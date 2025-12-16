Cuando el Tetris sale de la pantalla y se juega en el cielo de Dubai: así fue el mundial del videojuego

Un evento inédito para la historia del videojuego se desarrolló el 13 de diciembre en Dubai. Más de 2.000 drones iluminados formaron el Tetris más grande jamás realizado, visible sobre el horizonte nocturno.

La iniciativa fue impulsada por Red Bull , que organizó su primer Campeonato Mundial de Tetris. El juego fue proyectado sobre una estructura arquitectónica de 150 metros de altura , utilizando tecnología aérea sincronizada.

El torneo reunió a 60 campeones nacionales de distintos países. Los jugadores compitieron en rondas sucesivas hasta definir al campeón mundial en una final disputada en tiempo real. La definición enfrentó a Fehmi Atalar , de Turquía, y Leo Solórzano , de Perú. Ambos controlaron tetriminos virtuales mientras los drones RGB representaban cada movimiento en el cielo.

La infraestructura tecnológica estuvo a cargo de Lumasky , empresa especializada en displays con drones. Cada unidad fue programada para ocupar una posición fija dentro de una cuadrícula aérea.

Esa disposición permitió reproducir los desplazamientos de las piezas con precisión milimétrica. Los cambios visuales se generaron de forma sincronizada con las acciones de los jugadores.

La final se resolvió con una puntuación de 168.566 puntos a favor de Atalar. El jugador se adaptó a mecánicas modificadas que alteraron la experiencia clásica del juego.

Entre las novedades se incluyeron cambios de gravedad, variaciones de velocidad y la aparición del «Tetrimino Dorado». Estas reglas formaron parte del formato competitivo del torneo.

El evento integró además una presentación musical en vivo. La Orquesta Firdaus interpretó una versión contemporánea de la música original de Tetris durante el espectáculo.

La fase clasificatoria del campeonato generó más de 7 millones de partidas a nivel global. El dato reflejó la vigencia de un videojuego lanzado hace más de cuatro décadas.

La propuesta combinó esports, tecnología de drones y espectáculo en vivo. El desarrollo del torneo mostró nuevas aplicaciones para la innovación tecnológica en el entretenimiento digital.