Nacional / explosión

Impresionante explosión en supermercado de frontera entre Rivera y Sanatana do Livramento deja cinco bomberos heridos

Además, un empleado del lugar resultó intoxicado por inhalación de humo y fue asistido en el lugar por los servicios de emergencia. Los involucrados se encuentran fuera de peligro.

31 de diciembre 2025 - 9:44hs
Explosión en supermercado de Santana Do Livramento
Dirección de Bomberos

Cerca de las 6:30 de la mañana de este 31 de diciembre personal de la Dirección Nacional de Bomberos intervino en apoyo a Bomberos de Santana do Livramento ante un incendio registrado en la zona de depósitos de un supermercado ubicado en la ciudad de Santana do Livramento a aproximadamente 50 metros de la línea divisoria internacional.

Un comunicado de la Dirección Nacional de Bomberos informa que la dotación del Destacamento de Rivera "colaboró en las tareas de extinción del foco ígneo". Fue en ese momento cuando se produjo una explosión que provocó lesiones en cinco efectivos, de los cuales dos son bomberos uruguayos y tres bomberos brasileños.

Además de los efectivos, un trabajador del supermercado resultó intoxicado por inhalación de humo y fue asistido por los servicios de emergencia.

El portal de la zona fronteriza Doble Chapa publicó en su cuenta de Instagram videos de la explosión y del auxilio a los bomberos afectados.

Los lesionados fueron trasladados por servicios de emergencia móviles a centros asistenciales de la zona, en el caso de los bomberos uruguayos se los trasladó a centros de salud de la ciudad de Rivera.

Según informaron desde la Dirección Nacional de Bomberos a El Observador todos los efectivos lesionados se encuentran fuera de peligro.

