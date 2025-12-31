Dólar
Compra 37,65 Venta 40,15

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
37°C
algo de nubes
Jueves:
Mín  21°
Máx  30°

Siguenos en:

/ Nacional / PUNTA DEL ESTE

Creyó que la Isla Gorriti estaba cerca, se tiró a nadar en la noche y llegó desnudo: Fiscalía analiza la situación

Los familiares entraron en estado de nervios debido a que no lo encontraban en el agua e imaginaron "lo peor"

31 de diciembre 2025 - 16:35hs
Isla Gorriti, Punta del Este

Isla Gorriti, Punta del Este

Foto: Intendencia de Maldonado

Un hombre de 32 años estaba de vacaciones con su familia en Punta del Este, y ya había entrado la noche cuando decidió nadar. Creyó que la Isla Gorriti estaba cerca y se aventuró a alcanzarla, pero el resultado no fue el esperado. En realidad, entre la isla y la playa Mansa hay aproximadamente 2,5 kilómetros.

Mientras nadaba perdió la ropa que llevaba puesta y llegó desnudo a la reconocida isla de Maldonado. Allí fue encontrado por uno de los cuidadores del lugar, quien notificó a las autoridades.

La madre y otros familiares del hombre que es de Montevideo entraron en estado de nervios debido a que no lo podían encontrar luego de que se lanzara al agua. Un familiar viajó desde Parque del Plata al este cuando se enteró de la búsqueda. "En el camino te imaginás lo peor, lo podría haber agarrado una moto de agua o un yate", dijo el este familiar, según reconstruyó FM Gente.

Más noticias
Bañistas toman el sol en Playa Brava este martes, en Punta del Este.
CUIDADO

¿Son noctilucas? Intendencia de Maldonado advierte sobre efectos de bañarse en playas de Punta del Este

Proyecto inmboliario en La Barra
EXCEPCIONES

En la última sesión del año la Junta de Maldonado aprobó excepciones construir torres de apartamentos en La Barra

El hombre ya está en tierra firme y en las próximas horas Fiscalía intervendrá en el caso. El citado medio informó que se dispondrá un pase para una consulta psiquiátrica.

Intendencia de Maldonado advierte sobre efectos de bañarse en playas de Punta del Este

Agua marrón en las playas de Punta del Este

Desde hace unos días quienes quienes están en Punta del Esté están reportando la presencia del agua brillante durante la noche, efecto que causan habitualmente las noctilucas. Al mismo tiempo, los bañistas hablan de ardor en los ojos y otras molestias a la hora de entrar en contacto con el agua.

Ante esto, la Intendencia de Maldonado emitió una advertencia para quienes estén veraneando en la playa del departamento. A través de su dirección de Ambiente, la intendencia recomienda "evitar bañarse" donde hay este tipo de "dinoflagelo conocido por su capacidad bioluminiscente". Habla puntualmente de las zonas donde se detectan concentraciones o manchas compactas en el agua de color marrón, rojizo, o verdosas.

En caso de que entren en contacto con alguna de estas floraciones de forma accidental, la recomendación es "ducharse con agua dulce inmediatamente después", y extremar el cuidado de niños, personas mayores o quienes padezcan alergias, asma o cualquier afección en la piel.

Temas:

isla Punta del Este desnudo Maldonado fiscalía

Seguí leyendo

Las más leídas

Emanuel Gularte y Maximiliano Silvera

A dos días de llegar a Nacional, Maximiliano Silvera borró lo que escribió tras la goleada de Peñarol por 3-0 en el clásico del Torneo Clausura

Nicolás Quintana
PARTIDOS POLITICOS

Se fracturó la Libertad Avanza en Uruguay: piden "combatir a los mercenarios que buscan usar las ideas de la libertad para su beneficio personal"

Rafael Villanueva
TELEVISIÓN

Salud de Rafa Villanueva: "pequeños indicios de mejoría" y recibió donación de plaquetas

Sorteo del Gordo de Fin de Año EN VIVO: mirá cuál fue el número ganador y todos los resultados
SORTEO

Sorteo del Gordo de Fin de Año EN VIVO: mirá cuál fue el número ganador y todos los resultados

EO Clips

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos