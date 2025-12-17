Dólar
Compra 37,95 Venta 40,35

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
16°C
cielo claro
Jueves:
Mín  20°
Máx  30°

Siguenos en:

/ INTELIGENCIA ARTIFICIAL

Nuevas IAs que crean imágenes de ChatGPT y Gemini: ¿cuál conoce mejor a Uruguay?

Dos modelos de IA generan imágenes realistas, pero cuando se trata de representar Montevideo y sus íconos, los errores se repiten

17 de diciembre 2025 - 5:00hs
freepik__crea-una-imagen-de-la-rambla-de-montevideo__26238
El Observador | Juan Pablo De Marco

Por  Juan Pablo De Marco

Gemini, de Google, golpeó la mesa con el lanzamiento de un modelo de inteligencia artificial que crea y edita imágenes como nunca antes lo había hecho una herramienta de este tipo. Con Nano Banana, lanzado en agosto, marcó un antes y un después. ChatGPT, asediado por la falta de cómputo, no pudo seguirle el tren. Hasta este martes.

Con el lanzamiento de Image 1.5, ChatGPT se le acerca —y mucho— en velocidad y consistencia de imágenes a esta herramienta.

Según una prueba realizada por El Observador, las imágenes creadas con Nano Banana Pro son de mayor calidad y más pesadas en MB que las que se crean en ChatGPT.

Más noticias
por que gemini le arrebato usuarios a chatgpt y cuales son las razones para mudarse de ia
INTELIGENCIA ARTIFICIAL

Por qué Gemini le arrebató usuarios a ChatGPT y cuáles son las razones para mudarse de IA

¿Pero cuál conoce más a Uruguay?

Cuando se les pide que creen una imagen de la rambla de Montevideo, ambos modelos se acercan a la idea de qué es Uruguay, ya que se ven personas tomando mate, pero poco más. Luego, fallan en casi todo.

La creada por ChatGPT muestra algo parecido a lo que es la rambla sur y, de fondo, se ve la supuesta Torre de Antel, pero es fácilmente reconocible que no es Montevideo.

ChatGPT Image 16 dic 2025, 16_28_35
Imagen creada con ChatGPT Image 1.5.

Imagen creada con ChatGPT Image 1.5.

Nano Banana Pro falla en casi todo: desde los ómnibus hasta los edificios que aparecen.

freepik__crea-una-imagen-de-la-rambla-de-montevideo__26238
Imagen creada con Nano Banana Pro de Gemini.

Imagen creada con Nano Banana Pro de Gemini.

Respecto al Estadio Centenario, el fallo es parecido. Si bien Nano Banana Pro crea una imagen que, en cuanto al esqueleto del estadio, parece respetarlo de manera bastante fidedigna, se equivoca en la ubicación de la Torre de los Homenajes y en su tamaño.

La de ChatGPT parece mucho más ilusoria y se asemeja más a un estadio estadounidense que a uno uruguayo.

freepik__crea-una-foto-del-estadio-centenario-de-montevideo__26239
Imagen creada con Nano Banana Pro de Gemini.

Imagen creada con Nano Banana Pro de Gemini.

ChatGPT Image 16 dic 2025, 16_31_19
Imagen creada con ChatGPT Image 1.5.

Imagen creada con ChatGPT Image 1.5.

Si se trata del Palacio Legislativo, ChatGPT parece acercarse de manera mucho más fidedigna al resultado final, aunque curiosamente equivoca en la confección de las banderas.

Gemini, por su parte, entiende la estructura general del edificio, pero falla en el entorno y detalles inexistentes como la cúpula.

ChatGPT Image 16 dic 2025, 16_36_31
Imagen creada con ChatGPT Image 1.5

Imagen creada con ChatGPT Image 1.5

freepik__crea-una-foto-realista-del-palacio-legislativo-de-__26241
Imagen creada con Nano Banana Pro de Gemini.

Imagen creada con Nano Banana Pro de Gemini.

Poder contextual

El poderío de estas herramientas es básicamente el poder contextual que tienen y la forma en que se pueden editar elementos de la foto, sin perder su rasgo fundamental.

Por ejemplo, editar esta foto del Palacio Salvo. Fue con este prompt: “Transformar esta foto en una escena nocturna realista, con un cielo oscuro lleno de estrellas y leves nubes, iluminación suave y azulada que sugiera luz de luna. Al lado de la torre, que aparezca un avión lejano”.

Pese a que la luz puede interpretarse como irreal, en líneas generales la imagen parece sacada por un fotógrafo en la de Nano Banana Pro.

freepik__transformar-esta-foto-en-una-escena-nocturna-reali__26240

En ChatGPT se exagera el prompt y el resultado no es nada fidedigno.

ChatGPT Image 16 dic 2025, 16_21_43
Imagen creada con ChatGPT Image 1.5.

Imagen creada con ChatGPT Image 1.5.

Temas:

Gemini ChatGPT Google Montevideo

Seguí leyendo

Las más leídas

Leo Coelho y su familia 
FÚTBOL URUGUAYO

Leo Coelho y su familia se despidieron de Uruguay: "Una parte enorme de nuestra historia queda aquí"; mirá el emocionante mensaje que compartió el ex Peñarol y ex Nacional

Gonzalo Cammarota anunció el decreto de La Bajada 2025
LA BAJADA

Es oficial: se decretó La Bajada y se anunció que salieron más entradas a la venta

Yerba, pasta de dientes y más: los productos que se pueden importar sin impuestos en la frontera con Brasil

Yerba, pasta de dientes y más: los productos que se pueden importar sin impuestos en la frontera con Brasil

Tristeza en Salto: un hombre de 32 años murió pese a haber reclamado atención médica durante más de un mes
SALTO

Tristeza en Salto: un hombre de 32 años murió pese a haber reclamado atención médica durante "más de un mes"

EO Clips

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos