Estos serán todos los eventos astronómicos visibles desde Uruguay en 2026

El Observatorio Astronómico Los Molinos (OALM) emitió el reporte técnico de los eventos celestes que marcarán el 2026 en Uruguay.

El documento detalla que las observaciones están calculadas para la ubicación de Montevideo . La visibilidad depende de la posición del observador.

Las estaciones del año iniciarán con el equinoccio de otoño el 20 de marzo a las 11:46 hora uruguaya . El invierno llegará el 21 de junio. La primavera comenzará el 22 de setiembre a las 21:05 hora uruguaya . El verano se establecerá el 21 de diciembre a las 17:50.

El calendario de fases lunares arranca con la Luna llena el 3 de enero. El ciclo de 2026 cerrará con la fase llena el 23 de diciembre.

El 3 de marzo habrá un eclipse total de Luna. En Uruguay será sí visible, aunque "solamente fase penumbral" desde las 05:44.

Además, Uruguay será testigo un eclipse parcial de Luna el 27 de agosto. Alcanzará un máximo de "93%" a la 01:12:53 de la madrugada del día 28.

Los eclipses de Sol de febrero y agosto no serán visibles en el país. El reporte del OALM descarta su observación desde territorio nacional.

¿Qué pasa con las lluvia de meteoros y conjunciones?

Las Gemínidas serán la más activa. Tendrán un pico de "120" meteoros por hora entre el 13 y 14 de diciembre de 2026. Las Eta acuáridas en mayo mostrarán 50 meteoros por hora. Las Perseidas y Úrsidas figuran como no visibles para el observador local.

Por su parte, Júpiter entrará en oposición el 10 de enero. Saturno alcanzará su fase de oposición el día 4 de octubre de 2026.

Mercurio tendrá su máxima elongación este en junio, agosto, octubre y noviembre. Neptuno estará en oposición en setiembre.

Entre las conjunciones, destaca la de Venus y Júpiter el 9 de junio. La Luna protagonizará una "ocultación" de Antares el 14 de octubre.

El 2 de noviembre se verá una conjunción de la Luna-Marte-Júpiter. Marte y Júpiter se alinearán nuevamente el día 16 de ese mes.