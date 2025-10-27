Dólar
Compra 38,70 Venta 41,10

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
15°C
nubes
Martes:
Mín  11°
Máx  13°

Siguenos en:

/ Cultura y Espectáculos / CINE

Murió "el chico más bello del mundo": Björn Andrésen, el actor sueco que saltó a la fama mundial por Muerte en Venecia

Cuando tenía 15 años el actor fue contratado por el director italiano Luchino Visconti, que buscaba a un joven perfecto para interpretar a Tadzio

27 de octubre 2025 - 11:04hs
Captura de pantalla 2025-10-27 105818

Björn Andrésen, el actor sueco que obtuvo fama mundial por su papel de adolescente en Muerte en Venecia (1971), murió el sábado a los 70 años, confirmó este lunes la codirectora de un documental dedicado a su vida.

Cuando tenía 15 años el actor fue contratado por el director italiano Luchino Visconti, que buscaba a un joven perfecto para interpretar a Tadzio, un adolescente cuya belleza obsesiona al personaje interpretado por Dirk Bogarde.

"Nos enteramos por su hija", dijo a la AFP Kristina Lindström, que junto a Kristian Petri dirigió en 2021 un documental sobre la vida del actor sueco llamado El chico más bello del mundo, su apodo tras el éxito de la película.

Más noticias
el carnaval uruguayo se despide de una de sus voces iconicas: murio idahy pastor, cantante de bafo da onca
MÚSICA

El carnaval uruguayo se despide de una de sus voces icónicas: murió Idahy Pastor, cantante de Bafo da Onça

Jackie Rodríguez Stratta falleció a los 75 años
LUTO

Murió el periodista y crítico de cine Jackie Rodríguez Stratta, la voz del séptimo arte en Uruguay

El papel de Andrésen en esta coproducción francoitaliana basada en el libro del nobel alemán Thomas Mann lo lanzó a la fama internacional.

Captura de pantalla 2025-10-27 110135

La imagen de belleza perfecta lo acompañó toda su vida aunque el propio actor contó como esa experiencia lo sumió en la depresión y la adicción a las drogas.

"No tuve ningún problema durante el rodaje. Pero una vez que terminó, sentí que era una especie de presa lanzada a los lobos. Físicamente no me pasó nada, pero aun así fue muy desagradable", relató años más tarde.

Embed - Death In Venice (1971) - A dying Aschenbach watches Tadzio on the beach

Andrésen nació el 26 de enero de 1955 en Estocolmo sin padre. Su madre se suicidó cuando tenía diez años y fue criado por sus abuelos.

En 2019 apareció en Midsommar, una película de terror de Ari Aster, donde interpretaba el papel del anciano Dan.

l-intro-1658156621

AFP

Temas:

murió muerte Venecia Italia cine

Seguí leyendo

Las más leídas

Colegio Areteia Bimbully

Las inversiones millonarias de los colegios privados para conquistar a las familias que migraron hacia el este

Pago de jubilaciones
PASIVIDADES

BPS publicó el calendario de pagos de jubilaciones y pensiones para noviembre 2025: aquí todas las fechas

ANP abrió llamado laboral con sueldo superior a $109 mil: mirá los requisitos y cómo anotarse
OPORTUNIDAD

ANP abrió llamado laboral con sueldo superior a $109 mil: mirá los requisitos y cómo anotarse

Ronald Araujo y Federico Valverde
ESPAÑA

Los elogios y comentarios de los cuatro diarios deportivos más importantes de España sobre Federico Valverde y Ronald Araujo tras el clásico que Real Madrid venció a Barcelona por LaLiga

EO Clips

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos