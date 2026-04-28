El Parlamento se forma en Inteligencia Artificial con Ceibal y la Facultad de Ingeniería

Senadores, representantes nacionales y funcionarios del Parlamento uruguayo comenzarán una formación en Inteligencia Artificial dictada por Ceibal y la Facultad de Ingeniería de la Udelar.

El ciclo se llama "Inteligencia Artificial para la Toma de Decisiones Públicas", se extenderá de abril a agosto y se compone de nueve módulos teóricos con aplicación práctica.

La iniciativa la organizan el Parlamento, Ceibal y la Facultad de Ingeniería de la Universidad de la República, esta última a través del Centro Interdisciplinario en Ciencia de Datos y Aprendizaje Automático. El objetivo, según los organizadores, es fortalecer la comprensión y el análisis legislativo con foco en estas tecnologías.

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El ciclo combina contenidos teóricos con análisis de casos. Participarán especialistas del ámbito académico, técnico y de innovación , entre ellos docentes de la Facultad de Ingeniería y de Ciencias Sociales de la Udelar, referentes de Ceibal y expertos vinculados al ecosistema de innovación.

"En el marco de la estrategia nacional de Inteligencia Artificial, una de las principales líneas de trabajo de Ceibal es la alfabetización", aseguró la presidenta de Ceibal, Fiorella Haim. Y agregó que valoran "especialmente esta iniciativa del Parlamento y la posibilidad de generar un trabajo más cercano entre instituciones".

Haim también señaló que "colaborar y compartir nuestra experiencia es clave para impulsar estas capacidades y acompañar con responsabilidad el desarrollo de tecnologías que atraviesan cada vez más dimensiones de la vida pública".

Qué se va a enseñar y dónde se inserta la iniciativa

Los módulos abordarán los fundamentos de la Inteligencia Artificial, su evolución y el funcionamiento de estas tecnologías con foco en su impacto en la toma de decisiones. También se analizarán las implicancias de la IA en sectores como trabajo, salud, educación y desarrollo productivo.

Otro de los ejes será el de los desafíos asociados a la gobernanza, la regulación y la infraestructura tecnológica. Desde una perspectiva aplicada, se trabajará con casos concretos, escenarios de política pública y marcos internacionales, con el objetivo de aportar herramientas para el diseño de políticas y marcos normativos.

La iniciativa se enmarca en la estrategia nacional de alfabetización en Inteligencia Artificial que Ceibal viene desarrollando. En esa línea, la institución cuenta con un curso introductorio para toda la ciudadanía uruguaya: "IA desde Cero", abierto a toda persona con cédula de identidad uruguaya, que ya cuenta con más de 8.000 participantes.

De esta manera, Ceibal consolida una estrategia integral que abarca tanto la formación del sistema educativo como la capacitación de tomadores de decisión y la alfabetización de la población en su conjunto.