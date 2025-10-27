HOY NACE, el biodrama sobre nacimientos por cesárea que llega a Montevideo en el marco del Festival Sonora

Luego de presentarse en Buenos Aires, Rosario y Mar del Plata, la versión performática del podcast HOY NACE se presentará en la Escuela Nacional de Declamación de la ciudad de Montevideo, el próximo sábado 22 de noviembre. El proyecto, que fue reconocido por la legislatura porteña por promover los derechos de las mujeres y las diversidades, pretende generar un cambio en la forma de percibir los nacimientos y concientizar sobre el impacto que las formas de parir tienen en la salud mental y emocional de las mujeres madres y personas con capacidad de gestar.

La puesta teatral, estará protagonizada por Celeste Farbman, autora del podcast, y la actriz Malena Serur.

HOY NACE es un documental sonoro protagonizado por mujeres que se convirtieron en madres ingresando a un quirófano. Según datos oficiales, en Argentina alrededor del 35% de los nacimientos se realizan mediante este procedimiento: porque así lo eligió la futura mamá, porque su salud y/o la de su bebe corría riesgo, o porque fue sometida a situaciones de violencia obstétrica .

A través de los siete episodios que componen la primera temporada, el documental sonoro realizado por Tristana producciones, repasa experiencias donde el deseo, los duelos y la resiliencia son protagonistas.

“El proyecto surgió en 2021. Venía escuchando que muchas mujeres habían sentido frustración luego de atravesar una cesárea, y me interesó conocer sus historias en profundidad. Luego, comencé a grabar a otras madres que, por el contrario, habían planificado los nacimientos de sus hijos e hijas. Todo ese material se transformó en HOY NACE”, repasa Celeste Farbman, autora y guionista del podcast.

Florencia Flores Iborra, fundadora y directora de Tristana producciones, comenta lo siguiente: “Si bien en Argentina y la región existen algunos podcast interesantes que abordan la cuestión de las maternidades; el diferencial de HOY NACE es que pone el foco en las cesáreas, un tema poco narrado y muchas veces eludido”.

HOY NACE es una realización de Tristana producciones y se puede escuchar haciendo click aquí