/ Nacional / OPERATIVO

Operativo terminó con la incautación de 4.500 motos: "Hay un desorden en el uso de las motos", aseguró subdirector de la Policía Nacional

La operación comenzó el 12 de enero con el despliegue de controles vehiculares en todo el territorio nacional

12 de febrero 2026 - 17:36hs
Operativo del Ministerio del Interior llevó a la incautación de alrededor de 4.500 motos

Operativo del Ministerio del Interior llevó a la incautación de alrededor de 4.500 motos

EFE/Shawn Thew

El operativo del Ministerio del Interior que consistió en una serie de controles vehiculares en todo el país terminó con la incautación de 4.500 motos y la aplicación de más de 9.100 multas. Por este procedimiento fueron detenidas 68 personas, informó la cartera.

La operación comenzó el 12 de enero.

Del total de motos controladas, 17% fueron incautadas, mientras que a 32% de los conductores se les aplicó multas.

En total, Interior identificó a 33.941 personas en situación irregular. De ellos, 68 fueron detenidos. Asimismo, incautaron cuatro armas de fuego y sustancias estupefacientes.

El Director de la Policía Nacional, José Manuel Azambuya, indicó en conferencia de prensa que el principal objetivo del operativo —que todavía sigue en desarrollo— es instrumentar dispositivos de control y fiscalización sobre las motos que circulan en el país.

En cuanto a esto, el comisario general apuntó que se decidió iniciar el plan ante la identificación de un problema por la participación de motos "en hechos presuntamente delictivos o dolosos" y también por problemas "desde el punto de vista administrativo".

Tras este, tomó la palabra el subdirector de la Policía Nacional, Alfredo Clavijo, quien agregó que la operativa se ha basado en un "estudio formalizado" que tiene como base "la situación delictiva irregular en torno al parque motomotor", con la "reutilización de motos con fines delictivos, ilícitos" y la generación de "afectaciones en la convivencia".

"Nos basamos en la demanda ciudadana que marcaba problemáticas en el uso y disfrute de espacios públicos y recreativos", explicó.

Sobre los datos indicó que estos "muestran que hay un desorden en el uso de las motos". "El parque motomotor está generando alteraciones a la convivencia por todas las irregularidades que hay en torno a él", afirmó.

Además, añadió que la "evidencia" marca que "la comunidad está circulando en un gran número de manera irregular".

Finalmente, expresó: "Volvemos a hacer el pedido de colaboración a toda la sociedad, a toda la comunidad que circule en moto, que se regularice y que lo haga cumpliendo con todas las especificaciones que establece la ley, para su seguridad y la de terceros".

