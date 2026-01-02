Intendente de Maldonado expresó preocupación por miles de personas que quedaron sin luz y UTE apuntó a un "consumo excepcional"

Miles de personas , muchas de ellas del departamento de Maldonado , pasaron horas sin luz el 31 de diciembre y el 1° de enero . UTE contabilizó un pico de 17 mil clientes sin luz al mismo tiempo en todo el país entre las 14:30 del 31 de diciembre y las últimas horas, cuando los últimos servicios que quedaban fueron restablecidos.

El gerente de distribución de UTE, Luis Cataldo, apuntó en diálogo con Telemundo a un "consumo excepcional" en la "costa balnearia" que explicó por qué tantos servicios vieron afectado el suministro de energía.

"El 31 de diciembre siempre es un día especial, todos queremos juntarnos, pasar con amigos, familia... Es un día de festejo y este año aparte como cayeron los fines de semana y los feriados se ha prestado para que la gente se vuelque masivamente a las zonas balnearias superpuesta con una ola de calor excepcional al sur del Río Negro", explicó Cataldo en relación a la llegada del Año Nuevo y a las altas temperaturas registradas.

El jerarca de UTE señaló que "esos dos aspectos" conjugados explican el " aumento de consumo excepcional ". "En la costa balnearia hemos tenido aumentos del orden de 40% en promedio de un año a otro. En promedio, pero hay algunas instalaciones que llegan a tener tres veces el consumo habitual y en algunos de esos lugares algo falló", señaló.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TelemundoUY/status/2007115040206233728&partner=&hide_thread=false Preocupación en Maldonado por cortes de energía eléctrica en varios barrios y zonas de la costa.



"Hacía muchos años no pasaba, estamos averiguando", dijo el intendente Abella.



Desde UTE indicaron que el fenómeno se debió a un "aumento de consumo excepcional". pic.twitter.com/fYMbUQ8mRr — Telemundo (@TelemundoUY) January 2, 2026

El intendente de Maldonado, Miguel Abella, había manifestado horas antes preocupación por esta situación, que afectó a varias zonas de Maldonado, como La Barra, Las Flores o Lusana, entre otros.

"Me preocupa tanto lo de la zona del balneario pero también los barrios. Porque ayer en Lausana, varios barrios de Maldonado también sucedió lo mismo. Algo que no estábamos acostumbrados, que hace muchos años que no pasaba y estamos tratando de averiguar de qué se trata", había dicho Abella, que agregó en una rueda de prensa consignada por Telemundo que no había recibido explicaciones por parte de UTE.

Y consideró que si el problema se explicara por un cambio en el consumo no debería haber afectado a varios de Maldonado con residentes permanentes.

"Si fuera algo de una variante (de consumo) solamente sobre la costa... Uno podría pensar lo de la sobrecarga, pero que nos pase en lugares de barrios que ya están asentados hace tiempo donde la energía funciona normalmente, debe ser otro tipo de problema. Estamos tratando de averiguar de qué se trata", dijo.

Para Cataldo a las 22:00 del 31 de diciembre las tres cuartas partes de los clientes afectados ya estaban repuestos, mientra que los últimos fueron solucionados en el correr del 1° de enero.