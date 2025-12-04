Nacional venció a Cordón y trepó a la punta de la Liga Uruguaya de Básquetbol, en el regreso del torneo

Nacional le ganó a Cordón 102-90 este miércoles por la noche y se colocó como puntero de la Liga Uruguaya de Básquetbol, en el retorno a las actividades del torneo tras las dos semanas de parate por las Clasificatorias Sudamericanas al Mundial de Qatar 2027, en el que la selección uruguaya venció dos veces a Panamá.
El tricolor dominó todo el encuentro, disputado en el gimnasio de Cordón. Se llevó el primer tiempo por 62-50 y luego consolidó su ventaja en la segunda mitad, con un James Feldeine que volvió a ser figura con 19 puntos y 4 asistencias. Connor Zinaich también fue determinante en el albo, con 17 tantos y 9 rebotes.
Admon Gilder Jr. fue el mejor jugador de Cordón. Fue el máximo anotador del partido con 27 puntos, a los que además sumó 4 rebotes y 4 asistencias.
Con su victoria, Nacional subió al primer lugar de la tabla de la LUB. Tiene 18 puntos, producto de nueve victorias y dos derrotas en 11 partidos, y cuenta con la quita de dos puntos desde el principio de la temporada.
Cordón, en tanto, está en el penúltimo lugar de la tabla con 11 puntos, con dos victorias y nueve derrotas en el campeonato, y con la reciente quita de dos puntos que le fue impuesta por salivar a un árbitro.
Este jueves continuará la fecha de la LUB con los partidos entre Peñarol y Urunday Universitario a las 20:15, y Welcome contra Biguá a las 21:15. El viernes 5 Hebraica Macabi recibirá a Goes a las 20:15 y Unión Atlética y Malvín se enfrentarán en un nuevo clásico a las 21:15.
Defensor Sporting y Aguada aplazarán su partido de esta fecha debido a la participación del violeta en el Final 4 de la Liga Sudamericana de Clubes, que se disputará en Paraguay. El club uruguayo se enfrentará a Ferro de Argentina por las semifinales de ese torneo el próximo sábado a las 17:10.
Tabla de posiciones de la Liga Uruguaya de Básquetbol
|Equipo
| Puntos
| Jugados
| Ganados
| Perdidos
|Nacional*
|18
|11
|9
|2
| Hebraica Macabi
|17
|10
|7
|3
| Peñarol**
|16
|10
|8
|2
| Malvín*
|15
|10
|7
|3
| Urunday Universitario
|15
|10
|5
|5
| Biguá
|15
|10
|5
|5
| Defensor Sporting
|14
|9
|5
|4
| Goes
|13
|10
|3
|7
| Unión Atlética
|13
|10
|3
|7
| Aguada***
|12
|10
|6
|4
| Cordón*
|11
|11
|2
|9
| Welcome
|9
|9
|0
|9
* Sufrieron quita de 2 puntos
** Peñarol sufrió la quita de 2 puntos y se le dio por perdido el encuentro suspendido con Hebraica Macabi
*** Aguada sufrió la quita de dos puntos al comienzo de la temporada, y le sumaron la reducción de otros dos puntos por un salivazo a un árbitro.