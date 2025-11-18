Estafa en Salto: delincuente se hizo pasar por policía y le robó más de 250 mil pesos a una mujer de 80 años

La mujer fue víctima de estafa bajo la modalidad de "cuento del tío". Pexels

Un delincuente estafó más de 240 mil pesos y 300 dólares a una mujer de 80 años este lunes haciéndose pasar por funcionario policial, informó la Jefatura de Policía de Salto en un comunicado.

Este lunes, cerca de las 21 horas, el Servicio de Emergencia 911 recibió un llamado desde un domicilio ubicado en calle San Eugenio, solicitando la presencia policial por un caso de estafa. En el lugar, las autoridades entrevistaron a una mujer de 80 años, quien relató los hechos ocurridos horas antes.

Según la víctima, alrededor de las 18:20 horas, recibió una llamada telefónica de un supuesto funcionario policial. En la conversación, el hombre le informó que su nieta había sido víctima de un asalto en la ciudad de Montevideo y que, para resolver la situación, necesitaba dinero. El falso agente insistió en que la mujer no debía contarle a nadie lo que estaba ocurriendo, lo que generó preocupación en la víctima.

Siguiendo las indicaciones del estafador, la mujer se dirigió a dos casas de préstamos en Salto, donde solicitó préstamos personales por un total de 241.000 pesos uruguayos, además de entregar sus ahorros, unos 300 dólares estadounidenses, a una mujer que apareció en su domicilio para recibir el dinero.

Tras percatarse de la situación, la víctima se comunicó con las autoridades. La fiscalía de Turno ya se encuentra al tanto del caso, mientras que el personal de Delitos Complejos investiga el hecho. Las autoridades instan a la población a estar alerta ante este tipo de estafas, que suelen utilizar tácticas de manipulación psicológica para engañar a las víctimas.