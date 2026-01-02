Dólar
/ Nacional / TRANSPORTE

Sube el precio del boleto en Montevideo: los nuevos valores que empezarán a regir desde el lunes 5 de enero

Se trata del "mínimo necesario para garantizar su sostenibilidad económico-financiera" del Sistema de Transporte Metropolitano (STM), afirmó la Intendencia de Montevideo

2 de enero 2026 - 18:15hs
Terminal de pago del boleto STM. Archivo

Terminal de pago del boleto STM. Archivo

Intendencia de Montevideo

La Intendencia de Montevideo dio a conocer los nuevos valores que regirán en el precio del boleto desde las 00:00 del lunes 5 de enero.

En el caso del boleto electrónico de 1 hora pasará de $50 a $52. Es decir, en el caso de que el usuario pague con la tarjeta STM. Si paga en efectivo, entonces el boleto común o de una hora costará $64 (hasta ahora valía $61).

Según señaló la Intendencia de Montevideo (IM) en un comunicado, el aumento "promedio" en todos los boletos es de $2 y se trata del "mínimo necesario para garantizar su sostenibilidad económico-financiera" del Sistema de Transporte Metropolitano (STM).

Precio del boleto en Montevideo

  • 1 hora: $52 con pago electrónico (estaba a $50), $64 (común o una hora) con pago en efectivo (estaba a $61)
  • 2 horas: $78 con pago electrónico (estaba a $75), $97 con pago en efectivo (estaba a $92)
  • Jubilado Cat. A: $14 con pago electrónico (estaba a $12), $17 con pago en efectivo (estaba a $15)
  • Jubilado Cat. B: $23 con pago electrónico (estaba a $21), $26 con pago en efectivo (estaba a $24)
  • Estudiante Cat. A: $28,50 (estaba a $27,50)
  • Estudiante Cat. B: $39,90 (estaba a 38,50)
  • Zonal: $27 con pago electrónico (estaba a $25), $34 con pago en efectivo (estaba a $32)
  • Céntrico: $38 con pago electrónico (estaba a $36), $48 con pago en efectivo (estaba a $45)
  • Prepago nominado (abono institucional): $46,80 (estaba a $45,90)
  • Diferenciales (líneas D1, 2, 3, 5, 8, 9, 10 y 11): $78 con pago electrónico (estaba a $75), $97 con pago en efectivo
  • Combinación Metropolitana: $80 (estaba a $78)

La intendencia aseguró que se mantendrá el régimen de devoluciones para usuarios frecuentes del sistema que en el mes realicen 40 o más viajes con pago electrónico. En esos casos, las personas tendrán una devolución de $2 por cada boleto adicional (por encima del 40) utilizado desde el día 10 del mes siguiente.

Devoluciones en el precio del boleto en Montevideo para beneficiarios de la Tarjeta Uruguay Social

  • Zonal electrónico, con el beneficio se fija en $21 (devolución de $6)
  • Céntrico electrónico, se fija en $25 (devolución de $13)
  • 1 hora electrónico, se fija en $36 (devolución de $16)
  • 2 horas electrónico, se fija en $55 (devolución de $23)
  • Metropolitano saliente electrónico se fija en $59 (devolución de $21)

Intendencia de Montevideo subsidia el uso de aire acondicionado de los 560 ómnibus con estos equipos

Transporte público, ómnibus, stm

La intendencia capitalina subsidia el uso del aire acondicionado de los 560 ómnibus que cuentan con estos equipos, mientras es comprendido dentro del horario entre las 09:00 y las 19:00.

Antes y después de este horario, el encendido de los aires queda a criterio de los responsables de cada unidad, informaron desde la comuna. Este beneficio rige desde el 1° de diciembre de 2025 y culminará el próximo 28 de febrero de 2026.

"Es importante que mientras el aire esté encendido se mantengan cerradas ventanas y escotillas", recordó la intendencia en un comunicado y a su vez informó que son los Inspectores de la División Transporte quienes fiscalizan el cumplimiento de estas medidas.

Además del citado subsidio, la intendencia otorga otro a las empresas del transporte colectivo urbano para la compra del equipo. En 2025, dichos subsidios ascendieron a 12 millones de pesos.

La capital cuenta con 560 unidades de transporte con aire acondicionado, debido a que desde 2019 la IM exige que los ómnibus cuenten con este servicio, entre otros.

