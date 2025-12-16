ChatGPT incorpora un nuevo sistema de imágenes más veloz y consistente para enfrentar a Gemini

OpenAI anunció el lanzamiento de GPT-Image-1.5 , su nuevo modelo de generación de imágenes, que ya comenzó a implementarse en ChatGPT para todos los usuarios. La actualización también está disponible a través de la API de OpenAI.

La compañía informó que el nuevo modelo permite generar imágenes desde cero y editar fotos existentes con mayor fidelidad visual. Según OpenAI, los tiempos de generación se reducen hasta cuatro veces respecto a la versión anterior.

GPT-Image-1.5 modifica únicamente los elementos indicados por el usuario y mantiene estables aspectos clave como la iluminación y la composición.

OpenAI señaló que esta consistencia permite realizar cambios más precisos sin alterar la identidad general de la imagen, lo que habilita ediciones fotográficas más útiles y transformaciones creativas que preservan la esencia original.

El modelo también se destaca por su capacidad para combinar, agregar o eliminar elementos dentro de una imagen. Estas funciones buscan facilitar ajustes graduales y reversiones sin pérdida de coherencia visual.

Junto al nuevo modelo, OpenAI presentó un espacio dedicado a imágenes dentro de ChatGPT. Esta sección incluye filtros predefinidos y sugerencias visuales que buscan simplificar la exploración creativa. La compañía explicó que los usuarios pueden reutilizar imágenes cargadas previamente sin necesidad de volver a subirlas lo que permite mantener una apariencia consistente en distintas creaciones.