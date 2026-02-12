Una explosión cósmica duró más de siete horas y alcanzó el récord: todo lo que tenés que saber sobre el fenómeno, según Metsul

La explicación más plausible apunta a una fusión entre un agujero negro y una estrella de helio.

Los datos mostraron tres explosiones sucesivas provenientes de la misma región del cielo, un patrón inusual.

El evento, denominado GRB 250702B, es el estallido de rayos gamma más largo jamás registrado.

Astrónomos detectaron en 2025 una señal espacial extremadamente intensa que duró unas siete horas, un récord en astronomía de alta energía.

Los estallidos de rayos gamma, conocidos por el acrónimo GRB, son las explosiones más energéticas jamás observadas en el universo. Se trata de emisiones de radiación extremadamente energética que llegan a la Tierra desde fenómenos cósmicos violentos.

Estos eventos fueron identificados en la década de 1960 por satélites militares estadounidenses diseñados para monitorear pruebas nucleares. Los dispositivos registraron destellos intensos provenientes del espacio, cuyo origen era desconocido en ese momento. Con el tiempo, la comunidad científica los denominó estallidos de rayos gamma.

¿Cuánto suelen durar estos fenómenos?

La mayoría de los GRB conocidos duran desde fracciones de segundo hasta unos pocos minutos. Incluso los considerados “largos” dentro de la clasificación habitual no se extienden por más que algunos minutos.

¿A qué se asocian normalmente?

En general, los GRB están vinculados a eventos extremos como el colapso de estrellas muy masivas o la fusión de estrellas de neutrones, que son objetos extremadamente densos formados tras explosiones de supernovas. Estos procesos liberan enormes cantidades de energía en intervalos breves.

¿Qué tuvo de excepcional el GRB 250702B?

El evento detectado en 2025 rompió todos los esquemas previos. Según datos combinados de cinco telescopios espaciales de alta energía, la señal se mantuvo activa durante aproximadamente 25.000 segundos —cerca de siete horas—, lo que lo convierte en el estallido de rayos gamma más prolongado jamás observado. El récord anterior, de unos 15.000 segundos, ya era considerado extremo.

¿Qué llamó particularmente la atención de los científicos?

Además de su duración sin precedentes, el patrón observado mostró tres explosiones sucesivas provenientes exactamente de la misma región del cielo. Esta repetición desde un mismo punto es algo sumamente inusual y sugirió que estaba ocurriendo un proceso físico diferente a los ya conocidos.

¿Cuál es la hipótesis que explica el fenómeno?

La explicación considerada más plausible por los astrónomos es un evento poco común denominado “fusión de estrellas de helio”. En este escenario, un agujero negro de masa estelar orbita una estrella compuesta principalmente de helio, que ya perdió sus capas externas de hidrógeno.

¿Cómo se produce el estallido prolongado en ese caso?

Cuando la estrella de helio se expande, el agujero negro termina hundiéndose en su interior y comienza a consumirla rápidamente. Este proceso transfiere una enorme cantidad de momento angular al agujero negro, lo que alimenta un chorro energético durante un período mucho más largo que el observado en los GRB típicos. El resultado es un estallido prolongado de rayos gamma, como el registrado en 2025.

¿Son frecuentes este tipo de eventos?

Según los investigadores, podrían ser poco frecuentes, pero también difíciles de detectar. Debido a su mayor duración y menor brillo relativo en comparación con los estallidos más breves e intensos, no siempre son captados por instrumentos diseñados para identificar explosiones rápidas.

Cómo sigue

El descubrimiento del GRB 250702B abre una nueva línea de investigación en la astronomía de alta energía. La posibilidad de que exista un tipo distinto de mecanismo capaz de producir estallidos de rayos gamma prolongados obliga a revisar los modelos actuales que explican estas explosiones extremas.

Los científicos esperan que la próxima generación de telescopios espaciales permita detectar más eventos similares. Con instrumentos más sensibles y preparados para registrar señales de larga duración, será posible determinar si este fenómeno es realmente raro o si hasta ahora pasaba desapercibido por limitaciones técnicas.

A medida que se acumulen nuevos datos, los investigadores podrán confirmar si la fusión entre un agujero negro y una estrella de helio es efectivamente la causa de este tipo de estallidos prolongados o si existen otros procesos aún desconocidos. Lo que está claro es que la señal detectada en 2025 desafía el conocimiento actual sobre las explosiones más energéticas del Universo y amplía el horizonte de lo que la ciencia considera posible en los entornos cósmicos más extremos.