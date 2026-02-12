El jefe de IA de Microsoft predice que "la mayoría" del trabajo de oficina podrá automatizarse en "12 a 18 meses"

Mustafa Suleyman, jefe de IA de Microsoft, estimó que en “los próximos 12 a 18 meses” se verían cambios de fondo en la automatización de numerosos trabajos de oficina.

El entrevistado, que habló en una entrevista con Financial Times, dijo que espera “un rendimiento a nivel humano en la mayoría, si no en todas, las tareas profesionales”. Enmarcó ese escenario en labores realizadas sentado frente a una computadora .

Suleyman enumeró ejemplos de ocupaciones que, bajo ese criterio, entrarían en la zona de impacto. Mencionó “un abogado, un contador, un gerente de proyectos o un profesional de marketing” podrían estar afectados.

INTELIGENCIA ARTIFICIAL ChatGPT ya despliega anuncios en EEUU: esto es lo que tenés que saber

IA Guerra comercial en la inteligencia artificial: ¿anuncios sí o anuncios no?

En ese marco, sostuvo que “la mayoría de esas tareas estarán completamente automatizadas por una IA en los próximos 12 a 18 meses”.

El entrevistado vinculó esa proyección con una transformación en la práctica cotidiana del trabajo; su planteo fue que la automatización no sería uniforme por sector, pero que ya hay señales en actividades específicas.

Señales en software y cambio de rol hacia depuración y arquitectura

Como ejemplo, Suleyman señaló a la ingeniería de software como un área donde el cambio sería visible. En su descripción, “muchos ingenieros de software informan que ahora utilizan codificación asistida por IA para la gran mayoría de su producción de código”. Según su relato, eso modifica qué parte del proceso queda en manos humanas.

El entrevistado afirmó que, con esa dinámica, “su función ha cambiado ahora a esta meta-función de depuración, escrutinio”. También mencionó tareas “estratégicas como la arquitectura” y “poner cosas en producción”.

Suleyman caracterizó ese vínculo como distinto del uso tradicional de herramientas. Dijo: “Así que es una relación bastante diferente con la tecnología”.

En la misma intervención, ubicó la velocidad del cambio en un período reciente. Señaló que “eso ha sucedido en los últimos seis meses”, al referirse a cómo se incorporó la codificación asistida por IA en el trabajo de muchos equipos.

Ante la consulta entre qué es la AGI (inteligencia artificial general) y superinteligencia, el entrevistado propuso una definición centrada en el trabajo.

“Prefiero la definición que se centra primero en lo que se necesitaría para construir un sistema que pueda realizar la mayoría de las tareas que un profesional normal en un lugar de trabajo realiza a diario”, dijo.