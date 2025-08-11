Tabla de posiciones de la Segunda División Profesional: Rampla Juniors volvió a perder y sigue hundido en el descenso

Se terminó este lunes la disputa de la fecha 14 de la Segunda División Profesional donde Rampla Juniors volvió a perder y sigue hundido tanto en la Tabla Anual como en el descenso , peligrando una histórica e inédita caída a la Divisional C.

Rampla jugó el domingo por primera vez en la temporada en el Estadio Olímpico Pedro Arispe, al que se le hicieron una serie de reformas que le habían impedido ser local en este 2025.

El equipo de Mario Saralegui perdió 1-0 con Fénix y poco duró la alegría de haberle ganado en la fecha 13 a Artigas .

La fecha había comenzado el sábado con dos partidos.

Artigas, otro de los urgidos por zafar del descenso, empató 2-2 con Cerrito.

Los goles fueron de Bruno Barja y Mathias Callero, en contra, para Artigas, y Federico Millacet y Luciano Batista para Cerrito.

Rentistas, dirigido por Nicolás Vigneri, es una tromba y escaló al tercer lugar tras golear 3-0 a Deportivo Maldonado con goles de Gonzalo Barreto, Jean Martínez y Franco Pérez.

El domingo, además del triunfo de Fénix sobre Rampla, Colón derrotó 1-0 a La Luz con gol de Emiliano Del Pino.

Los merengues de Aires Puros desperdiciaron una buena chance de escaparse del descenso.

Tacuarembó empató 1-1 con Oriental de La Paz con goles de Juan Pablo Fagúndez y Claudio Inella.

Esos dos puntos que dejó el equipo de Julio Fuentes fueron muy bien aprovechados por Albion que derrotó 1-0 a Atenas, de visitante, con gol de Valentín Amoroso, a quien le tocó aplicar la ley del ex.

La fecha se cerró este lunes con un triunfo de Central Español sobre Uruguay Montevideo por 1-0 con un gol de tranque de Santiago Sequeira.

Tabla de posiciones de la Anual en la Segunda División Profesional

Equipo Puntos Albion 43 Tacuarembó 39 Rentistas Deportivo Maldonado 34 (+11) Central Español Atenas 34 (+8) Deportivo Maldonado 32 (+7) Atenas 32 (+5) Oriental 32 (+2) Colón 31 Fénix 29 Uruguay Montevideo 18 Artigas 15 La Luz 13 (-14) Rampla Juniors 13 (-16) Cerrito 13 (-19)

Rampla Juniors hundido en la tabla del descenso

En la tabla del descenso, Rampla está último con un promedio de 0,650 seguido de Artigas con 0,750.

Por ahora se vienen salvando La Luz con 0,923, Cerrito con 1,135, Atenas 1,269, Fénix con 1,368 y Tacuarembó con 1,365.

Los dos últimos bajan a la Divisional C para la temporada 2026 y por ahora esos equipos son Rampla y Artigas.