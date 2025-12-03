Dólar
Compra 38,05 Venta 40,45

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Fútbol / NACIONAL

Ricardo Vairo agradeció a los hinchas de Nacional por el "comportamiento ejemplar" que tuvieron en la final contra Peñarol: "Trabajando bien, podemos hacerlo"

El presidente de Nacional destacó que lo que se vivió en el Gran Parque Central fue "una fiesta de verdad" que terminó con el "tan ansiado" campeonato 50

3 de diciembre 2025 - 7:46hs
Ricardo Vairo, presidente de Nacional

Ricardo Vairo, presidente de Nacional

Foto: Leonardo Carreño

El presidente de Nacional, Ricardo Vairo, agradeció a los hinchas del tricolor por el "comportamiento ejemplar" que tuvieron durante la final de la Liga AUF Uruguaya contra Peñarol disputada en el Gran Parque Central, en la que el albo se consagró campeón uruguayo.

"Queridos bolsos, lo que vivimos el domingo fue una fiesta de verdad", comenzó diciendo el mandatario en un video publicado en la cuenta de X de Nacional.

Luego, Vairo agradeció a los parciales tricolores que estuvieron presentes en el clásico "por el gran recibimiento, el comportamiento ejemplar que tuvieron".

Para el presidente tricolor, esta actitud demostró que los hinchas de Nacional son "diferentes", y celebró que el día de festejos terminó "con el gran campeonato uruguayo, el tan ansiado 50 que lleva el nombre de Juan Izquierdo".

entrevista a perchman: califico con 7.5 puntos su primer ano en nacional y le dijo a coates que se quede, porque el 2026 va a ser un ano para disfrutar
ENTREVISTA

Entrevista a Perchman: calificó con 7.5 puntos su primer año en Nacional y le dijo a Coates que se quede, "porque el 2026 va a ser un año para disfrutar"

Hinchada de Nacional en la final contra Peñarol disputada en el Gran Parque Central
MULTAS

La AUF multó a Peñarol y Nacional por el comportamiento de sus hinchas en las finales clásicas, y se confirmó la sanción contra Javier Méndez

"Es una demostración de que, trabajando bien, podemos hacerlo. Muchas gracias nuevamente y vamos arriba Nacional", concluyó el mensaje.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Nacional/status/1995985194407297179?s=20&partner=&hide_thread=false

La sanción que recibió Nacional por el clásico en el Gran Parque Central

Nacional fue sancionado con 130 UR, unos $ 239.080 o US$ 5.895, por el ingreso de banderas de tamaño prohibido y la entonación de cánticos violentos en el clásico de este domingo en el Gran Parque Central.

El informe de seguridad de la AUF, al que tuvo acceso Referí, constató la colocación de diversas banderas prohibidas durante el encuentro, así como la entonación de varios cánticos ofensivos en contra de Peñarol. También reportó la presencia de un hombre disfrazado de gaucho portando la bandera de Palestina, manifestación "política" que remarcó está prohibida en el Código Disciplinario de la Asociación.

La multa para el tricolor llega luego de que la institución alba intentara blindar el Gran Parque Central de cara al partido. El club cerró el estadio desde el viernes para impedir el ingreso de hinchas con objetos que le pudieran acarrear sanciones y solo dejó que los palquistas pasaran a aprovisionar sus lugares en horarios restringidos.

Con esta última sanción, el tricolor superó los US$ 80.000 en multas en 2025, por distintas infracciones cometidas por sus hinchas en la Supercopa Uruguaya, la Liga AUF Uruguaya y la Copa Libertadores. Solo por este último torneo internacional debió pagar US$ 53.000.

Temas:

Nacional Ricardo Vairo Peñarol Gran Parque Central

Seguí leyendo

Las más leídas

Ignacio Ruglio 
PEÑAROL

Nuevo estado de WhatsApp de Ignacio Ruglio: dice que Nacional domina a Peñarol en el siglo XXI "gracias" a los árbitros y a la AUF

Pamela González y Fiorella Pico
FEMENINO

Así quedó la tabla de posiciones de la Liga de Naciones Femenina de Conmebol con Uruguay penúltimo: mirá los próximos partidos de la celeste

Christian Ebere celebra su gol para Nacional ante Peñarol por la final de la Liga AUF Uruguaya
FÚTBOL URUGUAYO

Plaza Colonia felicitó a Ebere y a Nacional y recordó que el nigeriano está a préstamo en los tricolores; mirá cómo es la situación de la figura de las finales ante Peñarol

Edgar Welker
DERECHOS DE TV

Justicia prohíbe a Tenfield cortar su señal a cableoperadora de Edgar Welker, tras denuncia del empresario por amenazas

EO Clips

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos