Dólar
Compra 38,70 Venta 41,10

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
14°C
nubes
Martes:
Mín  12°
Máx  13°

Siguenos en:

/ Cultura y Espectáculos / CUENTA REGRESIVA: LUNES

Una película de terror por día hasta llegar a Halloween: "Háblame", o lo que pasa cuando te hacés el vivo con los muertos

El miedo está en el aire; octubre es un buen mes para ponerse a tiro con el cine de terror y esta cuenta regresiva de una película por día hasta el viernes propone acercar algunos títulos en streaming

27 de octubre 2025 - 16:30hs
Háblame está en Amazon Prime Video y HBO Max

"Háblame" está en Amazon Prime Video y HBO Max

El Observador | Emanuel Bremermann

Por  Emanuel Bremermann

Quien gusta del terror, lo cultiva todo el año. Octubre, Halloween, víspera de Todos los Santos: da igual. Pero algo es cierto y es que en estos días la predisposición al miedo está en el aire. Por eso, desde este espacio se propondrá una película de terror al día, hasta llegar al viernes 31, día marcado por la Bestia, la tradición celta y el reciclaje del capitalismo exacerbado que inunda las vidrieras y nos hace tan felices.

La película del lunes, la primera, es Háblame, o Talk to me, de los hermanos Philippou y estrenada en 2024. Se puede ver en Amazon Prime Video y HBO Max.

Háblame: con los muertos no se jode

En los últimos años, si uno quiere ser el protagonista de una película de terror, tiene que tener encima algún tipo de trauma. Y en esta película eso vuelve a pasar: en Háblame, Mia todavía no superó la muerte de su madre, que se murió de una forma rara y poco clara, y ese va a ser uno de los motivos por los que va a terminar jugando a un juego siniestro junto a un grupo de amigos. Como es previsible en este rubro, todo va a salir horriblemente mal.

Más noticias
Halloween 2.0: del Samaín gallego a TikTok, cómo celebran la fiesta los jóvenes españoles
CELEBRACIONES

Halloween 2.0: del Samaín gallego a TikTok, cómo celebran la fiesta los jóvenes españoles

la navidad adelanta su llegada a los supermercados y el turron da un sorpasso a halloween y todos los santos
Consumo

La Navidad adelanta su llegada a los supermercados y el turrón da un 'sorpasso' a Halloween y Todos los Santos

El juego en cuestión es sencillo: mediante una "mano de la gloria", un instrumento de conexión con el mundo de los espíritus, los jóvenes se contactan con los muertos de maneras peculiares pero seguras. Las reglas son claras —la conexión no puede durar nunca más de 90 segundos y siempre se debe cortar apagando una vela— y todo lo que sucede durante esas extrañas y contemporáneas seances donde predominan los smartphones, la cerveza, la música y las transmisiones por TikTok parece ser otra manifestación más de una moda adolescente destinada a transgredir, en este caso, la última frontera. Sin embargo, los problemas empiezan cuando, por un pequeño incidente, la conexión que establece Mia se prolongue unos segundos más de la cuenta.

Háblame generó un pequeño revuelo cuando pasó por los cines, a mediados de 2024. Para empezar, el terror australiano no es algo que llegue con intensidad por estos lares, al tiempo que en este caso, además, la película oficiaba de presentación de dos hermanos directores, Michael y Danny Philippou, un dúo de youtubers también conocidos como los RackaRacka.

Pero además, la ópera prima de los australianos sorprendió porque, detrás de su puesta en escena lúdica y aparentemente ligera, se esconde una historia tremendamente oscura, perturbadora y mala leche.

Embed - Talk to me (2022) | Trailer subtitulado en español

En Háblame la novedad no es su tema —¿Cuántas películas sobre hablar y conectarse con los muertos hemos visto ya?— sino las formas en las que presenta el "divertimento" de los adolescentes de turno. En este caso, los protagonistas usa la mano para llegar al mundo de los espíritus de una forma similar a la de una droga recreativa con la que no tienen demasiadas precauciones: primero aparece la idea del tabú que se quiebra, la experiencia que los deja extasiados, luego llegan los primeros coletazos negativos, la abstinencia y un agujero negro que se prolonga y que se vuelve, en su caso, insoportable. Meterse con los muertos también puede ser adictivo, parece decir esta película, y puede salir muy mal.

Más allá de un subtexto algo moralista, Háblame tiene algunas de las escenas más siniestras y crudas de los últimos años, así como también algunas de las más divertidas que se permitió el cine de género en este tiempo. Cuando llegan los créditos, luego de un final que inyecta un desasosiego atroz en el espectador, queda también la idea de que los RackaRacka tienen cancha para convertirse en nombres a tener en cuenta en el futuro del terror, algo que confirmaron este año con su segunda película, la oscurísima Haz que regrese (Bring her back).

image

Háblame, entonces, es un buen punto de arranque para este maratón de cinco días. Recuerde: los muertos son divertidos y se prestan para una noche de risas y ocultismo. Pero a veces no.

Temas:

Halloween cine streaming HBO Max

Seguí leyendo

Las más leídas

Colegio Areteia Bimbully

Las inversiones millonarias de los colegios privados para conquistar a las familias que migraron hacia el este

Más de 400 escuelas de Uruguay cambian de categoría para 2026: mirá cuáles son y el impacto que tiene sobre los centros
EDUCACIÓN

Más de 400 escuelas de Uruguay cambian de categoría para 2026: mirá cuáles son y el impacto que tiene sobre los centros

Luto en la televisión uruguaya: murió Diego Soto, exdirector de cámaras de Canal 10 y TV Ciudad
TV URUGUAYA

Luto en la televisión uruguaya: murió Diego Soto, exdirector de cámaras de Canal 10 y TV Ciudad

Rómulo Otero y Bruno Veglio
POSICIONES

Así quedaron las posiciones del Torneo Clausura y la Tabla Anual tras el empate de Nacional contra Wanderers

EO Clips

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos