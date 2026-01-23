De "renuncia inmediata" a "le puede pasar a cualquiera": las reacciones de la oposición tras accidente de Carlos Negro

Distintos dirigentes de la oposición reaccionaron al accidente que protagonizó el ministro del Interior, Carlos Negro , quien este jueves a la tarde, mientras circulaba por Cerrito de la Victoria , atropelló a un motociclista . El jerarca circulaba con la libreta de conducir vencida y, según informó el Ministerio del Interior, fue multado por eso .

La senadora Graciela Bianchi, del Partido Nacional, y el diputado Felipe Schipani, del Partido Colorado, pidieron la renuncia de Negro .

Bianchi aseguró que el caso amerita la " renuncia inmediata " y Schipani comparó la situación del ministro del Interior con la de la exministra de Vivienda, Cecilia Cairo , quien debió renunciar al conocerse que durante años no había pagado el Impuesto de Primaria .

Carlos Negro atropelló a una moto en Montevideo; el ministro circulaba con libreta vencida. SI ESTO ES CIERTO, en un país serio amerita renuncia inmediata. https://t.co/ONH6kZmaUB

"Quien debe hacer cumplir la ley, fiscalizar y velar por las normas de tránsito, es el primero en incumplirlas", escribió Schipani y dijo que la situación era "idéntica" a la de Cairo.

Por su parte, el senador blanco Sebastián Da Silva señaló que Negro debería "andar con custodia y chofer".

Sin embargo, evitó cuestionar al ministro por tener la libreta vencida. "En las mejores familia pasa este tipo de cosas . Yo por las dudas voy a ver cuando vence la mía", escribió.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/camboue/status/2014759861230436511&partner=&hide_thread=false Un Ministro del Interior debe de andar con custodia y chofer. Si fuera como la manada de izquierda me indignaría porque maneja con la libreta vencida y no sé que no sé cuánto. He sido centro de no sé cuántas estupideces, hasta por Metediera y sus secuaces que en este caso van a… https://t.co/3Ab6gcUsm0 — Sebastian Da Silva (@camboue) January 23, 2026

Sin embargo, las posiciones no son unánimes en la oposición, porque el diputado por Cabildo Abierto, Álvaro Perrone, consideró que lo que le pasó a Negro "le puede pasar a cualquiera".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/APerrone510/status/2014764459592470971&partner=&hide_thread=false Lo que le pasó al Ministro Negro de tener la libreta de conducir vencida le puede pasar a cualquiera, al Ministro hay que juzgarlo por su gestión, acá hay que hablar de la soberbia de @MMetediera de los últimos días con actitudes antidemocraticas, utilizando el poder estatal… https://t.co/V578Kzdshh — Alvaro Perrone 510 (@APerrone510) January 23, 2026

"Tener la libreta de conducir vencida le puede pasar a cualquiera, al ministro hay que juzgarlo por su gestión, acá hay que hablar de la soberbia de @MMetediera de los últimos días con actitudes antidemocráticas, utilizando el poder estatal para perseguir legisladores al estilo chavista, veremos que actitud toma ahora con un compañero de gobierno", escribió Perrone.

Esto último guarda relación con la polémica generada por las declaraciones del senador Da Silva, quien instó a los ciudadanos a no pagar las multas de tránsito al Sucive, porque desde marzo volverá a estar vinculado el pago de la patente con el pago de las multas de tránsito que tenga un vehículo. Es decir, una persona no podrá pagar la patente si tiene deuda por multas de tránsito, pero si lo hace junto a la patente tendrá 50% de descuento en el valor total de la sanción.

Cómo fue el accidente de Carlos Negro

Según informó el Ministerio del Interior en un comunicado, el accidente que protagonizó Negro se produjo sobre las seis de la tarde del jueves en el cruce de León Pérez y Capitán Basilio Araujo.

Negro iba solo en su auto particular y no sufrió lesiones, pero atropelló a un motociclista de 25 años que sufrió lesiones y fue trasladado a un centro de salud.

Según dijo el ministro a Montevideo Portal, el motociclista iba sin libreta de conducir y sin casco.

Cuando la Policía fue a controlar los documentos de Negro, notó que tenía la libreta de conducir vencida y lo multó por eso.

El ministro circulaba por una calle que tenía un cartel de Pare.