Ricardo Vairo agradeció a los hinchas de Nacional por el "comportamiento ejemplar" que tuvieron en la final contra Peñarol: "Trabajando bien, podemos hacerlo"

El presidente de Nacional , Ricardo Vairo , agradeció a los hinchas del tricolor por el "comportamiento ejemplar" que tuvieron durante la final de la Liga AUF Uruguaya contra Peñarol disputada en el Gran Parque Central, en la que el albo se consagró campeón uruguayo .

"Queridos bolsos, lo que vivimos el domingo fue una fiesta de verdad" , comenzó diciendo el mandatario en un video publicado en la cuenta de X de Nacional.

Luego, Vairo agradeció a los parciales tricolores que estuvieron presentes en el clásico "por el gran recibimiento, el comportamiento ejemplar que tuvieron".

Para el presidente tricolor, esta actitud demostró que los hinchas de Nacional son "diferentes", y celebró que el día de festejos terminó "con el gran campeonato uruguayo, el tan ansiado 50 que lleva el nombre de Juan Izquierdo".

"Es una demostración de que, trabajando bien, podemos hacerlo. Muchas gracias nuevamente y vamos arriba Nacional", concluyó el mensaje.

La sanción que recibió Nacional por el clásico en el Gran Parque Central

Nacional fue sancionado con 130 UR, unos $ 239.080 o US$ 5.895, por el ingreso de banderas de tamaño prohibido y la entonación de cánticos violentos en el clásico de este domingo en el Gran Parque Central.

El informe de seguridad de la AUF, al que tuvo acceso Referí, constató la colocación de diversas banderas prohibidas durante el encuentro, así como la entonación de varios cánticos ofensivos en contra de Peñarol. También reportó la presencia de un hombre disfrazado de gaucho portando la bandera de Palestina, manifestación "política" que remarcó está prohibida en el Código Disciplinario de la Asociación.

La multa para el tricolor llega luego de que la institución alba intentara blindar el Gran Parque Central de cara al partido. El club cerró el estadio desde el viernes para impedir el ingreso de hinchas con objetos que le pudieran acarrear sanciones y solo dejó que los palquistas pasaran a aprovisionar sus lugares en horarios restringidos.

Con esta última sanción, el tricolor superó los US$ 80.000 en multas en 2025, por distintas infracciones cometidas por sus hinchas en la Supercopa Uruguaya, la Liga AUF Uruguaya y la Copa Libertadores. Solo por este último torneo internacional debió pagar US$ 53.000.