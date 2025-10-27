Una película de terror por día hasta llegar a Halloween: "Háblame", o lo que pasa cuando te hacés el vivo con los muertos

Quien gusta del terror, lo cultiva todo el año. Octubre, Halloween, víspera de Todos los Santos: da igual. Pero algo es cierto y es que en estos días la predisposición al miedo está en el aire. Por eso, desde este espacio se propondrá una película de terror al día, hasta llegar al viernes 31, día marcado por la Bestia, la tradición celta y el reciclaje del capitalismo exacerbado que inunda las vidrieras y nos hace tan felices.

La película del lunes, la primera, es Háblame , o Talk to me, de los hermanos Philippou y estrenada en 2024. Se puede ver en Amazon Prime Video y HBO Max.

En los últimos años, si uno quiere ser el protagonista de una película de terror, tiene que tener encima algún tipo de trauma. Y en esta película eso vuelve a pasar: en Háblame , Mia todavía no superó la muerte de su madre, que se murió de una forma rara y poco clara, y ese va a ser uno de los motivos por los que va a terminar jugando a un juego siniestro junto a un grupo de amigos. Como es previsible en este rubro, todo va a salir horriblemente mal.

Consumo La Navidad adelanta su llegada a los supermercados y el turrón da un 'sorpasso' a Halloween y Todos los Santos

El juego en cuestión es sencillo: mediante una "mano de la gloria", un instrumento de conexión con el mundo de los espíritus, los jóvenes se contactan con los muertos de maneras peculiares pero seguras. Las reglas son claras —la conexión no puede durar nunca más de 90 segundos y siempre se debe cortar apagando una vela— y todo lo que sucede durante esas extrañas y contemporáneas seances donde predominan los smartphones, la cerveza, la música y las transmisiones por TikTok parece ser otra manifestación más de una moda adolescente destinada a transgredir, en este caso, la última frontera. Sin embargo, los problemas empiezan cuando, por un pequeño incidente, la conexión que establece Mia se prolongue unos segundos más de la cuenta.

Háblame generó un pequeño revuelo cuando pasó por los cines, a mediados de 2024. Para empezar, el terror australiano no es algo que llegue con intensidad por estos lares, al tiempo que en este caso, además, la película oficiaba de presentación de dos hermanos directores, Michael y Danny Philippou, un dúo de youtubers también conocidos como los RackaRacka.

Pero además, la ópera prima de los australianos sorprendió porque, detrás de su puesta en escena lúdica y aparentemente ligera, se esconde una historia tremendamente oscura, perturbadora y mala leche.

Embed - Talk to me (2022) | Trailer subtitulado en español

En Háblame la novedad no es su tema —¿Cuántas películas sobre hablar y conectarse con los muertos hemos visto ya?— sino las formas en las que presenta el "divertimento" de los adolescentes de turno. En este caso, los protagonistas usa la mano para llegar al mundo de los espíritus de una forma similar a la de una droga recreativa con la que no tienen demasiadas precauciones: primero aparece la idea del tabú que se quiebra, la experiencia que los deja extasiados, luego llegan los primeros coletazos negativos, la abstinencia y un agujero negro que se prolonga y que se vuelve, en su caso, insoportable. Meterse con los muertos también puede ser adictivo, parece decir esta película, y puede salir muy mal.

Más allá de un subtexto algo moralista, Háblame tiene algunas de las escenas más siniestras y crudas de los últimos años, así como también algunas de las más divertidas que se permitió el cine de género en este tiempo. Cuando llegan los créditos, luego de un final que inyecta un desasosiego atroz en el espectador, queda también la idea de que los RackaRacka tienen cancha para convertirse en nombres a tener en cuenta en el futuro del terror, algo que confirmaron este año con su segunda película, la oscurísima Haz que regrese (Bring her back).

image

Háblame, entonces, es un buen punto de arranque para este maratón de cinco días. Recuerde: los muertos son divertidos y se prestan para una noche de risas y ocultismo. Pero a veces no.