Así amaneció Punta del Este: Intendencia de Maldonado levantó 10% más de basura que el pasado 1° de enero

En Punta del Este , la Intendencia de Maldonado levantó 10% más de basura este 1° de enero de 2026 comparado con lo recogido el primer día del 2025 .

La ciudad más austral del Uruguay amaneció con resto de bebidas, alcohol, bolsas de plástico y otros desechos sobre su costa, tras los festejos por la llegada del nuevo año. La comuna informó que " en pocas horas" estos lugares quedaron en condiciones , tras un operativo de limpieza.

El reconocido destino esta siendo visitado por grandes cantidades de turistas que llegaron para pasar las fiestas de fin de año y el inicio de la temporada de verano. La intendencia ya había asegurado esta es la mejor temporada postpandemia , aunque todavía no se alcanzan los valores previos.

"Está casi todo alquilado para los primeros días de enero" , señaló el director general de Turismo de la Intendencia, Edgar Silveira . "Las reservas para los primeros días de febrero también vienen siendo mejor que años anteriores", agregó el jerarca.

Por tierra, agua y aire, la península registra valores de afluencia que en algunos casos son récord. El Aeropuerto de Punta del Este tuvo un histórico de vuelos privados en noviembre y diciembre; mientras que el puerto de la ciudad también hay "gran demanda" por anclar.

Este jueves, unas 200 personas fueron destinadas a estas tareas de limpieza en la ciudad. Además efectivos policiales dieron apoyo, debido que sobre las primeras horas de la mañana todavía había quienes seguían festejando en la rambla y el puerto. La Dirección de Gestión Ambiental agradeció el apoyo de la Policía e informó que el operativo se extendería a otras partes de la costa.

Desde hace unos días quienes quienes están en Punta del Esté están reportando la presencia del agua brillante durante la noche, efecto que causan habitualmente las noctilucas. Al mismo tiempo, los bañistas hablan de ardor en los ojos y otras molestias a la hora de entrar en contacto con el agua.

Ante esto, la Intendencia de Maldonado emitió una advertencia para quienes estén veraneando en la playa del departamento. A través de su dirección de Ambiente, la intendencia recomienda "evitar bañarse" donde hay este tipo de "dinoflagelo conocido por su capacidad bioluminiscente". Habla puntualmente de las zonas donde se detectan concentraciones o manchas compactas en el agua de color marrón, rojizo, o verdosas.

En caso de que entren en contacto con alguna de estas floraciones de forma accidental, la recomendación es "ducharse con agua dulce inmediatamente después", y extremar el cuidado de niños, personas mayores o quienes padezcan alergias, asma o cualquier afección en la piel.