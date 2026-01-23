Dólar
Compra 37,20 Venta 39,70

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
25°C
cielo claro
Domingo:
Mín  21°
Máx  29°

Siguenos en:

/ Nacional / VIDEO

Así fue el accidente que tuvo Carlos Negro, que visitó al motociclista atropellado en el hospital

El ministro del Interior dijo que no se había percatado que tenía la libreta de conducir vencida; dirigentes de la oposición reclamaron su renuncia por este hecho

23 de enero 2026 - 20:43hs
El momento en el que se produjo el accidente de Carlos Negro

El momento en el que se produjo el accidente de Carlos Negro

Foto: captura Subrayado

El accidente que protagonizó el ministro del Interior, Carlos Negro, en la tarde del jueves en el Cerrito de la Victoria quedó grabado por cámaras de seguridad de la zona, que registraron lo sucedido.

Negro circulaba en su auto particular por una calle que tiene cartel de "Pare", pero al empezar a cruzar no vio a un motociclista que circulaba y lo atropelló.

El joven viajaba sin casco –algo que se puede ver en las imágenes difundidas por Subrayado– y no contaba con libreta de conducir.

Más noticias
El ministro del Interior, Carlos Negro. Archivo
ACCIDENTE

Ministro Negro, que circulaba con la libreta de conducir vencida, chocó contra una moto en Cerrito de la Victoria

Carlos Negro junto a bomberos
DESPEDIDA

"Coraje, compromiso y solidaridad": Carlos Negro despidió a bomberos que viajarán a Chile para combatir los incendios forestales

Negro, por su parte, tenía la libreta de conducir vencida y fue multado por esto. El registro de conducir del ministro estaba vencido desde setiembre y en diálogo con Montevideo Portal aseguró que no se había percatado de esta situación.

"No me había dado cuenta, la verdad. Hace pocas semanas se me venció. Quedó todo a la orden de Fiscalía para que diga los pasos a seguir", declaró el jerarca.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Subrayado/status/2014834683058463126&partner=&hide_thread=false

El ministro del Interior, además, visitó en el hospital al motociclista atropellado, que sufrió lesiones y fue trasladado después del accidente a un centro de salud. Subrayado indicó que el ministro se retiró del hospital sin hacer declaraciones.

El comunicado del Ministerio del Interior detalló que el accidente se produjo en León Pérez y Capitán Basilio Araujo, y que el ministro no sufrió lesiones en el accidente, por lo que se encuentra en buen estado de salud.

En la tarde de este viernes, de hecho, participó en una reunión en Torre Ejecutiva junto a autoridades del Ministerio de Desarrollo Social.

Distintos dirigentes de la oposición reclamaron la renuncia de Negro tras este hecho, como la senadora nacionalista Graciela Bianchi y el diputado colorado Felipe Schipani.

Temas:

Carlos Negro

Seguí leyendo

Las más leídas

Baltasar Barcia
COPA DE LA LIGA AUF

Nacional 1 (1)-1 (3) Progreso por Copa de la Liga AUF: con un Andrés Mehring enorme en los penales, al Gaucho pasó a la final

Peñarol 2-2 Boston River EN VIVO por la semifinal de la Copa de la Liga AUF: los dos buscan el gol del triunfo, pero no salen del empate
FÚTBOL DE VERANO

Peñarol 2-2 Boston River EN VIVO por la semifinal de la Copa de la Liga AUF: los dos buscan el gol del triunfo, pero no salen del empate

Carnaval: el Desfile Inaugural por la Av. 18 de Julio fue organizado por la Intendencia de Montevideo en coordinación con Daecpu.
CARNAVAL 2026

El carnaval tiene a sus primeros campeones: los ganadores del Desfile Inaugural y las menciones del jurado

El ministro del Interior, Carlos Negro. Archivo
ACCIDENTE

Ministro Negro, que circulaba con la libreta de conducir vencida, chocó contra una moto en Cerrito de la Victoria

EO Clips

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos