Creyó que la Isla Gorriti estaba cerca, se tiró a nadar en la noche y llegó desnudo: Fiscalía analiza la situación

Un hombre de 32 años estaba de vacaciones con su familia en Punta del Este , y ya había entrado la noche cuando decidió nadar. Creyó que la Isla Gorriti estaba cerca y se aventuró a alcanzarla, pero el resultado no fue el esperado. En realidad, entre la isla y la playa Mansa hay aproximadamente 2,5 kilómetros .

Mientras nadaba perdió la ropa que llevaba puesta y llegó desnudo a la reconocida isla de Maldonado. Allí fue encontrado por uno de los cuidadores del lugar , quien notificó a las autoridades.

La madre y otros familiares del hombre que es de Montevideo entraron en estado de nervios debido a que no lo podían encontrar luego de que se lanzara al agua. Un familiar viajó desde Parque del Plata al este cuando se enteró de la búsqueda. " En el camino te imaginás lo peor , lo podría haber agarrado una moto de agua o un yate", dijo el este familiar, según reconstruyó FM Gente.

El hombre ya está en tierra firme y en las próximas horas Fiscalía intervendrá en el caso . El citado medio informó que se dispondrá un pase para una consulta psiquiátrica .

Desde hace unos días quienes quienes están en Punta del Esté están reportando la presencia del agua brillante durante la noche, efecto que causan habitualmente las noctilucas. Al mismo tiempo, los bañistas hablan de ardor en los ojos y otras molestias a la hora de entrar en contacto con el agua.

Ante esto, la Intendencia de Maldonado emitió una advertencia para quienes estén veraneando en la playa del departamento. A través de su dirección de Ambiente, la intendencia recomienda "evitar bañarse" donde hay este tipo de "dinoflagelo conocido por su capacidad bioluminiscente". Habla puntualmente de las zonas donde se detectan concentraciones o manchas compactas en el agua de color marrón, rojizo, o verdosas.

En caso de que entren en contacto con alguna de estas floraciones de forma accidental, la recomendación es "ducharse con agua dulce inmediatamente después", y extremar el cuidado de niños, personas mayores o quienes padezcan alergias, asma o cualquier afección en la piel.