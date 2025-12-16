Dólar
Compra 37,95 Venta 40,35

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
21°C
nubes dispersas
Miércoles:
Mín  14°
Máx  26°

Siguenos en:

/ Ciencia y Tecnología / INTELIGENCIA ARTIFICIAL

ChatGPT incorpora un nuevo sistema de imágenes más veloz y consistente para enfrentar a Gemini

El nuevo sistema ya se encuentra disponible para usuarios individuales, empresas y desarrolladores.

16 de diciembre 2025 - 15:56hs
image

OpenAI anunció el lanzamiento de GPT-Image-1.5, su nuevo modelo de generación de imágenes, que ya comenzó a implementarse en ChatGPT para todos los usuarios. La actualización también está disponible a través de la API de OpenAI.

La compañía informó que el nuevo modelo permite generar imágenes desde cero y editar fotos existentes con mayor fidelidad visual. Según OpenAI, los tiempos de generación se reducen hasta cuatro veces respecto a la versión anterior.

GPT-Image-1.5 modifica únicamente los elementos indicados por el usuario y mantiene estables aspectos clave como la iluminación y la composición.

Más noticias
asi chatgpt le contesto a gemini con su nuevo modelo de ia 5.2

Así ChatGPT le contestó a Gemini con su nuevo modelo de IA 5.2

openai lanzo en uruguay chatgpt go, un plan de suscripcion barato
INTELIGENCIA ARTIFICIAL

OpenAI lanzó en Uruguay ChatGPT Go, un plan de suscripción "barato"

OpenAI señaló que esta consistencia permite realizar cambios más precisos sin alterar la identidad general de la imagen, lo que habilita ediciones fotográficas más útiles y transformaciones creativas que preservan la esencia original.

El modelo también se destaca por su capacidad para combinar, agregar o eliminar elementos dentro de una imagen. Estas funciones buscan facilitar ajustes graduales y reversiones sin pérdida de coherencia visual.

Junto al nuevo modelo, OpenAI presentó un espacio dedicado a imágenes dentro de ChatGPT. Esta sección incluye filtros predefinidos y sugerencias visuales que buscan simplificar la exploración creativa. La compañía explicó que los usuarios pueden reutilizar imágenes cargadas previamente sin necesidad de volver a subirlas lo que permite mantener una apariencia consistente en distintas creaciones.

Temas:

ChatGPT OpenAI

Seguí leyendo

Las más leídas

Leo Coelho y su familia 
FÚTBOL URUGUAYO

Leo Coelho y su familia se despidieron de Uruguay: "Una parte enorme de nuestra historia queda aquí"; mirá el emocionante mensaje que compartió el ex Peñarol y ex Nacional

Uruguay campeón del mundo con un Braford.
CAMPEÓN MUNDIAL

¡Uruguay nomá! Justiciero, el mejor toro del mundo en la raza Braford, fue criado en Durazno

Dirigente del Partido Socialista cuestionó que medidas de Bergara en TV Ciudad podrían significar un retroceso en la batalla cultural
CONVENCIÓN DE MONTEVIDEO

Dirigente del Partido Socialista cuestionó que medidas de Bergara en TV Ciudad "podrían significar un retroceso en la batalla cultural"

Tristeza en Salto: un hombre de 32 años murió pese a haber reclamado atención médica durante más de un mes
SALTO

Tristeza en Salto: un hombre de 32 años murió pese a haber reclamado atención médica durante "más de un mes"

EO Clips

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos