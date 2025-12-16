Dólar
Ciencia y Tecnología / INTELIGENCIA ARTIFICIAL

El 2026 será el año en que los agentes de IA se integren de manera profunda en las organizaciones, según Google Cloud

Del asistente se pasará a lo que ya empieza a llamarse "un servicio estilo conserje", que tiene la capacidad de crear "experiencias hiperpersonalizadas y emocionalmente atractivas"

16 de diciembre 2025 - 14:26hs
La inteligencia artificial (IA) seguirá teniendo un papel destacado en las organizaciones en 2026, año en que la evolución de esta tecnología llevará a una integración más profunda de la mano de los agentes.

En los últimos años, el potencial de la IA generativa ha dominado el debate sobre una tecnología que promete una revolución no solo en los trabajos sino también la forma de trabajar, y que en 2026 madurará las principales tendencias sobre este ámbito.

En esta nueva etapa destacará la IA de agentes o agéntica que, según Google Cloud, se integrará de manera más profunda en los procesos de negocio de las empresas y organizaciones, avanzado hacia la colaboración entre agentes para automatizar procesos complejos.

Del asistente se pasará a lo que ya empieza a llamarse "un servicio estilo conserje", que tiene la capacidad de crear "experiencias hiperpersonalizadas y emocionalmente atractivas", con especial enfoque en sectores como el comercio minorista, el turismo y los creativos.

En ciberseguridad, otro sector en el que la IA tiene un impacto destacado, los agentes apoyarán a los analistas con la gestión de grandes cantidades de datos, lo que permitirá identificar de forma proactiva y responder a las amenazas "con una rapidez sin precedentes".

Todo ello requiere que las organizaciones y sus empleados confíen en la adopción de la IA, como apuntan desde Google Cloud en un comunicado que recoge las tendencias para 2026.

Para la compañía tecnológica, "el potencial de la IA ya no es un debate lejano. Es una realidad presente que se acelera cada día" y 2026 "será el año en el que estas capacidades maduren, aportando un valor concreto a quienes estén preparados para adoptarlas".

Europa Press

Temas:

Inteligencia Artificial Google

