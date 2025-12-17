Nuevas IAs que crean imágenes de ChatGPT y Gemini: ¿cuál conoce mejor a Uruguay?

Gemini, de Google, golpeó la mesa con el lanzamiento de un modelo de inteligencia artificial que crea y edita imágenes como nunca antes lo había hecho una herramienta de este tipo. Con Nano Banana, lanzado en agosto, marcó un antes y un después. ChatGPT, asediado por la falta de cómputo, no pudo seguirle el tren. Hasta este martes.

Con el lanzamiento de Image 1.5, ChatGPT se le acerca —y mucho— en velocidad y consistencia de imágenes a esta herramienta.

Según una prueba realizada por El Observador, las imágenes creadas con Nano Banana Pro son de mayor calidad y más pesadas en MB que las que se crean en ChatGPT.

Cuando se les pide que creen una imagen de la rambla de Montevideo, ambos modelos se acercan a la idea de qué es Uruguay, ya que se ven personas tomando mate, pero poco más. Luego, fallan en casi todo.

La creada por ChatGPT muestra algo parecido a lo que es la rambla sur y, de fondo, se ve la supuesta Torre de Antel, pero es fácilmente reconocible que no es Montevideo.

ChatGPT Image 16 dic 2025, 16_28_35 Imagen creada con ChatGPT Image 1.5.

Nano Banana Pro falla en casi todo: desde los ómnibus hasta los edificios que aparecen.

freepik__crea-una-imagen-de-la-rambla-de-montevideo__26238 Imagen creada con Nano Banana Pro de Gemini.

Respecto al Estadio Centenario, el fallo es parecido. Si bien Nano Banana Pro crea una imagen que, en cuanto al esqueleto del estadio, parece respetarlo de manera bastante fidedigna, se equivoca en la ubicación de la Torre de los Homenajes y en su tamaño.

La de ChatGPT parece mucho más ilusoria y se asemeja más a un estadio estadounidense que a uno uruguayo.

freepik__crea-una-foto-del-estadio-centenario-de-montevideo__26239 Imagen creada con Nano Banana Pro de Gemini.

ChatGPT Image 16 dic 2025, 16_31_19 Imagen creada con ChatGPT Image 1.5.

Si se trata del Palacio Legislativo, ChatGPT parece acercarse de manera mucho más fidedigna al resultado final, aunque curiosamente equivoca en la confección de las banderas.

Gemini, por su parte, entiende la estructura general del edificio, pero falla en el entorno y detalles inexistentes como la cúpula.

ChatGPT Image 16 dic 2025, 16_36_31 Imagen creada con ChatGPT Image 1.5

freepik__crea-una-foto-realista-del-palacio-legislativo-de-__26241 Imagen creada con Nano Banana Pro de Gemini.

Poder contextual

El poderío de estas herramientas es básicamente el poder contextual que tienen y la forma en que se pueden editar elementos de la foto, sin perder su rasgo fundamental.

Por ejemplo, editar esta foto del Palacio Salvo. Fue con este prompt: “Transformar esta foto en una escena nocturna realista, con un cielo oscuro lleno de estrellas y leves nubes, iluminación suave y azulada que sugiera luz de luna. Al lado de la torre, que aparezca un avión lejano”.

Pese a que la luz puede interpretarse como irreal, en líneas generales la imagen parece sacada por un fotógrafo en la de Nano Banana Pro.

freepik__transformar-esta-foto-en-una-escena-nocturna-reali__26240

En ChatGPT se exagera el prompt y el resultado no es nada fidedigno.