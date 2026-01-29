Dólar
/ Ciencia y Tecnología / INTELIGENCIA ARTIFICIAL

Así será el nuevo Google Chrome con la inteligencia artificial incorporada

La actualización de Chrome incluye Gemini 3, Nano Banana para crear imágenes con IA y nuevas funciones de automatización disponibles para usuarios de planes pagos en Estados Unidos

29 de enero 2026 - 11:37hs
EuropaPress_7252272_nuevo_panel_lateral_chrome_gemini

Google ha anunciado una nueva actualización de Gemini para Chrome, que incluye la integración de una nueva barra lateral, la incorporación del generador de imágenes con inteligencia artificial (IA) Nano Banana, así como las funciones Inteligencia Personal y navegación automática.

Gemini 3, la versión más avanzada del asistente de IA de Google, llega a Chrome en el marco de la compañía por implementar más funciones de inteligencia artificial en sus servicios, como ha pasado en Gmail o AI Overviews recientemente.

La principal novedad es la integración de una barra lateral con Gemini para que los usuarios puedan utilizarlo en cualquier momento y desde cualqueir pestaña, y con ello "ahorrar tiempo y realizar múltiples tareas sin interrupciones", según ha explicado la compañía en un comunicado en su web.

Por otra parte, han integrado Nano Banana en Chrome. El generador de imágenes con inteligencia artificial estará disponible en esta nueva barra lateral también. Para usarlo, los usuarios deberán escribir una orden en el chat y Nano Banana generará la imagen al hilo de la conversación.

La función de Inteligencia Personal, que ya estaba disponible en la 'app' de Gemini desde hace semanas, llegará también a Chrome. De esta forma, los usuarios pueden vincular sus cuentas de Gmail, Fotos, YouTube para que Gemini genere respuestas personalizadas. Además, Google ha matizado que esta opción se puede activar y desactivar en cualquier momento.

Además, Gemini en Chrome es compatible con aplicaciones conectadas, lo que permite intgrarlo con como Gmail, Calendar, YouTube, Google Shopping o Google Flights. De esta forma, si un usuario necesita información para reservar un vuelo para un evento, Gemini puede recuperar información en Gmail para recordar los datos del evento y ofrecer recomendaciones en base a él en Google Flights.

Por último, la navegación automática supone un avance del autocompletado de Chrome, que recordaba contraseñas o tarjetas de crédito de los usuarios. Disponible para los suscriptores de AI Pro y Ultra en Estados Unidos, la navegación automática permitirá hacer comparativas en los precios de hoteles y vuelos, rellenar formularios, obtener presupuestos, comprobar facturas o gestionar suscripciones.

Por ejemplo, si un usuario quiere recrear una fiesta temática de los años 80, simplemente ha de subir una foto concreta a Gemini para que identifique su contenido, busque artículos similares ajustados a un presupuesto e incluso añada códigos de descuento.

De momento, todas estas actualizaciones se encuentran en una fase preliminar y solo están disponibles en Windows, macOS y Chromebook Plus en Estados Unidos.

Chrome

