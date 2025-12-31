China impone aranceles a la carne vacuna, pero Fratti asegura que Uruguay sale favorecido

China impondrá a partir del 1 de enero de 2026 medidas de salvaguardia sobre las importaciones de carne vacuna, tras concluir una investigación que determinó un daño grave a la industria ganadera nacional , según informó el Ministerio de Comercio. Las medidas, que estarán vigentes hasta el 31 de diciembre de 2028 , consisten en cuotas por país proveedor combinadas con aranceles extra-cuota del 55% , aplicables una vez superada la cuota asignada.

Según el Ministerio, las importaciones de carne de vacuno crecieron significativamente en los últimos años, con un aumento de casi 65% entre 2019 y 2023 , y más de 100% en la primera mitad de 2024 respecto a 2019, elevando la cuota de mercado de la carne importada por encima del 30% . Esta dinámica provocó dificultades en la producción local y justificó la adopción de medidas de protección temporal, conforme a la normativa china y a las reglas de la OMC, informó la agencia EFE.

De acuerdo con Tardaguila Agromercados, las cuotas asignadas por país son en general superiores al promedio de embarques entre 2020 y 2024, siendo Uruguay el principal beneficiado, con alrededor de 100 mil toneladas por encima de su promedio histórico , mientras que Brasil queda por debajo de las cerca de 1,6 millones de toneladas exportadas en 2025 .

Las importaciones dentro de la cuota asignada mantendrán el arancel vigente, que es en la mayoría de los casos del 12 % , mientras que las importaciones que excedan el cupo estarán sujetas al arancel adicional que eleva la tasa total al 55 % . Los cupos no utilizados en un año no se trasladarán al siguiente. La medida abarca carne vacuna fresca, enfriada y congelada, con o sin hueso , clasificada bajo los códigos arancelarios 02011000 a 02023000 , y durante el período de aplicación se suspenden las salvaguardias especiales del acuerdo de libre comercio entre China y Australia.

Funcionamiento de los aranceles y cuotas

Tardaguila Agromercados destaca que el Ministerio de Comercio podrá revisar la forma y el nivel de las medidas durante su implementación, en función de la evolución del mercado, y que las cuotas se irán flexibilizando gradualmente con un aumento anual de 2 % durante el trienio. Las exenciones incluyen a los países en desarrollo cuya participación individual no supere el 3 % y la agregada no exceda el 9 %, aunque esta condición podrá revisarse anualmente.

Fratti: “La medida de China no es grave y es una noticia positiva para Uruguay”

El ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca de Uruguay, Alfredo Fratti, aseguró a Subrayado, en declaraciones citadas por Montevideo Portal, que la medida de China "no es grave" y la consideró una noticia "positiva" para Uruguay. Fratti destacó que la cuota asignada al país permite exportar 324.000 toneladas sin arancel, un volumen elevado respecto a las exportaciones históricas. Según los datos oficiales, en 2025 Uruguay no llegó a las 200.000 toneladas, mientras que en 2023 fueron 274.000 y en 2022 apenas se superó esa cifra.

Fratti señaló además que existe una consideración especial hacia Uruguay y que países como Brasil enfrentarían un recorte importante en su cupo de “casi un 25 % de lo que estaba exportando o más”. El ministro agregó: “Es probable que si disminuyen otros países de la región y siguen necesitando carne, podamos aumentar y cumplir con esta cuota que nos autoriza China”.

El jerarca vinculó este resultado a la relación política que Uruguay mantiene internacionalmente, a la seriedad acumulada en décadas en materia comercial y al trabajo de las instituciones del sector. Fratti también destacó la credibilidad del sistema sanitario uruguayo y el prestigio del Ministerio de Ganadería, que garantiza los estándares de sanidad a nivel internacional.