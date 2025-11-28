Con una inversión de US$10 millones, empresa uruguaya Jugos del Uruguay instalará planta láctea en Fray Bentos

La empresa Jugos del Uruguay, propietaria de las marcas BIG C y BIG Choice, anunció una inversión de US$ 10 millones para instalar una nueva planta de productos lácteos en Fray Bentos. El proyecto contempla la construcción de una planta de procesamiento y envasado de leche, además del montaje y la adecuación de toda la infraestructura necesaria para su operativa, según informó El País.

Con esta apuesta, la firma comenzará a producir su propia línea láctea Big Milk, con foco en leche fluida entera, descremada y chocolatada. El movimiento representa para Jugos del Uruguay un nuevo avance en la estrategia de expansión en el sector lácteo, tras adquirir la histórica industria quesera Pili, de Paysandú, en 2022.

De acuerdo con el plan de la empresa, la planta realizará sus primeras pruebas de producción en febrero de 2026 y escalará gradualmente hasta alcanzar entre 40.000 y 50.000 litros diarios, con la posibilidad de llegar a 100.000 litros.

Una vez esté en plena operación, se estima que el proyecto generará unos 40 empleos directos, además de un número significativo de puestos indirectos asociados al transporte, la logística, la distribución y el suministro de materia prima.