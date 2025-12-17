WhatsApp suma mensajes programados a través de la app uruguaya Zapia

La aplicación uruguaya Zapia presentó este miércoles una nueva función que permite programar mensajes de WhatsApp para que se envíen desde el número personal del usuario.

El envío se concreta en el momento exacto definido, sin diferencias visibles frente a un mensaje enviado manualmente.

Para hacerlo, el usuario debe descargar la aplicación Zapia en su celular. Luego, debe apretar el botón del menú de la izquierda que dice "Mensajes Programados" y vincular la app con su número de WhatsApp, siguiendo los pasos que da el sistema. Finalmente, debe escribir el mensaje y el número de teléfono de la persona a la que se le quiere enviar el mensaje programado.

Lo novedoso es el cambio en la modalidad de envío. Hasta ahora, Zapia permitía programar mensajes, pero estos llegaban desde un remitente identificado como Zapia Conecta , junto con una advertencia que indicaba que el contenido había sido enviado en nombre del usuario.

Con la nueva función, el usuario programa el mensaje dentro de la aplicación, define el número de destino y el contenido. El mensaje llega a su destinatario final sin indicar que fue agendado previamente ni que intervino una herramienta externa.

Según informó la compañía, esta capacidad era una de las más solicitadas por los usuarios. El objetivo es facilitar mensajes de cumpleaños, recordatorios personales, coordinaciones laborales y comunicaciones que conviene dejar preparadas con antelación.

Zapia afirmó que se trata de la primera solución que ofrece esta posibilidad a individuos. La función está disponible de forma gratuita y se integra al conjunto de herramientas de organización que ofrece la aplicación.

Cambios en WhatsApp y contexto del lanzamiento

El anuncio se produce en un contexto de cambios en las políticas de WhatsApp. En octubre, Meta comunicó que prohibirá los chatbots de propósito general en WhatsApp a partir del 15 de enero de 2026.

La medida afectará a plataformas como ChatGPT, Perplexity, Luzia, Poke y Zapia, que deberán abandonar la aplicación. Según la compañía, Meta AI seguirá disponible dentro del servicio.

Meta explicó que “la API de WhatsApp nunca fue diseñada para chatbots de IA, y hacerlo supondría una gran carga para nuestros sistemas”. La decisión modifica el alcance de las integraciones de terceros dentro de la plataforma.

En ese escenario, Zapia ya no podrá responder directamente desde WhatsApp. La empresa indicó que cumple con la normativa vigente y que su estrategia pasa por profundizar el desarrollo de funciones desde su propia aplicación.

“Sabemos que puede llamar la atención que lancemos una función relacionada con WhatsApp después del cambio de políticas”, señaló Juan Pablo Pereira, CEO de Zapia. “Pero la realidad es que WhatsApp sigue siendo el centro de la comunicación en América Latina”.

Pereira agregó que, aunque el asistente no responda dentro de la plataforma, “todo lo que aún es posible hacer desde nuestra aplicación seguirá evolucionando para ayudar a las personas en su organización cotidiana”.

Enfoque en la app y nuevas funciones

El lanzamiento se inscribe en una serie de mejoras recientes centradas en la aplicación. La compañía destacó que la velocidad de desarrollo es un eje central de su estrategia. “La agilidad de una startup y nuestro equipo altamente calificado han permitido acelerar la entrega de nuevas funciones”, afirmó Pereira. La empresa anticipó más lanzamientos en las próximas semanas.

Además de los mensajes programados, Zapia ofrece más de veinte funciones orientadas a la organización diaria. Incluyen transcripciones automáticas, recordatorios, análisis de documentos, búsquedas y herramientas avanzadas de IA.

Lanzada en septiembre de 2023, Zapia superó los 6 millones de usuarios en América Latina.