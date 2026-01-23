Así fue el accidente que tuvo Carlos Negro, que visitó al motociclista atropellado en el hospital

El momento en el que se produjo el accidente de Carlos Negro

El accidente que protagonizó el ministro del Interior, Carlos Negro , en la tarde del jueves en el Cerrito de la Victoria quedó grabado por cámaras de seguridad de la zona, que registraron lo sucedido.

Negro circulaba en su auto particular por una calle que tiene cartel de "Pare", pero al empezar a cruzar no vio a un motociclista que circulaba y lo atropelló .

El joven viajaba sin casco –algo que se puede ver en las imágenes difundidas por Subrayado– y no contaba con libreta de conducir .

Negro, por su parte, tenía la libreta de conducir vencida y fue multado por esto . El registro de conducir del ministro estaba vencido desde setiembre y en diálogo con Montevideo Portal aseguró que no se había percatado de esta situación.

"No me había dado cuenta, la verdad. Hace pocas semanas se me venció. Quedó todo a la orden de Fiscalía para que diga los pasos a seguir", declaró el jerarca.

El ministro del Interior, además, visitó en el hospital al motociclista atropellado, que sufrió lesiones y fue trasladado después del accidente a un centro de salud. Subrayado indicó que el ministro se retiró del hospital sin hacer declaraciones.

El comunicado del Ministerio del Interior detalló que el accidente se produjo en León Pérez y Capitán Basilio Araujo, y que el ministro no sufrió lesiones en el accidente, por lo que se encuentra en buen estado de salud.

En la tarde de este viernes, de hecho, participó en una reunión en Torre Ejecutiva junto a autoridades del Ministerio de Desarrollo Social.

Distintos dirigentes de la oposición reclamaron la renuncia de Negro tras este hecho, como la senadora nacionalista Graciela Bianchi y el diputado colorado Felipe Schipani.