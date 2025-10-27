¿Vas a ver a Shakira en Uruguay? Así podés participar para "Caminar con la loba" en el show del Centenario

Shakira junto a los fanáticos que "caminan con la Loba" al inicio del show

Cada noche de Las mujeres ya no lloran , la gira en la que Shakira atraviesa tres décadas de su carrera en la industria musical, la cantante colombiana camina hacia el escenario acompañada por un grupo de fanáticos vestidos con trajes plateados y lentes espejados que la escoltan cuerpo a cuerpo hacia el inicio del show.

El próximo miércoles 3 y jueves 4 se repetirá la escena con una manada de fanáticos uruguayos en el Estadio Centenario , cuando la cantante de Inevitable regrese a Montevideo 25 años después de su primer y único show en la capital .

Este fin de semana la productora AM, responsable de los dos shows en Montevideo, reveló cómo serán seleccionados los seguidores que participarán de "el camino de la Loba" .

En un video publicado por la productora Shakira se ve a la cantante de Barranquilla hacer la invitación: "¡Se acerca el momento! ¿Quieren acompañarme y caminar conmigo al escenario? ".

La selección será a través de redes sociales. En primer lugar, quienes quieran participar deberán seguir a @am_productora en Instagram y TikTok.

Luego, tienen que subir un video a alguna de esas redes sociales contando por qué quieren participar de el "Camino de la Loba" y arrobar a la productora.

Se podrá participar hasta el 21 de noviembre y los videos que tengan más likes serán los ganadores, que serán anunciados el lunes 24.

Según indicó la productora, se premiará en dos categorías diferentes de acuerdo al alcance de las cuentas que se usen para las publicaciones: una de usuarios con más de 4 mil seguidores y otra de usuarios con menos de 4 mil.

Las mujeres ya no lloran: estoy aquí, será el show que marcará su despedida de Latinoamérica antes de iniciar la gira por Europa y Asia.

El entusiasmo por la noticia del regreso de Shakira a Uruguay fue tanto que la llevó a agregar un show y romper récords de ventas.

La cantante colombiana, que se presentará el próximo 3 y 4 de diciembre en el Estadio Centenario, superó los récords de venta de entradas que marcaron otros artistas como Tini Stoessel o Paul McCartney en Uruguay y marcó un hito en la producción de shows internacionales en el país al ser la primera artista en encabezar dos fechas en el Estadio Centenario con aforo completo (conformado para espectáculos por tres tribunas y el campo de juego).

Todavía queda un remanente de entradas que salió a la venta en RedUTS entre $6.785 y $15.525, además de experiencias VIP por hasta $35.330