Así es el club fundado por Carlos Páez Vilaró e integrado por socios vip que renovó su propuesta gastronómica y se proyecta como el punto de encuentro más exclusivo de la temporada

Como en Ibiza o Formentera, pero en Punta Ballena. El Club de Balleneros fundado hace 60 años por Carlos Páez Vilaró modernizó y elevó su propuesta gastronómica para llevarla a los más altos estándares turísiticos a nivel global. Para eso apostó por uno de los chef uruguayos más reconocidos y con larga trayectoria en la cocina mediteránea, Lucas Muñoz .

"Conozco Club de Balleneros de toda la vida, soy muy amigo de varios en la familia Páez, es un lugar que siempre me encantó y le tengo cariño, me pareció un buen lugar para explotar", señaló Muñoz en entrevista con Café y Negocios. El chef que creó la propuesta gastronómica del restorán del club llamado Balleneros se crió en Punta del Este, estudió en el Gato Dumas en Montevideo y luego viajó a España donde vivió casi una década entre Barcelona, Ibiza y Formentera. "También trabajé un tiempo en La Huella y luego me dedique al cátering y a ser chef privado", describió Muñoz que también está al frente de la gastronomía de Café El Tesoro y Parada Barra .

La influencia del océano está presente en su carta que se basa en comida de mar y arroces, pero también incorpora sushi, parrilla y horno a leña.

Esta cocina de mar y tierra se caracteriza por usar productos locales y frescos, con huerta propia. "Calculamos hacer entre 400 y 500 cubiertos por día", dijo el referente de la cocina.

La puesta de sol también será protagonista porque a la propuesta del restoran se suma la nueva experiencia de celebrar el sunset. "Habrá una DJ pasando música y será un lindo lugar para mirar la puesta de sol con un trago de autor y comer algo rico", agregó Muñoz.

"Geográficamente es el lugar más lindo de Punta del Este", destacó el chef que apuesta a cautivar parte de la actividad que hoy está en José Ignacio y Manantiales para Punta Ballena.

En este sentido, Rocío Pumares, directora institucional de la compañía que tiene la concesión del establecimiento, apunta: "Esto que estamos viviendo no es azaroso, viene de la mano con el crecimiento que está teniendo Punta Ballena como lugar icónico de Punta del Este, con los proyectos millonarios que están sucediendo en este lugar". La ejecutiva asegura que este crecimiento de Punta Ballena fue lo que los impulsó para "dar a conocer este lugar maravilloso que no estaba aprovechado".

El legado de un pasado de alto estirpe

El Club de Balleneros fue fundado en 1965 por Carlos Páez Vilaró que además diseñó su infraestructura junto con el arquitecto Gustavo Nicolich. Rápidamente el club de pesca se convirtió en un epicentro de la alta alcurnia, de hecho, una de sus primeras socias activas fue la millonaria empresaria argentina Amalia Fortabat. "Eso te da la pauta de que el lugar es icónico y nosotros no venimos a cortar con ese legado, sino, por el contrario, a acompañarlo y aggiornarlo a las tendencias actuales que mantienen a Punta del Este tan vigente", reflexionó Pumares.

"La obra la hizo Carlos (Páez Vilaró), fue construido por él y eso se mantuvo, se acondicionaron cosas que con el tiempo necesitaban una mejora, pero al entrar te das cuenta de que esto tiene la impronta de Carlos", contó Muñoz y agregó que uno de los hijos del artista uruguayo estará trabajando en la cocina del establecimiento durante la temporada.

La clave para actualizar la propuesta y llevarla a niveles internacionales está en aprovechar al máximo las posibilidades del espacio y combinarlas con un servicio que no existe en otro punto del este. "Es el único restoran de Uruguay al que vos podés ir en tu barco, pararte en frente y que nosotros te llevemos comida, que no es solo una milanesa al pan, te vamos a llevar una paella, bebidas, hielo y al mismo tiempo los visitantes pueden descender desde su barco en el muelle o nosotros los podemos ir a buscar y acercarlos a comer al restorán", detalló Múñoz al respecto y adelantó: "Varios clientes están muy emocionados por ese servicio".

"En Balleneros recibimos a los socios del club, pero también queremos ampliar ese espectro", indicó Pumares y estimó que con la iniciativa del sunset se convocará también a un perfil de cliente joven.

"También tendremos una propuesta de kids club que no es menor porque no es habitual en los restoranes y de esta forma los chicos pueden divertirse con con una maestra que los cuida y los entretiene y así apuntamos a que la mesa se extienda un poco más", reveló la directora ejecutiva.

Balleneros para la temporada 2026

"La expectativa es altísima", sostuvo Pumares que ya está recibiendo consultas por almuerzos y cenas en el club, por su propuesta de Navidad y Año Nuevo y también por celebraciones como casamientos, cumpleaños y lanzamientos corporativos que se concretarán en los próximos meses.

Los referentes de Balleneros piensan que la temporada 2026 puede ser un poco más extensa que lo que viene sucediendo años anteriores. "En Punta Ballena hay muchos propietarios o turistas que se quedan por más tiempo, no es tan estacional como en la punta", subrayó Muñoz. En este sentido, Pumares remarcó que, hoy en día, no se puede hablar de una temporada corta en general, "hay mucha gente que se vino a vivir acá incluso de Argentina y otros países".

Además, Balleneros tendrá su propio chiringuito de Parada Barra integrado donde se venderá comida lista, como baguettes rellenas, medialunas, cajas de sandwiches y patisserie para despachar a los barcos. "Además, será un buen servicio para la gente que vive en Punta Ballena y tiene que irse lejos, los vecinos podrán venir y comprar productos listos para sus desayunos o sus almuerzos. Es una solución para la comunidad cercana también", concluyó Pumares.

Más allá de la temporada, la propuesta del Club de Balleneros permanecerá abierta también en invierno de jueves a lunes.