Así aumentó el consumo de internet en Uruguay en 2025 y estas fueron las apps más usadas

El informe "Cloudflare Radar 2025 Year in Review" ubica a Google como el servicio de Internet más utilizado en Uruguay durante 2025, encabezando el ranking general de tráfico observado a lo largo del año por la red global de Cloudflare. La medición se basa en datos agregados y busca reflejar patrones de uso, no niveles de facturación ni cantidad de cuentas registradas.

En el segundo lugar del ranking aparece Facebook , seguido por WhatsApp , que ocupa la tercera posición entre los servicios con mayor volumen de tráfico desde Uruguay. La presencia sostenida de plataformas de redes sociales y mensajería marca el peso de la comunicación digital en la actividad cotidiana de los usuarios locales.

El listado se completa con YouTube e Instagram , que se mantienen dentro de los primeros cinco puestos, junto a Apple , Microsoft , TikTok , Outlook y Netflix . La combinación incluye buscadores, redes sociales, servicios de correo, ecosistemas tecnológicos y plataformas de streaming. Según Cloudflare, estas clasificaciones representan "el espíritu de la actividad en Internet durante el año" y se elaboran a partir del tráfico observado en su infraestructura global, sin identificar usuarios individuales ni comportamientos específicos.

Durante 2025, Uruguay registró un crecimiento máximo del 42 % en el tráfico de Internet , de acuerdo con los datos de Cloudflare Radar. El informe señala que la conectividad es un componente central para la comunicación diaria, el comercio, el entretenimiento y el transporte, y que el aumento del tráfico acompaña una dependencia cada vez mayor de los servicios en línea.

La línea de tendencia anual muestra un punto de partida a mediados de enero, cuando la actividad en Internet comienza a estabilizarse tras el receso de fin de año. Cloudflare indica que este comportamiento coincide con el retorno a las actividades laborales y educativas, un patrón que se repite de forma consistente en distintos países.

En cuanto a dispositivos móviles, Android concentró el 73 % del tráfico, mientras que iOS representó el 27 % del tráfico móvil observado desde Uruguay. El informe remarca que ambos sistemas operativos continúan dominando el ecosistema global, aunque con variaciones significativas según la región.

En materia de seguridad, el sector de viajes y turismo fue el más atacado desde Uruguay, con 2,9 % del tráfico mitigado, seguido por personas y sociedad y carrera profesional y capacitación. Otros rubros alcanzados incluyen salud, apuestas y videojuegos, derecho y gobierno, y finanzas.

Cloudflare también informa que 0,028 % del tráfico global de bots provino de Uruguay durante 2025. El tráfico de bots es definido como cualquier tráfico no humano, y su monitoreo permite detectar posibles actividades maliciosas dentro de la red.