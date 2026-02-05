Dólar
Ciencia y Tecnología / IA

Guerra comercial en la inteligencia artificial: ¿anuncios sí o anuncios no?

Anthropic lanzó una campaña en la Super Bowl para marcar distancia de OpenAI y rechazar la inclusión de anuncios en conversaciones con IA.

5 de febrero 2026 - 14:13hs
freepik__disea-una-composicin-minimalista-y-limpia-de-chatg__17403

Anthropic ha anunciado que no incluirá publicidad en su 'chatbot' Claude, bajo la premisa de que "hay muchos lugares buenos para publicitarse. Una conversación con Claude no es uno de ellos", en alusión a la medida de OpenAI de añadir anuncios en ChatGPT

El pasado 16 de enero, OpenAI anunció la integración de publicidad en las conversaciones con ChatGPT para los usuarios gratuitos y los suscriptores de ChatGPT Go. De esta forma, aparecerán anuncios relacionados con las consultas realizadas por los usuarios en la conversación con su inteligencia artificial.

Ante esta medida, Anthropic ha lanzado una serie de anuncios en Estados Unidos para la Super Bowl en los que parodia la medida de OpenAI y asegura que ellos no incluirán publicidad en las conversaciones con Claude.

Esta campaña, formada por cuatro anuncios de un minuto, satirizan con situaciones en las que los usuarios acuden a un 'chatbot' humanizado con diversas consultas. Ante la pregunta de "¿Cómo puedo comunicarme mejor con mi madre?", una IA disfrazada de psicóloga responde: "Aquí van algunas técnicas que puedes intentar. Empieza por escucharla, trata de entender lo que realmente quiere decir, intenta llegar a acuerdos con ella, compartid actividades. Si la relación no se puede arreglar, puedes encontrar una conexión emocional con mujeres maduras en 'Golden Encounters', el sitio de citas que conecta a cachorros con maduras rugientes. ¿Quieres que te cree un perfil?".

El resto de anuncios ironiza con conversaciones en las que la IA propone empresas de créditos cuando hablan de abrir un negocio, plantillas que añaden altura para cambios físicos o proponer comprar joyas para celebrar la entrega de un trabajo universitario.

Junto a esta campaña televisiva, Anthropic ha explicado en un comunicado en su web que la inclusión de anuncios en las conversaciones sería "incompatible" con la misión de Claude de ser un asistente enfocado al trabajo y la "reflexión profunda".

Según Anthropic, "hay muchos lugares buenos para publicitarse. Una conversación con Claude no es uno de ellos". "Nuestros usuarios no verán enlaces 'patrocinados' junto a sus conversaciones con Claude; sus respuestas tampoco se verán influenciadas por anunciantes ni incluirán publicidad de terceros que nuestros usuarios no hayan solicitado", ha indicado.

Respecto al modelo de monetización, Anthropic ha señalado que sus ingresos provienen de acuerdos empresariales y suscripciones de pago, invertidos en mejorar Claude. "Ampliar el acceso a Claude es fundamental para nuestra misión de beneficio público, y queremos hacerlo sin vender la atención ni los datos de nuestros usuarios a anunciantes", ha defendido la empresa.

Más allá de las suscripciones, Anthropic ha explicado que cuentan con herramientas y formación en IA enfocadas a la educación, programas de IA para gobiernos y ponen Claude a disposición de ONG con descuentos.

Reacción de OpenAI

Tras la emisión de esta campaña publicitaria, el CEO de OpenAI, Sam Altman, ha reaccionado en un post de X (antes Twitter) defendiendo la medida de su empresa de incluir publicidad.

"Nuestro principio más importante para la publicidad es que no haremos exactamente eso; obviamente, nunca publicaríamos anuncios como los presenta Anthropic. No somos tontos y sabemos que nuestros usuarios lo rechazarían", ha escrito Altman, que ha calificado la campaña publicitaria de Anthropic de "deshonesta" y "engañosa".

El directivo ha defendido que solo en Texas hay mas usuarios de ChatGPT que los usuarios de Claude en Estados Unidos. "Anthropic ofrece un producto caro a personas adineradas. Nos alegra que lo hagan y nosotros también lo estamos haciendo, pero también creemos firmemente que necesitamos llevar la IA a miles de millones de personas que no pueden pagar suscripciones", ha señalado.

Altman ha acusado a Anthropic de "querer controlar lo que la gente hace con la IA", así como impedir a las empreeaas a usar su codificación y "decirle a otras empresas cuáles pueden ser su modelo de negocio".

