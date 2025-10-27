Murió "el chico más bello del mundo": Björn Andrésen, el actor sueco que saltó a la fama mundial por Muerte en Venecia

Björn Andrésen , el actor sueco que obtuvo fama mundial por su papel de adolescente en Muerte en Venecia (1971), murió el sábado a los 70 años , confirmó este lunes la codirectora de un documental dedicado a su vida.

Cuando tenía 15 años el actor fue contratado por el director italiano Luchino Visconti, que buscaba a un joven perfecto para interpretar a Tadzio , un adolescente cuya belleza obsesiona al personaje interpretado por Dirk Bogarde.

"Nos enteramos por su hija", dijo a la AFP Kristina Lindström, que junto a Kristian Petri dirigió en 2021 un documental sobre la vida del actor sueco llamado El chico más bello del mundo, su apodo tras el éxito de la película.

El papel de Andrésen en esta coproducción francoitaliana basada en el libro del nobel alemán Thomas Mann lo lanzó a la fama internacional.

La imagen de belleza perfecta lo acompañó toda su vida aunque el propio actor contó como esa experiencia lo sumió en la depresión y la adicción a las drogas.

"No tuve ningún problema durante el rodaje. Pero una vez que terminó, sentí que era una especie de presa lanzada a los lobos. Físicamente no me pasó nada, pero aun así fue muy desagradable", relató años más tarde.

Andrésen nació el 26 de enero de 1955 en Estocolmo sin padre. Su madre se suicidó cuando tenía diez años y fue criado por sus abuelos.

En 2019 apareció en Midsommar, una película de terror de Ari Aster, donde interpretaba el papel del anciano Dan.

