Entre el miedo y el entusiasmo: cómo viven los comerciantes y pasajeros la "megaobra" del transporte de Montevideo

“Un chucho me recorre la espalda”. La frase la dijo una de las máximas autoridades de Torre Ejecutiva durante una conversación informal semanas atrás. Surgió como respuesta a la consulta de qué pensaba acerca de tener al Centro de Montevideo “dado vuelta” durante varios meses por la “megaobra” que promete cambiar el transporte metropolitano con dos corredores en arterias centrales de la capital y un extenso túnel por la Avenida 18 de Julio.

El proyecto del gobierno y la Intendencia de Montevideo empieza a tomar forma: dos bancos internacionales otorgaron sendos préstamos millonarios y la obra ya cuenta con US$ 800 millones en financiamiento. Si bien aún hay diferencias entre el Ministerio de Transporte y la comuna en algunos puntos -el más importante es la extensión del túnel de 18 de Julio-, el proyecto avanza y se espera que en 2026 se pongan en marcha las licitaciones para las obras.

Sin embargo, aún hay miedo y escepticismo por cómo puede impactar en el transporte y el comercio durante el periodo de construcción.

MONTEVIDEO Bergara aseguró que desde que anunciaron fiscalización en el carril Solo Bus la agilidad del transporte colectivo mejoró "entre un 10% y un 12%"

CIUDAD Estaciones subterráneas con cámaras, baños públicos y escaleras eléctricas: así sería el túnel de 18 de Julio tras la reforma de transporte

Federico Celsi, propietario del Bar Facal e integrante del Grupo Centro (que nucléa a los comercios de Centro, Cordón y Ciudad Vieja) contó a El Observador que en el colectivo hay “posturas divergentes” respecto a las obras a raíz de que “se han dicho muchas cosas”.

“Si te dicen que el periodo de obra son tres años, no hay empresa que aguante. Cerrás y a los tres años ves si podés abrir. Pero no son tres años, eso sería lo que demora la obra en su totalidad, pero no es el tiempo que estaría el tránsito distorsionado en 18 de Julio”, explicó.

Por esto, aún existen “miedos” entre los comerciantes de la zona, dijo Celsi. Es el caso de un cerrajero que tiene hace 35 años su puesto sobre la vereda de la principal avenida: “Con el proyecto no sé qué va a pasar, si van a hacer que la gente no pase y los vehículos no pasen mientras está la construcción va a ser bravo para los que trabajamos acá. Hoy día ya no se trabaja como antes, te podrás imaginar sin que pase la gente”, dijo a El Observador.

Embed - El Observador UY on Instagram: " ¿Túnel por debajo de 18 de Julio? Fuimos hasta la avenida y le preguntamos a la gente qué le parece el proyecto. @taniarodriguezco @joacoo_ormando" View this post on Instagram

Otra vendedora de garrapiñada piensa similar: “Tengo el puesto hace seis meses, si anulan el tránsito no puedo trabajar”. A pocos metros, otra vendedora es más optimista: “Estaría bueno que hagan el túnel, es para todos nosotros, nos sirve. Un poco nos afectaría, pero nos podrían dar por otro lado para poder seguir trabajando”.

Según Celsi, de todas formas existe “unanimidad” en que las obras tendrán un impacto positivo en la zona: “El Centro pasa a jugar en primera división”.

El empresario valoró especialmente que, “según la información primaria”, además de la obra para el transporte, se harán “obras necesarias” en 18 de Julio. “Se va a levantar la vereda y arreglar el tema del saneamiento, se va a hacer de cero eso, la eléctrica y la cañería del gas. Es fundamental”, destacó.

¿Vale la pena la obra? “Soy hincha del hacer. Lo principal es la luz al final del túnel”, respondió Celsi.

Tres Cruces con visión a "largo plazo"

Marcelo Lombardi, gerente general del shopping Tres Cruces, tiene una postura similar y lo resume con una frase: “Es el trauma para la mejora”.

El shopping y su terminal son el otro punto central de la obra: pasará a ser un nodo central de conexión entre el transporte urbano, metropolitano y nacional, con una terminal de pasajeros de tres niveles en la Plaza de la Bandera.

“Sin dudas que una obra de esta magnitud va a tener una afectación, seguramente algún tiempo de demora en algunos minutos en la llegada y partida”, reconoció, pero consideró que, una vez acabada, la obra será “muy buena” para los pasajeros.

“La unificación en un lugar como hub, un punto neurálgico que tiene salida hacia el norte, sur, este y oeste, es muy bueno. Se llegaría a un grado de comodidad que no se tiene. En este momento hay gente que se está bajando de un ómnibus urbano para subirse a uno nacional. ¿Pero cómo lo hace? se moja, cruza varios semáforos, lo hace de manera incómoda”, ejemplificó.

A nivel comercial, Lombardi también ve una “brecha entre el corto y largo plazo”: "A corto plazo se puede complicar durante el periodo de obras, pero cuando se mira desde el punto de vista más largo la percepción cambia: hay un componente de concentración de tráfico de público que puede capitalizarse desde lo comercial”,

¿Compensaciones?

El intendente de Montevideo, Mario Bergara, indicó en entrevista con El Observador semanas atrás que "obviamente" se tiene que compensar a los negocios afectados por las obras. "Si uno bloquea negocios, de hecho, por x meses, el Estado se tiene que hacer cargo del lucro cesante", dijo.

Consultado sobre esto, Celsi dijo que es de “estricto sentido común” que durante la obra existan compensaciones, pero pidió no aventurarse a plantear qué beneficios se podrían obtener: “Seguro de paro especial, compensación en base a metros y cantidad de empleados, alquileres, contribución… no tiene sentido ponerse a discutir nada en algo en lo que todavía no hay certezas”.

Lombardi, por su parte, indicó que aún "es todo muy primario" para pensar en compensar a negocios del shopping afectados por las obras. "No está dada la conversación en este sentido, estamos hablando sobre un proyecto que no está acabado. No hemos hablado nada al respecto", señaló.

Escepticismo entre pasajeros

Entre los usuarios del transporte reina el escepticismo. Mientras espera en la parada de la plaza Cagancha, un hombre no se define si está de acuerdo o no con la construcción de un túnel: “Depende del tiempo que lleve la construcción y cuánto se vea perjudicado el resto del tránsito de la ciudad”. A pocos metros, saliendo de un almacén en 18 de Julio, otro hombre es más certero: “Para mí no mejoraría, es un gasto que van a hacer cuando hay muchas otras cosas para hacer”.

Otra mujer considera “perjudicial desorientar a la gente por tanto tiempo” y afectar “a los comerciantes que pagan impuestos y se van a ver paralizados por un largo tiempo”.

Un joven remata criticando a la Intendencia de Montevideo: “No sé si estaría mal el túnel, pero qué solucionaría ¿El tránsito? Por qué me querés dar una solución a un problema que ya me diste: la ciclovía ya te tranca el tránsito”.