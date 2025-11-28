Banco República aplicará descuentos a compras en el litoral durante la temporada

Descuentos del Banco República para compras durante la temporada

El Banco República (BROU) anunció que volverá a aplicar una campaña de descuentos dirigida a clientes del litoral entre diciembre de este año y marzo de 2026.

La intención es impulsar la actividad comercial de micro, pequeñas y medianas empresas.

La medida, anunciada por las autoridades del banco este viernes, se instrumentará en Salto, Paysandú, Río Negro y Soriano y surgió luego de las inquietudes planteadas por organizaciones de comerciantes de la zona.

Los descuentos serán de 15% en comercios adheridos de supermercados, almacenes y carnicerías (entre lunes y miércoles); farmacias (martes y jueves) y en ópticas, vestimenta y calzado (viernes) y estarán vigentes desde el 1º diciembre hasta el 31 de marzo.

Los beneficios se aplicarán exclusivamente a compras realizadas con tarjetas de crédito Mastercard BROU Recompensa.

Cada consumidor tendrá un tope total de descuento de $ 12.000 durante la vigencia de la campaña por franja en comercios.

El banco indicó que cada comercio tendrá la posibilidad de incrementar el porcentaje de descuento por cuenta propia.