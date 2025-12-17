Dólar
/ Ciencia y Tecnología / INTELIGENCIA ARTIFICIAL

Google lanza Gemini 3 Flash: el nuevo motor que redefine su IA

La firma tecnológica actualizó su sistema principal de inteligencia artificial con un modelo capaz de procesar video y audio tres veces más rápido.

17 de diciembre 2025 - 16:36hs
G8YXY2PbUAE1nPr

Google lanzó oficialmente su modelo Gemini 3 Flash, una versión optimizada del sistema Gemini 3 que se enfoca en ofrecer velocidad y eficiencia a bajo costo para el público masivo.

La compañía confirmó que este modelo se convirtió en la opción predeterminada de la aplicación Gemini y del modo de búsqueda, desplazando a la versión anterior en todos los mercados globales.

Según la información de TechCrunch, el nuevo desarrollo supera a sus antecesores y alcanza métricas similares a modelos de frontera como el Gemini 3 Pro o el reciente GPT-5.2 de OpenAI.

En las pruebas de conocimiento general, el sistema demostró una capacidad de razonamiento superior, logrando puntajes que validan su efectividad en diversas áreas de experticia técnica. Los usuarios que requieran asistencia en tareas de alta complejidad, como matemática avanzada o código, podrán seguir seleccionando manualmente la versión Pro mediante el selector de modelos.

Esta actualización responde a la necesidad de agilizar las respuestas en dispositivos móviles, donde la latencia de procesamiento es un factor determinante para la satisfacción del consumidor.

La empresa busca con este movimiento consolidar su cuota de mercado, en un contexto donde el flujo de usuarios ha mostrado variaciones debido a la intensa competencia en el sector tecnológico.

Nuevas funcionalidades y procesamiento de archivos

El modelo Gemini 3 Flash destaca por su capacidad para procesar contenido multimodal, permitiendo que el usuario interactúe mediante videos, audios y dibujos de manera mucho más natural.

Un ejemplo práctico es la posibilidad de subir un video breve de un deporte y solicitar al sistema consejos técnicos o un análisis detallado sobre los movimientos registrados en las imágenes.

La herramienta también es capaz de interpretar audios para generar resúmenes, quizzes educativos o análisis de datos, facilitando la gestión de información compleja desde el teléfono celular.

Para los usuarios creativos, el sistema permite realizar bocetos rápidos que la inteligencia artificial puede reconocer y completar, además de ofrecer la creación de prototipos de aplicaciones.

El modelo entiende con mayor precisión la intencionalidad de las consultas, lo que resulta en respuestas más ricas visualmente, incorporando tablas y elementos gráficos de manera automática. En términos de rendimiento operativo, el sistema es tres veces más rápido que el antiguo Gemini 2.5 Pro y consume un 30% menos de tokens en tareas que requieren un pensamiento profundo.

Esta eficiencia técnica no solo mejora la velocidad, sino que permite realizar tareas en bloque, como la extracción masiva de datos y el análisis visual de documentos, con una precisión inédita.

Google Gemini

