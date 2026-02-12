¿Un TikTok más uruguayo? La app tendrá un feed "local" para descubrir contenidos próximos a tu ubicación

Tiktok, de nuevo criticada en Estados Unidos Pexels

TikTok ha introducido un nuevo 'feed' local con el que pretende que los usuarios descubran nuevos contenidos próximos al lugar en el que se encuentran, que depende de la información de su ubicación y solo está disponible para los mayores de 18 años.

El nuevo 'feed' local pretende que sea "aún más fácil enterarse de lo último en restaurantes, tiendas, museos y eventos imprescindibles" de un lugar concreto, como ha indicado la compañía tecnológica en un comunicado.

El objetivo es que los usuarios descubran, o redescubran, su ciudad o barrio a través de las publicaciones de creadores y comercios, principalmente sobre temas como viajes, compras, eventos y restaurantes.

Se trata de un 'feed' opcional que está desactivado por defecto, que solo estará disponible para los usuarios mayores de 18 años que tengan una cuenta configurada como pública. Depende de los datos de ubicación, pero TikTok asegura que esta información solo se recoge en el momento de usar la aplicación y siempre que el 'feed' se haya habilitado.

El 'feed' local recuerda al mapa de Instagram, una herramienta para descubrir nuevo contenido a nivel local y fomentar la interacción con amigos que Meta lanzó el año pasado. En su caso, permite ver 'reels', historias y publicaciones que se han etiquetado con la ubicación y compartido en las últimas 24 horas. TikTok ha empezado a implementar el 'feed' local en Estados Unidos de manera gradual.