cisneros, en un pronóstico similar, mencionó que durante los primeros días de esta semana se esperan temperaturas muy altas y una desmejora de cara al miércoles.

"Mucho calor hasta el miércoles. El miércoles en la mañana hay pasajes de un frente frío", aseguró el experto.

De acuerdo con Cisneros, dicho fenómeno climático estará "poco activo", generando "muy poca lluvia", pero sí una bajada en las temperaturas, mejorando de cara al fin de semana.