/ Café y Negocios / Banco República

Banco República aplicará descuentos a compras en el litoral durante la temporada

La medida se extenderá desde el 1º de diciembre hasta fines de marzo; el beneficio tiene un tope de $ 12.000

28 de noviembre 2025 - 18:07hs
Descuentos del Banco República para compras durante la temporada

Descuentos del Banco República para compras durante la temporada

Foto: Leonardo Carreño.

El Banco República (BROU) anunció que volverá a aplicar una campaña de descuentos dirigida a clientes del litoral entre diciembre de este año y marzo de 2026.

La intención es impulsar la actividad comercial de micro, pequeñas y medianas empresas.

La medida, anunciada por las autoridades del banco este viernes, se instrumentará en Salto, Paysandú, Río Negro y Soriano y surgió luego de las inquietudes planteadas por organizaciones de comerciantes de la zona.

Los descuentos serán de 15% en comercios adheridos de supermercados, almacenes y carnicerías (entre lunes y miércoles); farmacias (martes y jueves) y en ópticas, vestimenta y calzado (viernes) y estarán vigentes desde el 1º diciembre hasta el 31 de marzo.

Los beneficios se aplicarán exclusivamente a compras realizadas con tarjetas de crédito Mastercard BROU Recompensa.

Cada consumidor tendrá un tope total de descuento de $ 12.000 durante la vigencia de la campaña por franja en comercios.

El banco indicó que cada comercio tendrá la posibilidad de incrementar el porcentaje de descuento por cuenta propia.

Banco República descuentos temporada

