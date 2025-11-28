Dólar
Compra 38,15 Venta 40,55

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
21°C
muy nuboso
Sábado:
Mín  17°
Máx  19°

Siguenos en:

/ Café y Negocios / INVERSIÓN

Con una inversión de US$10 millones, empresa uruguaya Jugos del Uruguay instalará planta láctea en Fray Bentos

La compañía es propietaria de las marcas de jugos BIG C y de la salsa de tomate BIG Choice

28 de noviembre 2025 - 10:36hs
Captura de pantalla 2025-11-28 102732

La empresa Jugos del Uruguay, propietaria de las marcas BIG C y BIG Choice, anunció una inversión de US$ 10 millones para instalar una nueva planta de productos lácteos en Fray Bentos. El proyecto contempla la construcción de una planta de procesamiento y envasado de leche, además del montaje y la adecuación de toda la infraestructura necesaria para su operativa, según informó El País.

De acuerdo con el plan de la empresa, la planta realizará sus primeras pruebas de producción en febrero de 2026 y escalará gradualmente hasta alcanzar entre 40.000 y 50.000 litros diarios, con la posibilidad de llegar a 100.000 litros.

Más noticias
cierra emblematica fabrica de quesos de nueva helvecia, responsable de la creacion de la marca alpa
INDUSTRIA

Cierra emblemática fábrica de quesos de Nueva Helvecia, responsable de la creación de la marca Alpa

Lubetkin y Quirno en una reunión en el Palacio Santos
EN PAYSANDÚ

Quirno y la planta de hidrógeno verde en Uruguay: "Si hay algo a lo que esta Argentina no se va a oponer nunca, es a la inversión"

Una vez esté en plena operación, se estima que el proyecto generará unos 40 empleos directos, además de un número significativo de puestos indirectos asociados al transporte, la logística, la distribución y el suministro de materia prima.

Temas:

inversión Industria empresa uruguaya LÁCTEA Fray Bentos

Seguí leyendo

Las más leídas

Diego Aguirre
PEÑAROL

Las malas noticias no cesan en Peñarol: Diego Aguirre no contará para la final de la Liga AUF Uruguaya ante Nacional con un delantero que esperaba tener

Render de cómo sería el túnel por la Avenida 18 de Julio
CIUDAD

Estaciones subterráneas con cámaras, baños públicos y escaleras eléctricas: así sería el túnel de 18 de Julio tras la reforma de transporte

Orlando Petinatti
TELEVISIÓN

El mensaje de Petinatti para Polémica en el bar después de su visita al programa: "Es difícil intercambiar opiniones cuando no conocés"

TV Ciudad tendrá cambios en 2026
TELEVISIÓN

Cambios en TV Ciudad para 2026: se terminan La letra chica y los informativos de los domingos, y buscan "potenciar" el streaming

EO Clips

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos