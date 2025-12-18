OpenAI lanza Sora en Uruguay, su app que crea videos realistas con IA y que causó polémica sobre Martin Luther King

OpenAI anunció el lanzamiento de Sora en Uruguay , una plataforma de generación de videos con inteligencia artificial que transforma instrucciones escritas en clips con apariencia realista mediante un comunicado oficial. La empresa informó: "Hoy, Sora se lanza en Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, México, Panamá, Paraguay, Perú y Uruguay".

La plataforma permite crear escenas que simulan grabaciones del mundo real y el resultado puede descargarse y compartirse fuera de la aplicación en otras redes sociales.

Según la compañía, los videos creados incluyen una marca de agua visible . Esta señal identifica que el contenido fue generado mediante inteligencia artificial.

Además, la herramienta cuenta con una función llamada Cameos (es lo más fuerte de esta plataforma) que permite animar rostros o voces de usuarios dentro de nuevos videos. Para ello, las personas deben cargar su imagen o audio.

¡Bienvenidos a Sora! Hoy, Sora se lanza en Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, México, Panamá, Paraguay, Perú y Uruguay, y pronto llegará a más países. ¡Tenemos muchas ganas de ver lo que crearán! pic.twitter.com/znb1Nm5Y7Y

OpenAI afirmó que los Cameos están "basados en el consentimiento". Según la compañía, los usuarios deciden quién puede acceder a su imagen y pueden revocar ese permiso en cualquier momento. Los usuarios pueden ver qué videos incluyen su imagen. Desde la aplicación, tienen la opción de eliminarlos o denunciarlos.

¿Quiénes pueden usarlo? Las condiciones de uso establecen una edad mínima de 13 años, y los menores de 18 deben contar con autorización de sus padres o tutores.

¿Cómo están protegidos los usuarios?

Especialistas señalaron que las protecciones para adolescentes son limitadas. Advirtieron que los videos creados en Sora pueden circular fácilmente en plataformas abiertas.

La organización Common Sense Media calificó a Sora como de "riesgo inaceptable" para niños y adolescentes. El informe citó la falta relativa de funciones de seguridad.

Otra controversia surgió por el uso de figuras históricas. OpenAI impidió que Sora genere videos deepfake de Martin Luther King Jr. tras un pedido de sus herederos. La compañía reconoció que el sistema había producido contenido "irrespetuoso" sobre el activista. Informó que pausó ese material para reforzar barreras sobre figuras históricas.