Dólar
Compra 37,20 Venta 39,70

/ Nacional / PRONÓSTICO

Clima en Uruguay hoy: lo que hay que saber según Inumet para este lunes 9 de febrero

En Montevideo y el área metropolitana, la máxima prevista rondará los 32 °C

9 de febrero 2026 - 7:19hs
En el área metropolitana (Montevideo), Inumet espera un cielo entre claro y algo nuboso todo el día, con neblinas en la mañana.
En el área metropolitana (Montevideo), Inumet espera un cielo entre claro y algo nuboso todo el día, con neblinas en la mañana. Foto: Leonardo Carreño.

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) pronosticó para este lunes 9 de febrero una jornada con cielo mayormente despejado, aumento de la nubosidad hacia la tarde y temperaturas elevadas en buena parte del país, con máximas que alcanzarán los 35 °C en el norte.

Montevideo y Área Metropolitana: máxima de 32 °C

En Montevideo y el área metropolitana, la mañana se presentará clara y algo nubosa a nubosa, con vientos del noreste y norte entre 10 y 30 km/h, y rachas de hasta 40 km/h.

Durante la tarde y noche continuará el tiempo claro y algo nuboso, con períodos de mayor nubosidad y altas temperaturas, con una máxima prevista de 32 °C. El viento soplará del sector norte entre 10 y 40 km/h, con períodos de variables entre 0 y 10 km/h.

La temperatura mínima será de 19 °C.

Este: neblinas matinales y rachas fuertes en la costa

En el este del país, la jornada comenzará con cielo claro y algo nuboso, con períodos de nubosidad, acompañado de neblinas y bancos de niebla.

Los vientos del noreste y norte se ubicarán entre 10 y 30 km/h, con rachas de hasta 40 km/h.

Hacia la tarde y noche se espera cielo algo nuboso a nuboso, persistencia de neblinas y condiciones ventosas en zonas costeras, donde las rachas podrían alcanzar entre 50 y 60 km/h.

La mínima será de 13 °C y la máxima de 31 °C.

Oeste: calor intenso y nubosidad variable

Para el oeste, Inumet prevé una mañana clara y algo nubosa a nubosa, con vientos del noreste y norte entre 10 y 30 km/h y rachas de hasta 40 km/h.

En la tarde y noche el cielo estará nuboso, con períodos de algo nuboso, en un contexto de altas temperaturas, con una máxima de 34 °C. El viento rotará del sector oeste al este entre 10 y 30 km/h, con períodos de variables de 0 a 10 km/h.

La mínima será de 18 °C.

Norte: máximas de hasta 35 °C

En el norte del país, la mañana será clara y algo nubosa, con vientos del noreste entre 10 y 30 km/h y rachas de hasta 40 km/h.

Durante la tarde y noche el cielo se mantendrá claro y algo nuboso a nuboso, con altas temperaturas. La máxima alcanzará los 35 °C, mientras que la mínima será de 16 °C.

El viento predominará del sector este entre 10 y 30 km/h, con rachas de hasta 40 km/h, y períodos de variables entre 10 y 30 km/h.

