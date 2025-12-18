Dólar
Compra 37,95 Venta 40,35

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
33°C
humo
Viernes:
Mín  20°
Máx  25°

Siguenos en:

/ Ciencia y Tecnología / INTELIGENCIA ARTIFICIAL

OpenAI lanza Sora en Uruguay, su app que crea videos realistas con IA y que causó polémica sobre Martin Luther King

La empresa informó que los videos incluyen marca de agua visible y restricciones para figuras públicas

18 de diciembre 2025 - 15:38hs
og-image

OpenAI anunció el lanzamiento de Sora en Uruguay, una plataforma de generación de videos con inteligencia artificial que transforma instrucciones escritas en clips con apariencia realista mediante un comunicado oficial. La empresa informó: "Hoy, Sora se lanza en Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, México, Panamá, Paraguay, Perú y Uruguay".

La plataforma permite crear escenas que simulan grabaciones del mundo real y el resultado puede descargarse y compartirse fuera de la aplicación en otras redes sociales.

Según la compañía, los videos creados incluyen una marca de agua visible. Esta señal identifica que el contenido fue generado mediante inteligencia artificial.

Más noticias
Sam Altman, CEO y cofundador de OpenAI, y Carlos Torres Vila, presidente de BBVA.
BANCA

BBVA y OpenAI sellan una alianza estratégica para redefinir la banca con Inteligencia Artificial

chatgpt incorpora un nuevo sistema de imagenes mas veloz y consistente para enfrentar a gemini
INTELIGENCIA ARTIFICIAL

ChatGPT incorpora un nuevo sistema de imágenes más veloz y consistente para enfrentar a Gemini

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/soraofficialapp/status/2001715313201811905?s=20&partner=&hide_thread=false

Además, la herramienta cuenta con una función llamada Cameos (es lo más fuerte de esta plataforma) que permite animar rostros o voces de usuarios dentro de nuevos videos. Para ello, las personas deben cargar su imagen o audio.

OpenAI afirmó que los Cameos están "basados en el consentimiento". Según la compañía, los usuarios deciden quién puede acceder a su imagen y pueden revocar ese permiso en cualquier momento. Los usuarios pueden ver qué videos incluyen su imagen. Desde la aplicación, tienen la opción de eliminarlos o denunciarlos.

¿Quiénes pueden usarlo? Las condiciones de uso establecen una edad mínima de 13 años, y los menores de 18 deben contar con autorización de sus padres o tutores.

¿Cómo están protegidos los usuarios?

Especialistas señalaron que las protecciones para adolescentes son limitadas. Advirtieron que los videos creados en Sora pueden circular fácilmente en plataformas abiertas.

La organización Common Sense Media calificó a Sora como de "riesgo inaceptable" para niños y adolescentes. El informe citó la falta relativa de funciones de seguridad.

Otra controversia surgió por el uso de figuras históricas. OpenAI impidió que Sora genere videos deepfake de Martin Luther King Jr. tras un pedido de sus herederos. La compañía reconoció que el sistema había producido contenido "irrespetuoso" sobre el activista. Informó que pausó ese material para reforzar barreras sobre figuras históricas.

Temas:

OpenAI Sora

Seguí leyendo

Las más leídas

Azucena Arbeleche

Azucena Arbeleche asume como directora de un banco en Uruguay

Imputaron a Rafael Villanueva por homicidio culposo tras siniestro fatal en Rocha: deberá cumplir con 150 días de medidas cautelares
SINIESTRO FATAL

Imputaron a Rafael Villanueva por homicidio culposo tras siniestro fatal en Rocha: deberá cumplir con 150 días de medidas cautelares

Cámara de Representantes compró 600 sets de parrilla como regalo de fin de año para diputados, funcionarios y guardia policial
DIPUTADOS

Cámara de Representantes compró 600 sets de parrilla como regalo de fin de año para diputados, funcionarios y guardia policial

Daniel Mordecki renunció a la Agesic por diferencias con director general de Presidencia
TORRE EJECUTIVA

Daniel Mordecki renunció a la Agesic por diferencias con director general de Presidencia

EO Clips

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos